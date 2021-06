Windows 11 y las miguitas de pan

Cuando hace unos días Satya Nadella habló de que pronto llegaría una de las actualizaciones más importantes de la década no se refirió en ningún momento a Windows 10: habló en todo momento de Windows, sin más.

Ese ha sido uno de los indicios que hacen pensar que en realidad estamos ante el nacimiento de una nueva versión de Windows, que algunos ya han bautizado como Windows 11. ¿Es eso posible? A juzgar por las miguitas de pan, sí.

Los comentarios de Nadella eran extraños, sobre todo porque el CEO de Microsoft no es precisamente famoso por generar "hype" o expectación con los productos de su empresa. Suele ser positivo pero de forma muy moderada, que es justo lo que no fueron sus comentarios al hablar de Windows.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0