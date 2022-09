Que Linux funcionara por completo en los Mac M1 parecía imposible. Acaban de demostrar que no lo era

Cuando Apple lanzó su particular revolución con los chips Apple M1 lo hizo con algunas consecuencias: instalar de forma nativa Windows o Linux se volvía aparentemente imposible, y en Cupertino no estaban dispuestos a prestar ayuda a quienes lo intentaran.

Asahi Linux. Poco después de la aparición de los primeros Mac con los chips M1 aparecieron dos esfuerzos para lograr hacer funcionar Linux en esas máquinas. El desarrollo de Corellium fue la primera opción, pero el más destacable era Asahi Linux, que a través de ingeniería inversa y del trabajo constante en controladores de dispositivo intentaba que el soporte fuera total. Era el camino largo y lento, pero el mejor de cara a un soporte real.

Un curso de ingeniería inversa en YouTube. El desarrollo de Asahi Linux, liderado por Hector Martin (@marcan42) progresaba: tanto él como otros miembros de su equipo mostraban su trabajo en sesiones de programación de horas en directo en YouTube, y ahí mostraban lo complejo que era ir logrando poner cada pieza del puzzle en su sitio.

Primeras alegrías. En octubre de 2021 llegaban las primeras buenas noticias: Asahi Linux ya ofrecía un "escritorio básico usable" en los Mac M1, aunque no había proceso de instalación fácil de seguir y había un gran escollo a la vista: el soporte de la GPU, el chip gráfico integrado en el SoC de Apple.

Esto marcha (pero no del todo). Meses después, en marzo, más avances importantes: cualquiera podía ya instalar fácilmente Linux en un Mac M1 y disfrutar de un entorno de trabajo funcional. El desarrollo de controladores para la GPU avanzaba, pero seguía siendo el gran obstáculo. Aún así era posible trabajar con aplicaciones gráficas sin grandes problemas —aunque sin aceleración hardware— y eso hizo que hasta Linus Torvalds acabara comprándose un MacBook Air con chip M2, también soportado por el proyecto.

✨🎊🎉IT WORKS!!!!🎉🎊✨

🦀🐧🍎🔻🧊🇼👩🔥🦊⚙️



GNOME runs!! Firefox works!! You can watch YouTube, play Neverball, run KDE apps, and more!! No crashes!!!🎉🎉



On a native Linux GPU driver for Apple M1!!🚀



Check out the mini stream where I show it off!!!

▶️https://t.co/g0R1JZI6Pe