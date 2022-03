Apple no lo ha puesto fácil, pero ya es posible instalar Linux en los Mac con los chips M1

En noviembre de 2020 Apple iniciaba su particular revolución con los chips M1, pero lo hacía con una desventaja clara para los usuarios: no se podría ya instalar Windows o Linux en estos equipos de forma nativa.

Eso obligaba a usar soluciones como la virtualización, pero ahora ya tenemos solución a ese problema. El proyecto Asahi Linux permite ya instalar y usar Linux de forma nativa en estos Mac, y aunque lo hace de momento con algunas limitaciones, este logro es notable.

De momento Asahi Linux es para valientes

Los responsables del proyecto Asahi Linux llevan meses trabajando en lograr que Linux pudiera ser instalado y utilizado en los Mac M1. Hector Martin (@marcan42), su principal desarrollador, publicaba con frecuencia vídeos con sus jornadas de trabajo puliendo controladores y componentes de Linux para que pudieran funcionar en la arquitectura de los Mac.

Ese trabajo de todo el equipo ha tenido al fin su fruto: este fin de semana se ha liberado la versión alpha de Asahi Linux, el desarrollo que permite modificar el gestor de arranque de los Mac con chip M1 e instalar una distribución Arch Linux —aunque teóricamente se pueden instalar otras distintas— ya preparada para correr nativamente en estos equipos.

El soporte hardware, eso si, no es completo. No podremos usar los puertos DisplayPort o los Thunderbolt de estos ordenadores, y el puerto HDMI no funciona en los MacBook —nada de conectarlos a monitor externo, parece—.

Una de las limitaciones importantes está en la ausencia de aceleración de la GPU, pero incluso sin esa opción la interfaz gráfica se mueve con soltura gracias al potente M1. El proceso de instalación, por cierto, no es destructivo: conservaremos la partición con macOS y podremos arrancar con Linux o con macOS durante el inicio del equipo.





Así pues, de momento estamos ante una edición preliminar muy orientada a entusiastas (y valientes), pero este soporte de Linux es sorprendente teniendo en cuenta que Apple no ha facilitado información ni detalles que pudieran ayudar en este logro.

Todo se ha hecho casi de forma "artesanal", y ahora solo queda ver hasta donde puede llegar Asahi Linux, un proyecto que podéis apoyar gracias a su campaña de Patreon. De momento algo está claro: si eres linuxero y te gustan los Mac M1, ya puedes combinar ambos ingredientes con éxito.

Más información | Asahi Linux