Linux ya es usable en los Mac mini M1, pero con peros: los gráficos aún van 'cojos' sin aceleración hardware

Ya es posible usar Linux de forma nativa en los Mac con el chip M1. Lo han demostrado los responsables de Corellium, que acaban de mostrar cómo uno de los nuevos Mac mini basados en estos chips era capaz de arrancar con una distribución de Ubuntu ARM.

El logro es notable y hace que Corellium adelante a Asahi Linux, el otro gran proyecto que tenía ese objetivo. Aún así el soporte no es total, y precisamente uno de los escollos más importantes es en el que ese segundo esfuerzo podría acabar llevándose la victoria definitiva. Ese escollo no es otro que el soporte de los gráficos integrados del chip M1: por ahora no hay aceleración hardware para los gráficos, solo renderización por software.

Chris Wade, CTO de Corellium, publicaba en Twitter un par de imágenes en las que se veía cómo había iniciado el asistente de instalación de la última distribución de Ubuntu, que como señalaba en su mensaje está preparada para correr en el Mac mini M1 gracias a su versión ARM, que es en realidad la misma utilizada en las Raspbery Pi, también basada en un chip ARM.

En su mensaje Wade explicaba cómo el sistema era "completamente usable", señalando que también se soportaba la conectividad de red gracias a un adaptador USB-C. El código fuente para lograr algo así se publicará a lo largo del día en su repositorio de GitHub, y dará a otros la oportunidad de lograr utilizar Linux en sus Mac basados en el chip M1.

Ese soporte no es del todo completo, no obstante, y existe una limitación importante: toda la carga gráfica no se beneficia de la potente tarjeta gráfica integrada en los chips M1, sino que se renderiza por software, sin aceleración hardware.

Eso hace que en muchos escenarios puedan plantearse serias limitaciones, pero desde luego es un logro importante que parece demostrar que Linux se puede usar en estas máquinas aunque las prestaciones no sean las que se obtienen con macOS.

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG