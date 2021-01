Hacer funcionar Linux de forma nativa en los Mac M1 es todo un desafío, pero ya hay quien lo está intentando

A Linus Torvalds le encantaría poder tener uno de los nuevos Mac con los chips M1 y con Linux funcionando. El problema es que Apple no va a poner las cosas fáciles, y el creador de este sistema operativo ya comentó que no tiene "interés en luchar con empresas que no quieren ayudar".

Puede que Torvalds no esté muy por la labor, pero otros sí parecen estarlo. Un proyecto llamado Asahi Linux precisamente persigue poder hacer funcionar Linux de forma nativa en los Mac con el chip M1, y ya han comenzado a lograrse los primeros éxitos. El camino, no obstante, está plagado de obstáculos, y no parece que Apple vaya a poner mucho (o nada) de su parte por ayudar a superarlos.

Malditos controladores

Hacer funcionar Linux en los nuevos Mac con los chips M1 o sus sucesores no debería ser complicado: este sistema operativo es el más versátil de la historia y es capaz de funcionar en básicamente cualquier plataforma y arquitectura existente. Los chips ARM no son una excepción, y de hecho hay distros que soportan este tipo de chips desde el año 2000.

Aunque los chips M1 de Apple hacen uso de esta arquitectura, dar soporte integral a distribuciones Linux tiene truco. O trucos, más bien, porque el problema reside en los controladores hardware que permiten que el sistema operativo aproveche recursos como la tarjeta gráfica integrada, el audio o la conectividad WiFi y Bluetooth.

Greg Kroah-Harman, mano derecha de Linus Torvalds y máximo responsable del proyecto Linux Driver Project, explicaba en ZDNet cómo los desarrolladores que se quieran hacer funcionar Linux en los Mac M1 se enfrentarán "a un montón de trabajo tratando de averiguar cómo funciona el hardware conectado a la CPU (los controladores)".

De hecho hacer funcionar Linux en cualquier dispositivo es relativamente fácil, y como decía Kroah-Harman "la gente lo hace constantemente, pero normalmente lo hacen con las especificaciones de cómo funciona el hardware. Aquí nadie parece tener las especificaciones, así que llevará mucho más tiempo lograrlo".

El reto es desde luego complejo, pero el proyecto Asahi Linux ya ha dado los primeros frutos. Alyssa Rosenzweig, desarrolla ya experimentada en este ámbito —se encargó de crear una pila gráfica Open Source para las GPUs Mali de ARM— está ya trabajando en ello, y ha logrado ya algunos avances a la hora de poder dar soporte a la GPU integrada de los chips M1 y que Linux en estos equipos pueda usarla.

No solo eso: otro programador llamado Hector Martin —que logró llevar Linux a la PS4— también mostraba estos días cómo lograr que Linux arranque nativamente en los Mac M1. Incluso emitió en streaming una fascinante sesión de ocho horas de programación en las que fue contando cómo iba avanzando en ese reto.

Como explicaba Rosenzweig, uno de los problemas reside en ese soporte del chip gráfico. "Aunque las llamadas de sistema estándares de BSD/Linux existen en macOS, no se usan para los controladores gráficos". En lugar de eso en Apple se usan otras vías específicas que hacen más complicado hacer funcionar Linux para que soporte esos chips gráficos. No es imposible, desde luego, pero podría llevar bastante tiempo.

El proyecto Asahi Linux desde luego parece estar bien encaminado a la hora de resolver esos problemas. Martin, creador del proyecto, ha puesto en marcha una campaña de Patreon para apoyar económicamente el proyecto y ya cuenta con 1.260 patrones. Veremos si efectivamente logran el objetivo, algo que desde luego podría convencer a muchos usuarios y desarrolladores a la hora de acabar haciéndose con alguno de esos equipos en el futuro.