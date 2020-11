Ya es posible (más o menos) usar Windows y Linux en los nuevos Mac con el chip M1: que viva la virtualización

Apple no ofrecerá soporte para iniciar e instalar de forma nativa otro sistema operativo que no sea macOS en los nuevos Mac con los chip M1, pero eso no quiere decir que los usuarios no vayan a tener acceso a dichas plataformas.

La virtualización es la solución al problema, y aunque aún estamos esperando a que Parallels o VMWare ofrezcan sus aplicaciones en este sentido, hay quien ha logrado ya instalar instancias específicas de Windos 10 en su edición ARM y de Ubuntu en modo consola gracias al hipervisor integrado en macOS Big Sur.

Windows 10 ya corre sobre los Mac M1 (con algunas peculiaridades)

Aunque no parece factible que veamos pronto una forma de instalar Windows 10 o Linux en estas nuevas y singulares máquinas de Apple, ya hay usuarios que han ideado formas de poder iniciar y usar estos sistemas operativos, al menos de forma parcial.

El desarrollador Alexander Graf contaba ayer cómo había logrado iniciar una máquina virtual con Windows 10 en su versión ARM y que esta corriera sin aparentes problemas en un Mac basado en los chips M1. Es importante señalar que no es la versión x86 convencional, pero parece que aún así las aplicaciones x86 pueden correr en Windows 10 ARM de forma bastante decente. "No tan rápido como Rosetta 2, pero casi", indicaba Graf.

Para lograrlo Graf usó una versión Insider Preview de Windows 10 ARM64 y la virtualizó a través del llamado Hypervisor.framework, que permite a los usuarios interactuar con tecnologías de virtualización sin tener que lidiar con las extensiones del kernel (KEXTs).

Para llevar a cabo este proceso Graf tuvo que aplicar un parche personalizado a la aplicación de virtualización QEMU. Como explicaba el desarrollador, cualquiera puede reproducir sus pasos como se explican aquí, pero el resultado no es un sistema totalmente estable.

Ubuntu también funciona en los Mac M1, aunque en modo consola

Hace unos días otro usuario lograba algo similar pero en este caso iniciando una imagen de la distribución de Linux Ubuntu, que permitía arrancar esa máquina virtual con un sistema muy similar y que eso sí, solo permitía acceder a la consola de comandos de este sistema operativo y no a un entorno gráfico.

El resultado se asemeja a lo que hoy en día los usuarios de Windows 10 tienen la capacidad de hacer de forma muy sencilla a la hora de usar varias distribuciones de Linux de forma directa bajo Windows 10, pero en este último caso no hay virtualización de por medio.

El usuario que lograba completar ese proceso publicaba el código necesario en GitHub, y eran varios usuarios los que replicaban el resultado y lo contaban en el foro de MacRumors.

Ambos logros demuestran que no tardaremos en ver formas más sencillas de poder correr aplicaciones de Windows y Linux sin demasiados problemas en los nuevos Mac con los chips M1, y la virtualización se convertirá en estas máquinas en una gran aliada de estos usuarios.