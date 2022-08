Linux en los Mac ya es tan usable que hasta Linus Torvalds ha usado un MacBook Air M2 para publicar el último kernel

Cuando Apple lanzó los chips M1 y sus nuevos equipos basados en estos SoC, lo hizo con un obstáculo importante: solo podrías usarlos nativamente con macOS de forma oficial. El proyecto Asahi Linux logró no obstante que pudiéramos instalar Linux en estos equipos, y su funcionamiento es ahora tan bueno que hasta Linus Torvalds ha reconocido que lo usa.

Sí se puede. Cuando Apple lanzó esos equipos hasta Linus Torvalds reconoció que le encantaría tener uno. El problema, claro, era que no era posible usarlos con Linux de forma nativa. Apple no ofreció ningún tipo de soporte o ayuda en este ámbito, pero Héctor Martin (@marcan42) y un grupo de desarrolladores ha estado trabajando durante meses en el proyecto Asahi Linux para lograr llevar Linux a esos Mac con chips ARM.

Dicho y hecho. En marzo de 2022 se producía este singular hito, y ese equipo ofrecía al fin una forma de usar Linux en los Mac con chips M1. Ese soporte se ha ido extendiendo a otros modelos e incluso a los nuevos MacBook Air con chip M2. Es cierto que hay ciertas limitaciones, sobre todo en el soporte y aprovechamiento de la GPU, pero aún así estos equipos son totalmente usables con esa distribución Linux.

Linus ya usa Asahi Linux. El creador del kernel Linux y su máximo responsable anunciaba algo singular al publicar el kernel Linux 5.19. Reconocía que había publicado esa versión "con un portátil arm64" que como indicaban los propios responsables de Asahi Linux era uno de los nuevos MacBook Air M2.

Una pequeña victoria. Linus explicaba cómo esto "es algo que he esperado a poder hacer muuucho tiempo y es por fin posible gracias al equipo Asahi". Eso sí, añadía que "no es que lo haya usado para mucho trabajo de verdad, literalmente solo he hecho compilaciones de prueba y arranques y ahora ese etiquetado de la versión. Pero me estoy asegurando de que la próxima vez que viaje, pueda viajar con esta máquina como mi portátil y así probar en mis carnes ese lado de Linux en arm64 también".

¿Pero realmente puedo instalar Linux en mi Mac M1/M2? Desde luego. En el sitio de Asahi Linux explican el proceso —que es bastante sencillo y está muy automatizado—, que es compatible con los equipos con chips M1, M1 Pro, M1 Max, pero también los M1 Ultra y los nuevos M2.

Funciona casi todo. En esos modelos con el último chip hay que tener https://asahilinux.org/2022/07/july-2022-release/, y en general nos encontraremos con equipos bastante (pero no completamente) funcionales. La principal limitación es la ausencia de aceleración hardware de la GPU, pero la CPU funciona tan bien que la fluidez del escritorio y aplicaciones gráficas es más que decente. Incluso esas limitaciones se van solucionando: el soporte Bluetooth se completó recientemente, y el soporte de la GPU va por buen camino, así que el futuro parece estupendo para este proyecto.