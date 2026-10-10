Por qué faltan diez días en el calendario de tu móvil si viajas hasta octubre de 1582

Si abres el calendario de un iPhone y retrocedes más de cuatro siglos, vas a encontrarte con una curiosidad: del 4 de octubre de 1582 pasa al 15 de octubre. Esto solo te serviría si tuvieras un DeLorean y quisieras viajar a esa fecha concreta, aunque detrás de esos diez días que se evaporan sin dejar rastro hay una explicación. Apple es consciente de esa laguna temporal.

Once minutos y catorce segundos. Julio César instauró el calendario juliano en el año 45 a. C. Para ese calendario el año duraba 365,25 días. Y tenía un bisiesto cada cuatro años. Astronómicamente hablando, el año solar ronda los 365,2422 días. Esa diferencia de 11 minutos y 14 segundos al año generaba un día entero de desfase cada 130 años aproximadamente.

En el siglo XVI, el retraso acumulado por el calendario juliano era de diez días. No habría habido problemas de no ser por la religión: el Concilio de Nicea del año 325 fijó la Pascua tras el equinoccio de primavera del 21 de marzo. Para 1582, el equinoccio real se iba al 11 de marzo. De seguir acumulando desfase en el calendario, la Pascua corría el riesgo de terminar en verano.

Bula papal de Gregorio XIII con la instauración del calendario gregoriano. Imagen de Wikipedia

Dormir el cuatro y despertar el quince. El papa Gregorio XIII promulgó en febrero de 1582 la bula Inter gravissimas. Para corregir unos doce siglos y medio de desviación astronómica, la Iglesia tomó una decisión: aparte de adoptar el nuevo calendario gregoriano, borró de este diez días. Desaparecieron.

La Iglesia eligió octubre para meter tijera por dos razones: porque en ese mes apenas había festividades religiosas relevantes y porque el recorte respetaba a san Francisco de Asís. En las poblaciones donde entró en vigor el calendario gregoriano, sus habitantes se acostaron el jueves 4 de octubre de 1582 y despertaron el viernes 15. Como si les hubiesen aplicado el desneuralizador de Men in Black.

Una frontera, dos fechas distintas. España, Italia, Portugal y Polonia adoptaron el cambio en octubre de 1582, Francia lo hizo en diciembre y los países protestantes y ortodoxos decidieron no acatar el cambio. Cruzar una frontera en Europa podía implicar un salto temporal de diez días.

El Imperio británico esperó hasta septiembre de 1752: en vez de diez días, el retraso les obligó a eliminar once. Rusia adoptó el calendario gregoriano en 1918 y Grecia en 1923: ambos países saltaron trece días. Más allá de la curiosidad, la transición obligó a recalcular alquileres, salarios e intereses bancarios.

Apple es fiel a la época. La empresa optó por respetar a Gregorio XIII y adaptar el calendario del iPhone según la entrada en vigor del calendario gregoriano. Por eso vemos que desaparecen diez días si retrocedemos en el calendario a octubre de 1582. Android, por cierto, está adaptado igualmente al salto temporal, pero el calendario de Google solo deja retroceder hasta 1900.

Vía | JeuxVideo

Imagen de portada | Iván Linares

En Xataka | He cambiado el calendario de Apple por Notion Calendar. Ahora mis datos y mi tiempo viven bajo el mismo techo