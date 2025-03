He cambiado el calendario de Apple por Notion Calendar. Ahora mis datos y mi tiempo viven bajo el mismo techo

Notion introdujo su aplicación de calendario, Notion Calendar, a principios de 2024. Me interesaba, y mucho, pero limitarse a calendarios de Google me dejaba fuera: la mayoría de mis eventos ocurren en calendarios de iCloud.

Hace diez días anunciaron por fin la integración con iCloud, y allá que fui, como usuario de Notion desde hace años para ver qué tal era esta propuesta y si merece la pena dar el salto desde la aplicación nativa de Apple.

No son las funciones, sino la unificación

Mi primera impresión fue sorprendentemente positiva. La aplicación es rápida, muy rápida. En mi MacBook Pro M1 Pro, de hace casi cuatro años, la velocidad con la que se abre y la fluidez al navegar entre días, semanas o meses es impresionante. Contrasta notablemente con el calendario de Apple que, sin ser lento, no tiene esta sensación de ligereza y agilidad.

La interfaz de la vista mensual en toda su gloria. Imagen: Xataka.

La interfaz es minimalista sin llegar a sentirse vacía. Mantiene ese aire característico de Notion con sus tonos grises suaves y blancos, pero conserva una personalidad propia. Visualmente resulta mucho más agradable que otros calendarios como Google Calendar, que prioriza la funcionalidad sobre la estética.

Si eres uno di noi y buscas optimizar cada segundo frente a la pantalla, los atajos de teclado de Notion Calendar son un regalo.

"S" para compartir disponibilidad.

"C" para crear un evento.

"T" para ir al día actual.

"W" para activar la vista semanal.

"M" para la mensual.

Es un planteamiento que claramente está diseñado para usuarios que prefieren no despegar las manos del teclado. Como Things.

Una función que me ha conquistado es la gestión de disponibilidad. Antes, cuando alguien quería reunirse conmigo, tenía que enviarle manualmente mis huecos libres o usar herramientas como Calendly que, por alguna razón, siempre me hacían sentir un poco impostor. Con Notion Calendar, selecciono los bloques de tiempo disponibles, genero un enlace al momento y listo. Una de esas pequeñas fricciones del día a día que desaparecen.

La función de disponibilidad. Los huecos blancos (no grises con rayas) son los que establecemos como disponibles. Con compartir el enlace que nos aparece a la derecha podremos facilitar a otra persona nuestros huecos disponibles para una reunión. Como un Calendly integrado y a demanda. Imagen: Xataka.

La gestión de zonas horarias también es notable. Para quienes trabajamos con gente en distintas partes del mundo o cuando estamos organizando un viaje, poder ver nuestro calendario con múltiples husos horarios a la vez es canónico. Y aquí, Notion lo hace de forma mucho más intuitiva que el calendario de Apple.

No obstante, donde Notion Calendar saca músculo es en su integración con Notion, en su forma de unificar información y tiempo. Es un buen calendario independiente para quien no use Notion, pero esa integración es la clave de esta propuesta: generar ecosistema, no islas independientes.

La estrategia detrás del calendario

Lo que estamos viendo con Notion Calendar no es solo una nueva aplicación de calendario. Es una pieza más en un tablero donde Notion está construyendo un ecosistema completo de productividad. Primero fue la aplicación principal para notas y bases de datos, ahora el calendario, y no hace mucho llegó también el correo con Notion Mail, de momento en lista de espera.

Lo que antes era un producto, Notion, ahora empieza a ser el centro de un ecosistema que sigue creciendo. Imagen: Notion, Xataka.

En lugar de meter todo en una sola aplicación que podría resultar abrumadora, Notion está creando aplicaciones independientes pero totalmente interconectadas. Es una estrategia inteligente que les permite competir en cada categoría sin sacrificar la experiencia de usuario.

La verdadera magia ocurre cuando vinculas bases de datos de Notion con campos de fecha al calendario. De repente, todos esos elementos aparecen directamente en mi calendario junto a mis eventos normales. Por ejemplo, tengo en Notion una base de datos con todos los guiones del podcast, y cada uno tiene su fecha de publicación. Ahora puedo ver esas fechas directamente en mi calendario, mezcladas con mis reuniones y eventos personales.

La base de datos con los guiones de Loop Infinito que preparo cada día. Al incluir un campo de fecha de publicación tienen todo lo necesario para aparecer, si quiero, en Notion Calendar. Imagen: Xataka.

Esta visión unificada no es solo práctica, es un cambio de paradigma. Permite ver los eventos y las tareas en un contexto temporal que antes requería varias herramientas. Y no solo eso: puedes adjuntar páginas de Notion directamente a eventos del calendario. Para una reunión puedo vincular la agenda, notas previas o documentos relacionados, todo sin salir de Notion.

Hacia una experiencia más madura

La versión para iOS también está muy bien conseguida. A diferencia de muchas aplicaciones que simplemente reducen su versión de escritorio, Notion Calendar para iOS (también está para Android) está realmente adaptada a la experiencia móvil. Puedes elegir si quieres ver 1, 2 o 3 días al abrir la app, algo mucho más flexible que el calendario nativo.

De nuevo: se intuye aquí algo más que la intención de lanzar un calendario. Se intuye una estrategia que fusiona la gestión de la información con la gestión del tiempo.

Cuando vi el anuncio inicial de Notion Calendar, mi primera reacción fue una mezcla de interés y escepticismo. ¿Realmente necesitamos otra aplicación de calendario? La respuesta está en el objetivo: Notion no está construyendo simplemente un calendario, está construyendo ese puente entre la gestión de información y la gestión del tiempo.

Es como si Notion estuviera diciendo: "Ya tienes toda tu información organizada con nosotros, ¿por qué no también tu tiempo?". Y tiene sentido. Si pasas gran parte de tu día en Notion, tener tu calendario integrado allí mismo hace que todo sea más coherente.

¿Vale la pena para quien no usa Notion? Sorprendentemente, creo que sí. Incluso sin aprovechar las integraciones, es una aplicación de calendario sólida, bien diseñada y con funciones que superan al calendario de Apple o de Google en varios aspectos.

Para mí, de hecho, ha reemplazado ya al de Apple. Y lo más interesante es ver cómo Notion está evolucionando de ser una herramienta de notas a convertirse en un ecosistema completo de productividad, con cada pieza pensada para encajar perfectamente con las demás. A ver si hay suerte y nos cae un gestor de tareas que rivalice con Todoist y compañía.

Es una de esas raras ocasiones en las que una aplicación de terceros supera a la nativa en casi todos los aspectos. Y encima es gratis. Qué más se puede pedir.

Imagen destacada | Xataka con Mockuuups Studio

En Xataka | El negocio de plantillas de Notion: un océano de avatares en blanco y negro convenciéndote para que compres la suya