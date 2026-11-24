Puede que el pasado 13 de noviembre tuvieras problemas para consultar tu correo electrónico o que algún compañero de trabajo te comentara que Outlook no funcionaba correctamente. Quizás ni siquiera utilices las herramientas de Microsoft, pero es posible que las empresas con las que trabajas o las administraciones con las que realizas trámites sí dependan de ellas. Estamos tan acostumbrados a que estos servicios funcionen que pocas veces nos detenemos a pensar en las consecuencias que puede tener una interrupción.

Lo que sucedió aquel día ha llevado a Microsoft a declarar internamente un "Código Rojo", según ha revelado Reuters tras consultar varios memorandos de la compañía. Se trata de una movilización de máxima prioridad con la que pretende reformar sus procedimientos de ingeniería y su manera de responder a las grandes interrupciones de servicio. Jason Henderson, presidente de M365 Core, reconoció en una comunicación a sus empleados que ningún incidente anterior en la historia de Exchange Online había tenido semejante impacto sobre sus clientes.

La interrupción se prolongó durante 23 horas y 50 minutos, aunque la recuperación de los servicios fue progresiva. El epicentro del problema fue Exchange Online, una plataforma que va mucho más allá del envío y la recepción de correos electrónicos: también proporciona información de la que dependen determinadas funciones de Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365. Esta interdependencia ayuda a entender la dimensión del incidente, que también afectó a administraciones públicas de Australia, Japón y Estados Unidos y retrasó la actividad de firmas de negociación financiera.

Una caída que Microsoft no quiere repetir

El origen del fallo se remonta a julio, cuando Microsoft comenzó a desplegar una actualización que introdujo un defecto de Windows en los servidores de red utilizados por Exchange Online. Según el informe técnico de la compañía, el problema permaneció oculto durante meses hasta que coincidieron varias circunstancias: parte de la capacidad de la infraestructura no estaba disponible debido a operaciones rutinarias, una incidencia de enrutamiento en Teams obligó a redistribuir tráfico y la demanda aumentó con el inicio de la jornada laboral en Estados Unidos. Microsoft ha descartado que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque o con agentes de inteligencia artificial.

Lo que vino después pone de manifiesto la complejidad de gestionar una infraestructura de estas dimensiones. Cuando los servidores comenzaron a fallar, los sistemas automáticos de gestión del tráfico desviaron las conexiones hacia otros que todavía funcionaban, pero la carga adicional también acabó saturándolos. En el peor momento del incidente, más del 80% de los servidores de la infraestructura de pasarelas de red afectada en Norteamérica habían dejado de responder. La redistribución del tráfico hacia otras regiones cuyos servidores presentaban el mismo defecto contribuyó a que el problema alcanzara una dimensión global en unas dos horas.

Dado que aplicar la corrección exigía reiniciar dos veces los servidores afectados, y las dificultades no fueron exclusivamente técnicas. Amanda Silver, vicepresidenta corporativa de Microsoft, explicó en uno de los memorandos consultados por Reuters que los equipos intercambiaron más de 11.000 mensajes repartidos entre 11 chats de Teams durante la gestión de la crisis. Pese a haber movilizado a algunos de sus mejores ingenieros, la dispersión de los datos de diagnóstico entre diferentes sistemas internos dificultó mantener una visión conjunta de las hipótesis que se estaban investigando y las decisiones que se iban tomando.

Aplicar la corrección exigía reiniciar dos veces los servidores afectados.

La respuesta contempla medidas a corto plazo y cambios de mayor calado. Microsoft asegura haber corregido el defecto, haber implementado protecciones temporales contra fallos en cascada y no haber identificado pérdidas permanentes de correos electrónicos empresariales. La compañía prevé modificar la distribución del tráfico entre regiones antes de que termine 2026 y separar determinadas cargas de trabajo durante el primer trimestre de 2027 para limitar la propagación de futuros fallos. Los documentos consultados por la agencia también recogen planes para incorporar agentes de IA que faciliten el diagnóstico y establecer reuniones diarias de seguimiento con responsables de ingeniería.

Una hora es el tiempo en el que Microsoft aspira a resolver futuros incidentes de Microsoft 365 a escala mundial. La compañía también quiere acelerar el despliegue de sus correcciones más urgentes: Henderson reconocía en otro memorando interno que, en una incidencia reciente, distribuir una de ellas por todo el mundo había requerido entre cinco y seis días. Son dos procesos distintos, pero ambos ilustran la necesidad de mejorar su capacidad de respuesta. Para las organizaciones que han confiado parte de sus operaciones a esta infraestructura, tan importante como prevenir una caída es limitar sus consecuencias cuando se produce.

Imágenes | Angel Bena (Licencia Pexels)

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