Hay un gran perdedor potencial en el juicio por monopolio de Google y no es Google. Es Mozilla

"Google es un monopolio, y ha actuado como tal para mantener su monopolio". Así lo determinó el juez federal Amit Mehta en el juicio por monopolio que ahora hace que el futuro de este buscador y de las empresas que lo utilizan esté lleno de incógnitas. Aquí parece haber ganadores potenciales como Microsoft, pero también un gran perdedor: Mozilla.

Dependencia casi total. En 2021 y 2022 la Fundación Mozilla tuvo unos ingresos de 593 millones de dólares. De ellos, 510 millones de dólares provenían del acuerdo para usar Google como buscador por defecto en el navegador Firefox. Casi 9 de cada 10 dólares ganados por Mozilla proceden por tanto de ese acuerdo, y ahora dichos ingresos están en peligro.

¿Y Apple y Samsung, qué? A priori los grandes perjudicados por esa sentencia deberían ser Samsung y sobre todo Apple, que reciben grandes cantidades de dinero para situar el buscador de Google como buscador por defecto en sus dispositivos. Apple, por ejemplo, ingresa una verdadera fortuna —unos 20.000 millones de dólares— al año por dicho acuerdo. Sin embargo, tanto ella como Samsung —que gana mucho más con memorias ahora mismo— tienen muy diversificados sus fuentes de ingresos y aun viendose afectado tienen cierto margen de maniobra.

Peligro. Adam Kovacevich, exdirectivo de Google, comentaba en Fortune cómo el gran perdedor de esa sentencia podría ser Mozilla. Esa dependencia se une a otro factor: Google participaba en el proceso de puja para intentar colocar su motor de búsqueda como el motor por defecto en navegadores como Firefox. Si Google ya no participa como consecuencia del juicio, Microsoft podría por ejemplo no tener tantos incentivos para pagar cantidades elevadas para llegar a ser ese motor por defecto. El impacto es claro: muchos menos ingresos para Mozilla.

Mozilla se desmarca. En Mozilla no parecen especialmente preocupados y un portavoz comentaba en Fortune que "Mozilla siempre ha defendido la competencia y la capacidad de elección en Internet, especialmente en las búsquedas. Firefox sigue ofreciendo una amplia gama de opciones de búsqueda, y seguimos comprometidos a satisfacer las preferencias de nuestros usuarios, fomentando al mismo tiempo un mercado competitivo".

El precedente de Yahoo! En 2014 Mozilla cambió de buscador por defecto y usó el de Yahoo! como parte de un acuerdo con una duración de cinco años y por valor de 375 millones de dólares. En 2017 el lanzamiento de Firefox Quantum acabó con aquel acuerdo debido entre otras cosas a que la experiencia de búsqueda con Yahoo! era inferior. Los propios responsables de Mozilla lo indicaban entonces al cancelar el acuerdo antes de su finalización y afirmaban que habían cancelado la colaboración en base a parámetros como "nuestro esfuerzo para ofrecer búsquedas web de calidad". Y esa es la gran cuestión.

Apple cree que Bing es bastante malo.Eddy Cue, vicepresidente de servicios en Apple, tuvo un comentario singular en el juicio contra Google. Dijo que no hay alternativas significativas al buscador de los de Mountain View y como recuerdan en The Verge, afirmó que "No hay precio que Microsoft pudiera ofrecer" para situar a Bing como buscador por defecto en Safari, el navegador de los Mac y, sobre todo, de los iPhone. Cue insistió (exageradamente) en ese punto indicando que "nos ofrecieron Bing gratis. Nos podrían haber dado toda la compañía".

¿Alternativas? Está DuckDuckGo, por supuesto, pero el propio Kovacevic explicaba que sin los recursos de gigantes como Microsoft o Google, su producto no puede competir en prestaciones o usabilidad. Como él destacaba, "¿cómo fuerzas a los usuarios a que elijan un motor de búsqueda inferior?".

Futuro incierto para Mozilla. Las cosas no van bien desde hace tiempo en Mozilla, que ha ido reduciendo su plantilla de forma preocupante y cuyo navegador sigue sin lograr crecer en cuota de mercado —Microsoft Edge sí lo hace últimamente— frente al poderoso Google Chrome. La situación es inquietante por otra razón: Firefox es junto a Safari el único navegador que plantea una tecnología no basada en Chromium para su navegador, y eso eliminaría una opción de mercado que hasta ahora fomentaba la competitividad.

