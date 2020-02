Google Chrome bloqueará gran parte de los anuncios en vídeos, eso afecta también a YouTube

Coalition for Better Ads es un consorcio de empresas de la industria de Internet que se centra en mejorar la experiencia del usuario con la publicidad online. Hoy ha anunciado una serie de nuevas normas que afectan a cómo deben mostrarse los anuncios en los vídeos de las páginas web. Google, que forma parte del consorcio, hará efectivas estas normas en su navegador Chrome y bloqueará aquellos que no las cumpla. Independientemente de que esto también afecte a sus anuncios de YouTube.

Chorme, que tiene su propio ad blocker implementado, ha anunciado que empezará a bloquear los anuncios que no cumplan con las nuevas normas a partir del próximo cinco de agosto. Se dan así cinco meses de tregua para que los anunciantes se adapten. También aplicará las normas en su plataforma de anuncios para que directamente no se distribuyan este tipo de anuncios mediante Google Ads.

Los tres formatos de anuncios que no le gusta a Chrome (ni a los usuarios)

Según ha anunciado Coalition for Better Ads, hay una serie de anuncios en forma de vídeo especialmente molestos que son intrusivos y no deseables por parte de los usuarios. Hay que tener en cuenta que esto se aplica a aquellos anuncios que se muestren tan sólo con vídeos de menos de ocho minutos, los vídeos más largos seguirán teniendo "barra libre" para poner estos formatos publicitarios. Son los siguientes:

Anuncios antes del vídeo: Si duran más de 31 segundos y no se pueden omitir tras los primeros cinco segundos.

Si duran más de 31 segundos y no se pueden omitir tras los primeros cinco segundos. Anuncios durante el vídeo: Todos están prohibidos, sin excepciones.

Todos están prohibidos, sin excepciones. Anuncios grandes sobre el vídeo: Imágenes o texto que aparecen sobre el vídeo y ocupan más del 20% de la superficie del vídeo.

Los tres ejemplos de anuncios que se bloquearán. Vía Coalition for Better Ads.

A partir del próximo 5 de agosto este tipo de anuncios dejarán de aparecer en (de momento confirmado) las webs abiertas con Chrome, YouTube desde cualquier navegador y webs que utilicen la plataforma de anuncios de Google. El resto de navegadores, empresas distribuidoras de publicidad y portales tienen su libre decisión de escoger si adherirse o no a las sugerencias/normas de Coalition for Better Ads. En todo caso, teniendo Google un impacto tan grande en el Internet actual, el cambio va a ser relevante.

Google comenzó a aplicar las normas de Coalition for Better Ads hace aproximadamente dos años, cuando lanzó por primera vez Chrome con ad blocker integrado. La última de las versiones, Chrome 80, está bloqueando por ejemplo las cookies más molestas.

Google también ha indicado que advertirá a los desarrolladores web que usen su plataforma de Google Ads para adaptarse en las próxima semanas si alguno de sus anuncios incumple las nuevas reglas. Aquellos propietarios de páginas web que no cumplan con las normas se les bloqueará y dejarán de monetizar en Chrome.

Más información | Chromium Blog y Coalition for Better Ads