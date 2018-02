El bloqueador de publicidad de Chrome ha llegado: esto es todo lo que tienes que saber

Google está a punto de habilitar su esperado sistema de bloqueo de publicidad para Chrome. Se habilitará mañana día 15 de febrero, pero no se tratará exactamente de un bloqueador como Adblock u otros similares, sino más bien un sistema que bloqueará únicamente los anuncios de determinadas páginas que abusen demasiado de tipos de publicidad especialmente molestos

Por lo tanto, Google no ha puesto el foco en los anuncios en sí, sino que tratará de disuadir directamente a las páginas para que dejen de utilizarlos. Es un método que puede dar lugar a equivocaciones, por lo que vamos a intentar explicarlo partiendo de la información oficial publicada en el blog de Chromium.

En Google se muestran muy confiados con esta mecánica y los resultados de las pruebas que han ido realizando. De hecho, dice que a principios de semana vieron que el 42% de las páginas que habían suspendido su prueba para evaluar el cumplimiento de unos estándares de publicidad segura habían conseguido resolver sus problemas.

Sólo filtrará los anuncios de determinadas webs

Lo primero que hay que entender es que el nuevo sistema de Chrome no va a bloquear toda la publicidad molesta de cualquier página que visites. En su lugar, Google ha creado un sistema de evaluación con el que detectar si una página abusa de anuncios molestos, e incluirla en una especie de lista de páginas poco seguras.

Tal y como explica en su entrada, cuando Chrome detecte que estás visitando una página que ha fallado en esa evaluación, revisará las solicitudes de red de la página en busca de las pertenecientes a anuncios molestos, y si las encuentra pasará a bloquearla. Los patrones de anuncios estarán basados en EasyList, una lista originalmente diseñada para Adblock, y que incluye los patrones de varios proveedores de publicidad, entre ellos AdSense y DoubleClick de Google.

En definitiva, lo que hará Chrome es bloquear los anuncios molestos de las páginas que sean calificadas como poco seguras**. Esto quiere decir que los mismos anuncios que bloquea de una página que no haya superado su evaluación sí podrían mostrarse en una página que si lo haya hecho. Con esto, la idea de Google es la de disuadir a las páginas para que no utilicen los anuncios más molestos.

Cómo decide Google qué publicidad es molesta

Google ha anunciado que se basará en los "Better Ads Standards" a la hora de calificar la publicidad. Se trata de una serie de estándares para anuncios diseñados por la Coalition for Better Ads, una coalición formada por varias decenas de empresas de primer nivel como Google, Microsoft o Facebook.

Estos estándares han sido diseñados por la coalición después de realizar una investigación con alrededor de 40.000 usuarios estadounidenses y europeos. A los usuarios se les enviaron varias encuestas con todos los tipos de publicidad que podían encontrarse en la web, y ellos las evaluaban dependiendo de lo intrusivas que eran, de manera que se pudieron identificar los peores tipos de experiencias publicitarias según los propios internautas.

Cómo evaluará Google a las páginas

Google considera que, aunque algunas de las experiencias publicitarias que violan estos "Better Ads Standards" se deben a los anuncios en sí, en la mayoría de los casos son los propietarios de las páginas quienes tienen el control de la experiencia. Y por eso han decidido no poner el foco sobre los anuncios, sino sobre las páginas que los muestran.

Para ello, Google ha diseñado un sistema con el que evaluará cuánto cumplen las páginas con estos estándares, les informará a los administradores de los problemas que se les encuentre, y les dará la posibilidad de solucionarlos y eliminar las experiencias publicitarias negativas. Los propietarios podrán acceder a las evaluaciones con la Ad Experience Report API, y podrán solicitar que sus páginas sean revaluadas.

Las páginas se evaluarán examinando una muestra de las páginas que contienen. Dependiendo del número de violaciones de los estándares se encuentren, Google las clasificará con tres estados: Passing, Warning, or Failing. El primero significa que la página ha aprobado la evaluación, el segundo que tiene un aviso, y el tercero que la ha suspendido.

Cuando una página haya sido avisada de sus problemas, si a los treinta días siguen sin solucionarlos se la calificará como suspendida en la calificación. Será a partir de entonces cuando Chrome empiece a bloquear en esta página los anuncios que no cumplan con los estándares.

Qué tipos de anuncios se van a penalizar

A día de hoy, la Coalition for Better Ads tiene listadas 12 experiencias publicitarias que han sido calificadas como especialmente molestas para los usuarios, cuatro en páginas web de escritorio y ocho en webs móviles. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Google se guiará por estos estándares, estos son los tipos de publicidad que penalizarán a las páginas en sus evaluaciones.

En el escritorio, la publicidad molesta son los anuncios Pop-up o emergentes, los que te bloquean la pantalla con una cuenta atrás antes de que cargue el contenido, los que reproducen vídeos de forma automática y sin sonido sin que el usuario interactúe con ellos, y los anuncios fijos en pantalla de grandes dimensiones.

Las normas serán mucho más duras en las webs para móviles, donde filtrará anuncios emergentes, cualquiera que se muestre antes de la carga del contenido (con o sin cuenta atrás), anuncios de autorreproducción de vídeo con sonido, avisos publicitarios de gran tamaño, anuncios animados brillantes o intermitentes, anuncios que lleguen a ocupar la pantalla completa al hacer scroll o esos que tengan una densidad de más del 30%.

Cómo veremos el bloqueo de las páginas

Chrome bloqueará cualquiera los anuncios que no cumplan con los "Better Ads Standards" en las páginas que hayan suspendido las evaluaciones de Google. Cuando uno de ellos sea bloqueado, Chrome mostrará un aviso para indicarnos que se ha realizado el bloqueo, que se verá a modo de pop-up en el escritorio y con una barra de información en el inferior de la pantalla en móviles.

Cuando pulsemos sobre el aviso, se nos informará de que Chrome ha bloqueado anuncios en esa página porque esta tienda a mostrar ads intrusivas. Junto al mensaje se nos mostrará la opción Learn more para acceder a los detalles del bloqueo, y se nos dará la posibilidad de deshabilitar el bloqueador en la página que estemos visitando.

