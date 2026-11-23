10 años han pasado desde que Samsung Pay aterrizó en España, convirtiéndose en el primer país europeo en traer la cartera digital de la compañía. En los tres primeros años lograron superar los dos millones de usuarios y las 100.000 transacciones diarias. Hoy en día, Samsung Wallet (su evolución desde 2023), ya supera los 500 millones de transacciones en España y cuenta con 29 entidades bancarias integradas.

Según datos de la compañía, más del 90% de los usuarios de Samsung Wallet la eligen como cartera de pago y el principal motivo, además de la seguridad, es su capacidad para estar presente las 24 horas de nuestro día, desde pagar el café del desayuno hasta gestionar nuestras suscripciones o incluso abrir la puerta de casa.

De la cartera digital a las llaves de casa o el coche

Samsung Wallet nos permite pagar nuestras compras físicas y online, eliminando la fricción entre los diferentes entornos y permitiéndonos gestionar todo desde un mismo lugar. Pero, más allá de pagar en el supermercado de la esquina o hacer un pedido en Amazon, con Wallet también podemos ir mucho más allá. Rubén Justel, CEO de Getnet Europe, explica que “ha evolucionado tanto el ecosistema de pago que el consumidor ya no diferencia entre la experiencia de pago online y la física”.

David Alonso, vicepresidente y Head of Mobile Experience (MX) de Samsung Electronics Iberia, explica que el objetivo de la compañía es “ser mucho más que una cartera digital. Hace 10 años cambiamos cómo pagamos, ahora estamos transformando la forma en que vivimos”.

Con Samsung Wallet también podemos llevar nuestras tarjetas de fidelización y las entradas a un concierto o el pase de acceso al trabajo, sin depender de otras apps o incluso de los soportes físicos, lo cual hace la experiencia mucho más cómoda.

El propósito de hacer la vida más sencilla y llevar cada vez menos cosas encima, únicamente nuestro móvil, también pasa por tener en el móvil las llaves del coche o de casa. Y con unas ventajas añadidas que no nos ofrecen las llaves físicas. Beneficios como contar con “una capa de seguridad si perdemos las llaves, compartir nuestra llave con otros usuarios e incluso si nos quedamos sin batería en el teléfono, el ecosistema de Samsung nos permite entrar en el coche”, recuerda Javier Onrubia, responsable de Comunicación Corporativa de BMW Group España.

Además de clonar la llave y prestarla, podemos por ejemplo limitar algunas funciones o incluso poner una especie de control parental mediante el cual quede limitado el volumen de la música o incluso la velocidad máxima a la que se puede circular. Ocurre algo similar con las llaves de casa.

Samsung Rewards y la gestión de suscripciones

Como valor diferencial, Samsung Wallet incorpora Samsung Rewards, un sistema de recompensas que se activa automáticamente, sin que el usuario tenga que hacer nada, y genera puntos cada vez que lo utilices. Después, estos puntos los puedes traducir en beneficios y descuentos.

También nos ha resultado muy curioso su sistema de gestión de suscripciones. Si no recuerdas a cuantas plataformas de streaming te has suscrito o qué cuentas premium estás pagando de tiendas como Amazon o Zalando, en Samsung Wallet podrás verlas todas e incluso darlas de baja con un solo clic, algo que me parece importantísimo para tener un mayor control sobre esos gastos hormiga que a veces no prestamos atención y que hacen que no sepamos adónde va nuestro dinero.

La seguridad

En este punto, hay algo a lo que no podemos dar la espalda y es a la seguridad. Ya no solo confiamos a Samsung Wallet nuestro dinero, ahora también estamos hablando de aspectos tan importantes como nuestra tarjeta de acceso al trabajo, las llaves de casa o las llaves del coche.

Rian Ordoñez, responsable de Samsung Wallet en España, apunta que “la obsesión de la compañía es ofrecer la máxima seguridad a sus clientes” y esto pasa por tres puntos: tokenización y biometría para proteger los datos, Samsung Knox como plataforma de seguridad y la inclusión del Elemento Seguro Integrado (eSE), que cuenta con la máxima certificación de seguridad del mercado comercial y funciona como una bóveda digital de hardware para almacenar información especialmente sensible y ejecutar operaciones criptográficas en un entorno protegido.

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