¿Quién no tiene o conoce a alguien que no tenga algún dispositivo Samsung? En mi casa, por ejemplo, hay una lavadora y una Smart TV del fabricante surcoreano, pero multitud de amigos y familiares tiene un smartphone o una tablet Samsung.

De ahí que, a pesar del auge de las marcas chinas y la caída del mercado de los móviles a nivel global, Samsung siga liderándolo. Pero lo que mucha gente no sabe es que uno de cada cuatro dispositivos que vende la compañía en España son adquiridos por empresas.

El negocio B2B de Samsung ha facturado un 5% más en el último año y, no contentos con eso, se han propuesto crecer a doble dígito en 2027. El reto, según nos cuenta Carlos Gándara, responsable del negocio B2B en Samsung España, es conquistar a las pymes. Y no sólo con móviles, también con portátiles.

Un 30% de la facturación. Samsung Electronics ha reforzado su posición en el mercado empresarial español durante la primera mitad de 2026 y ya alcanza una cuota de mercado en valor cercana al 38%. La clave del éxito del negocio B2B de Samsung, según Gándara, es que su oferta combina dispositivos móviles (como la línea Enterprise Edition) con soluciones de seguridad (Samsung Knox), administración y soporte.

Su objetivo es vender móviles, tablets y portátiles tanto a grandes empresas como a pymes y autónomos. Y no van por mal camino: el 30% de las ventas de Samsung España en móviles, tablets, portátiles y wearables viene de esta unidad.

¿Su principal canal de ventas? Los operadores. ¿Y la gama de móviles más vendida? Los Galaxy A, nos cuenta Felipe Asenjo, B2B Product Manager de Samsung España. Ahora quieren empujar los terminales rugerizados (Galaxy XCover y Tab Active).

Pymes como gran reto. A una gran corporación Samsung puede llegar a venderle 40.000 terminales. Y es precisamente el segmento de grandes y muy grandes empresas donde Samsung tiene su posición más sólida, con una cuota de mercado en valor de alrededor del 60% durante el segundo trimestre de 2026.

La compañía no sólo presume de una presencia destacada en el sector privado, sino también en la educación y en la Administración Pública, pero su asignatura pendiente es la pyme (menos de 100 empleados), donde esa cuota de mercado desciende hasta el 24%. Ahí es donde está la gran oportunidad de crecimiento para Samsung, asegura Gándara.

Carlos Gándara, responsable del área de negocio B2B en Samsung España

Los portátiles son el siguiente paso. Tras hacerse fuertes en la venta de móviles dentro del segmento empresarial, la segunda pata del negocio B2B de Samsung son los portátiles 'Enterprise Edition'. Y reconocen que el Kit Digital está siendo de gran ayuda en este sentido.

También ha contribuido su apuesta por la IA y por herramientas de productividad y ciberseguridad, como Knox Asset Intelligence (KAI). Eso sin olvidarnos del valor añadido que supone todo el ecosistema Samsung y su integración con Android.

Imágenes | Samsung

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