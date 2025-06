Chrome lleva al menos dos semanas dando fallos a algunos usuarios de Windows. Todo apunta a un responsable, y no es Google

El navegador más usado del mundo lleva semanas dando problemas a algunos usuarios de Windows 10 y Windows 11. Chrome, que domina con más del 60% la cuota de mercado global en ordenadores, está fallando de forma inesperada: se cierra nada más abrirlo y no muestra mensajes de error. Para quienes lo sufren, es como si directamente hubiera dejado de existir.

Sin aviso, sin solución. En los foros oficiales de Google, decenas de usuarios llevan desde principios de junio advirtiendo de estos cierres repentinos. Las soluciones habituales —reinstalar Chrome, reiniciar el sistema— no funcionan. El problema persiste y, hasta ahora, no había una explicación clara.

¿Microsoft es el culpable? Según ha explicado una portavoz del equipo de soporte de Chrome, el error ya está siendo investigado. Y lo más llamativo es que el fallo no parece tener su origen en Google, sino en una función de Microsoft 365 para Windows.

Todo apunta a Microsoft Family Safety. Cuando esta función está activada, Chrome deja de funcionar. No está claro si se trata de un cambio reciente en el navegador o de un error en la propia herramienta de Microsoft.

Family Safety permite establecer límites de tiempo frente a la pantalla y filtrar contenido inapropiado. Es una función especialmente útil para padres que quieren supervisar el uso del ordenador por parte de sus hijos.

Una solución temporal. Por ahora, no hay un parche oficial. Según The Verge, Microsoft no se ha pronunciado y Google tampoco ha dado más detalles técnicos.

Sin embargo, hay una forma de recuperar Chrome: desactivar el filtro de sitios web inapropiados dentro de Family Safety. Eso sí, hacerlo implica dejar desactivada una de las barreras clave para proteger a los menores.

Imágenes | Google + Photoshop | Google

