La beta de Chrome ya no muestra la URL completa: un significativo (y opcional) cambio en la forma de tratar las URLs

Google mediante Chrome tiene desde hace un tiempo una particular guerra contra las URLs de las páginas web. El navegador ha estado probando métodos y métodos para disminuir la dependencia del usuario de las direcciones web y ofrecer una experiencia más inmersiva donde Chrome sea quien se encargue de todo. El último de los experimentos ya ha llegado a las versiones alpha y beta de Chrome, donde ahora la URL deja de aparecer al completo y sólo muestra el nombre del dominio.

Según informa Android Police, desde la semana pasada Google ha estado probando una nueva funcionalidad en Chrome Dev y Chrome Canary en sus versiones 85. Estos dos navegadores son las versiones beta y alfa respectivamente, donde los usuarios y los desarrolladores web prueban y pulen nuevas funcionalidades antes de que lleguen a todo el público.

Volviendo a la funcionalidad en sí, se trata de la opción de ocultar la URL completa de la barra superior. En su lugar Chrome sólo muestra el nombre del dominio. Es decir, en vez de 'https://www.xataka.com/nombre-de-un-articulo' veríamos 'xataka.com' y sólo al pulsar en la barra del navegador veríamos la URL completa.

Realmente la reducción sólo se da en lo que viene después del dominio, pues previamente Chrome ya había eliminado el 'https://www.'. En lugar del https:// tenemos un icono de un candado para certificar que la conexión es segura. La eliminación del 'www.' Google comentó en su momento que es redundante, de ahí su omisión.

Este cambio en Chrome de momento sólo se ha dado en las versiones en prueba del navegador. Esto significa que no se sabe si llegará definitivamente a todos lo usuarios o no. En cualquier caso, de hacerlo, se podrá desactivar fácilmente para seguir mostrando la URL completa. Para ello sólo hay que pulsar botón secundario sobre la barra de la URL y escoger la opción de mostrar la URL completa.

Esta práctica de Chrome en cierto modo no es nueva. Google como hemos visto lleva años buscando "matar la URL". ¿La razón? Según ellos, mejorar la seguridad web de los usuarios. Muchos usuarios caen en engaños por parte de terceros haciéndoles creer que están en una web cuando realmente no lo están. Para ello se crean dominios muy similares o incluso con caracteres especiales que se asemejan muchísimo a las letras tradicionales, un método sumamente efectivo para el phishing.

Woah. Unicode 'n' characters in a domain name as a super dangerous spoofed cryptocurrency exchange. Even has an SSL cert. pic.twitter.com/xwKZZBIaDb