Qué es la URL y por qué Google quiere matarla

Las URLs forman parte de nuestra vida. Puede que no nos demos cuenta, pero las llamadas Uniform Resource Locator son esas direcciones que permiten que accedamos a todo tipo de servicios y protocolos en navegadores web y otros clientes que nos conectan al mundo.

¿Por qué Google quiere matar la URL entonces? Es lo que han querido explicar sus responsables, cansados de trabajar con unos identificadores que para ellos tienen hoy por hoy más desventajas que ventajas. El problema es que deshacerse de la URL no será moco de pavo, y de hecho aún no tienen ni idea de cómo lo harán: solo la intención de hacerlo.

Adrienne Porter Felt, directora de ingeniería en Google Chrome, comentaba en Wired como "la gente lo ha pasado mal tratando de entender las URLs. Son difíciles de leer, es difícil en qué parte de ellas se supone que debemos confiar, y en general no creo que las URLs estén funcionando como una forma válida de transmitir la identidad del sitio".

Woah. Unicode 'n' characters in a domain name as a super dangerous spoofed cryptocurrency exchange. Even has an SSL cert. pic.twitter.com/xwKZZBIaDb