En su empeño por acabar con las URLs ahora Chrome prueba a dejar de mostrarlas en las búsquedas

Las URLs cada vez son más cosa del pasado, al menos para Google. A finales de 2018 uno de los ingenieros de Chrome explicó que no creen que estén funcionando bien a la hora de identificar una página web. Es por eso que estos últimos años poco a poco han ido buscando formas de acabar con ellas, al menos en Chrome. La última prueba de ello es dejar de mostrar las URLs en la barra de navegación cuando se buscan resultados en Google.

Ocurre desde Chrome 71 pero no por defecto y tan sólo activando una opción experimental. Desde Chrome 76 sin embargo se ha ido activando de forma automática a algunos usuarios. Se trata de la funcionalidad 'Query in Omnibox' y en versiones posteriores a Chrome se puede activar desde chrome://flags/#enable-query-in-omnibox.

¿Qué hace exactamente? Ocultar la URL en las búsquedas. Al buscar algo generalmente escribimos el términos y al pulsar en buscar o la tecla Enter se muestran los resultados y el término se convierte en una URL. Por ejemplo al buscar 'palabra' aparecerá una URL tipo 'google.com/search?q=palabra'. Con la función activada deja de aparecer esa URL y simplemente se mantiene el término que hemos buscado. Es decir 'google.com/search?q=palabra' pasa a ser 'palabra'.

El antes y el después en Chrome con la funcionalidad de ocultar las URLs en las búsquedas. Vía Genebta.

Esta nueva funcionalidad (que no viene por defecto para todos y es experimental) sólo está habilitada en las búsquedas de Google. Si entramos en una web determinada seguirá apareciendo su URL. Una desventaja inmediata de esto (que no la única) es que ya no podemos copiar directamente la URL, aunque normalmente las URLs de búsquedas no las copiamos sino más bien las de páginas concretas. Sea coo sea, para copiarla ahora hay que hacer click derecho sobre la barra de navegación y luego pulsar en 'Mostrar URL' para verla y así poder copiarla.

Acabando con las URLs, paso a paso

Según los ingenieros de Google, no ven que las URLs sean algo necesario para el usuario, sino más bien algo confuso. Explicó que ellos estaban experimentando en Chrome con diferentes formas de transmitir la identidad de una web que no sea por su URL. Uno de los argumentos para eliminar las ULRs es que pueden ser peligrosas para los usuarios jugando con su confianza. Gracias a caracteres especiales es posible confundir al usuario para hacerlo creer que está en una web conocida o popular pero que en realidad se trata de un scam que sustituye alguna letra de la ULR por un caracter especial casi idéntico.

Las URLs en Chrome ahora aparecen sin el 'www.' y con un candado env ez de 'https://'.

Estos experimentos de Google para acabar con las URLs los estamos viendo poco a poco. Con Chrome 79 por ejemplo se dejó de mostrar 'www.' al inicio de las URLs. 'http://' y 'https://' también desaparecieron ya en Chrome 76. Mientras que 'www.' puede ser redundante y 'http://' y 'https://' se pueden sustituir fácilmente por un candado identificativo o un color, la ULR completa no va a ser fácil de ocultarla. Yace una preocupación mayor aparte de acostumbrar al usuario a vivir sin URLs, y es el hecho de que se deposita la confianza en Google para identificar las webs correctas.

Vía | Digital Informatio World

Imagen | @christinhumephoto