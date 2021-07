Xiaomi POCO M3 Pro 5G, análisis: así funciona el móvil 5G más barato del momento

Es el móvil 5G más barato del momento y uno de los móviles elegidos por Xiaomi para colocarse entre los mejores en calidad-precio por debajo de los 200 euros. La marca POCO pisa fuerte y está ampliando su catálogo con modelos como este POCO M3 Pro 5G que hemos podido probar durante las últimas semanas y del que pasaremos a contaros nuestra experiencia.

Este es nuestro análisis del POCO M3 Pro 5G, un móvil con pantalla de 90 Hz, una generosa batería de 5.000 mAh y triple cámara trasera. Todo un conjunto acompañado de la nombrada conectividad 5G, chip NFC y un precio de derribo. ¿Es suficiente para colocarlo entre los mejores de su precio? Aquí os explicamos cada uno de los aspectos.

Xiaomi POCO M3 Pro 5G, especificaciones técnicas

POCO M3 Pro 5G PANTALLA 6,5 pulgadas IPS/LCD

FullHD+ (2.400 x 1.080 px)

90 Hz

Gorilla Glass 3 PROCESADOR MediaTek Dimensity 700

GPU ARM Mali-G57 MC2 MEMORIA RAM 4 / 6 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO INTERNO 64 / 128 GB UFS 2.2 CÁMARA TRASERA Principal: 48 MP, f/1.79

Macro: 2 MP, f/2.4

Profundidad: 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.0 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 18W SISTEMA OPERATIVO Android 11

MIUI 12 for POCO DIMENSIONES Y PESO 161,81 x 75,34 x 8,92 mm

190 g CONECTIVIDAD 5G NSA/SA, Dual SIM, WiFi 5 GHz, NFC, Bluetooth 5.1, USB tipo C, Radio FM OTROS MicroSD (híbrida), Jack 3.5 mm, sensor infrarrojos, lector de huellas lateral PRECIO 179 euros (4/64GB)

199 euros (6/128GB)

Diseño: un equilibrado cuerpo con el logo de POCO muy presente

Las marcas nuevas buscan diferenciarse y en los móviles de POCO eso se nota claramente. A nivel de construcción, el aspecto en líneas generales es parecido al resto de móviles de gama media de Xiaomi, pero en la parte trasera destaca a simple vista el gran logo de POCO que se ubica justo debajo del módulo de cámara. Al contrario que con el POCO X3 Pro, en esta ocasión lo tenemos en posición vertical.

Nuestro modelo es el de color negro, con un acabado grisáceo oscuro que refleja de manera intensa la luz. Está construido en plástico, que junto a ese acabado brillante le da un toque llamativo pero sobrio. En este sentido, el POCO M3 Pro 5G es más conservador que otros móviles de la marca, pero sigue teniendo ese toque particular. Agradecemos que en este modelo POCO haya sido ligeramente más sutil a la hora de implementar su logo.

Además del modelo en negro, más tradicional, el POCO M3 Pro 5G se ofrece en color amarillo o azul, bastante más llamativos y donde el módulo de cámara en negro contrasta más con el cuerpo del dispositivo.

Este módulo de cámara sobresale muy ligeramente. Tenemos los tres sensores en disposición vertical, con el primero de ellos rodeado de un pequeño borde metálico. Al lado se ubican los flashLED. Es inevitable que pequeñas motas de polvo se escondan justo en el módulo de la cámara, pero no se trata de un móvil especialmente grueso, por lo que es entendible que sobresalga un poco.

Por la parte frontal el móvil tiene bordes bastante reducidos para lo que cuesta. Este año incluso los terminales más económicos son bastante compactos y el POCO M3 Pro 5G es prueba de ello. En la zona superior central se ubica el agujero en pantalla para esconder la cámara frontal, con un tamaño generoso. En la zona inferior el borde es ligeramente más grueso que en el borde superior.

El agarre del POCO M3 Pro es uno de sus puntos fuertes. Tener una batería de 5.000 mAh no ha provocado que este móvil se vaya de peso y sea especialmente grueso. De hecho, el trabajo de compactación es bueno y con 190 gramos, pantalla de 6,5" y 8,9 milímetros de grosor, se encuentra dentro de los móviles de gama media con mejor diseño a nivel de ergonomía.

Los móviles con 5.000 mAh suelen ser grandes y pesados, pero este POCO M3 Pro 5G tiene un tamaño más comedido, siendo bastante cómodo y transmitiendo buenas sensaciones.

Sí es cierto que las puntas, los bordes redondeados y el acabado en plástico hacen que no sea el más rugoso, pero resbala lo justo. Otro tema es el de las huellas y la limpieza. Aquí se podría haber mejorado claramente la capa oleofóbica. El POCO M3 Pro 5G se ensucia con mucha facilidad. Afortunadamente tenemos una funda de silicona incluida en la caja del teléfono, como suele ser habitual en Xiaomi.

En comparación con otros terminales, el POCO M3 Pro 5G ofrece un tamaño ligeramente más comedido, con un peso bastante acertado para la gama de entrada. El POCO X3 Pro es un paso más en pantalla y tamaño, pero sobre todo en peso y grosor.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) POCO M3 Pro 5G 161,81 75,34 8,92 190 6,5 5.000 102,0 108,74 POCO X3 Pro 165,3 76,8 9,4 215 6,67 5.160 126,95 119,33 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 164 75,6 8,1 193 6,67 5.020 125,46 101,62 Realme 8 Pro 160,6 77,3 8,1 176 6,4 4.500 124,14 100,36 Vivo X51 5G 158,46 72,8 8,04 181,5 6,65 4.315 115,43 92,81 OnePlus 8T 160,7 74,1 8,4 188 6,55 4.500 119,08 100,03 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 169 6,2 4.000 109,01 85,32

Una de las decisiones que me parecen más acertadas es la de colocar el lector de huellas en el lateral, justo donde el botón de apagado/encendido. Funciona rápido y es fácil de clickar, además de que presumiblemente habrá ayudado a abaratar el coste del terminal en comparación con incluirlo bajo la pantalla (reservado normalmente a los móviles de pantalla AMOLED).

En la zona inferior tenemos el micrófono, el puerto USB tipo C y el altavoz principal. En la zona superior tenemos el puerto de infrarrojos y el puerto jack 3.5mm. En el borde lateral izquierdo es donde se ubica la ranuraSIM híbrida.

Pantalla: un panel IPS con 90 Hz que cumple su cometido

La pantalla del POCO M3 Pro nos ofrece la clásica resolución FullHD+ en un formato de 6,5 pulgadas. Con un aspecto de 20:9, tenemos un panel con 2.400 x 1.080 píxeles, lo que arroja unos 405 ppp de densidad. No son números bajos, aunque para ubicar la calidad de este panel debemos fijarnos en aspecto como la tecnología o el nivel de brillo. Xiaomi suele apostar por paneles AMOLED en sus móviles más completos, pero en este caso nos quedamos con una pantalla LCD que eso sí, viene con 90 Hz para mejorar la fluidez.

La tasa de refresco de este POCO M3 Pro no alcanza los 120 Hz, pero son suficientes para darnos una experiencia fluida y agradable. Se agradece que incluso en la gama de entrada se nos ofrezca esta tecnología.

Los bordes del móvil están presentes, pero gracias al agujero en pantalla se alcanza un ratio del 83,7%. Aquí Xiaomi ha dado un paso adelante respecto a otros años y nos encontramos con un terminal correcto a nivel de usabilidad.

Más básico es el móvil a nivel de brillo. Teóricamente contamos con 400 nits, pero en nuestra experiencia hemos notado que el brillo no es del todo suficiente, principalmente en exteriores donde salvo que lo pongamos al máximo, tendremos algunos problemas. No es algo que vaya a preocuparnos durante el día a día, pero cuando lo comparas con otros móviles se nota. Sí funciona relativamente bien el sensor de brillo. Contamos con dos sensores de luz ambiente y el ajuste es bastante preciso.

Echamos en falta algo más de brillo, pero el panel IPS elegido para este POCO es muy correcto, con un contraste adecuado y buenos ángulos de visión.

La pantalla viene protegida con Gorilla Glass 3 y cumple en cuanto a la representación de colores. No tenemos todos tan intensos como en una pantalla AMOLED, pero son suficiente llamativos y el contraste es más que correcto. Los ángulos de visión también son buenos, algo donde suelen destacar las IPS y que aquí se repite. Un panel IPS que cumple bien con su cometido.

Dentro de los ajustes de software encontramos opciones como el modo oscuro, que en los paneles IPS no sacaremos tanto rendimiento, un modo lectura, la opción de cambiar la tasa de refresco y unos ajustes para modificar los colores. El software de Xiaomi permite bastante personalización y en lo que respecta a la pantalla, se agradece.

Rendimiento: el 5G más barato nos lo da MediaTek

El POCO M3 Pro 5G llega con la carta de presentación de ser el móvil 5G más barato del mercado. Tiene algunos competidores, pero todos ellos apuestan por el mismo procesador que permite ofrecer esta conectividad en este rango de precios: el MediaTek Dimensity 700, con módem 5G integrado.

Estamos ante un procesador fabricado en 7 nanómetros, con ocho núcleos a 2,2 GHz y una GPU Mali-G57 MC2. Acompañando tenemos 6 GB de memoria RAM LPDDR4x y 128 GB de almacenamientos UFS 2.2, de los que quedan libres 108,25 GB.

El MediaTek Dimensity 700 nos ofrece 5G a un precio muy competitivo y su nivel de rendimiento es más que adecuado para el día a día. Otra cosa es a nivel de juegos, ahí sí que se notan bastante sus limitaciones.

En el día a día el móvil se comporta correctamente. Teníamos ganas de ver cómo rendía este MediaTek Dimensity 700 frente a otras alternativas como el Snapdragon 662 y lo cierto es que seguramente nos quedaríamos con este modelo. Las animaciones y las múltiples tareas se realizan correctamente. Sí es cierto que en algún momento hemos experimentado algo de lag, pero con el paso de las semanas y las sucesivas actualizaciones hemos notado que la estabilidad es bastante buena. Para ser un móvil de gama de entrada, nos ha parecido un rendimiento correcto.

POCO M3 Pro 5G POCO X3 Pro Realme 8 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord POCO X3 NFC PROCESADOR Dimensity 700 Snapdragon 860 Snapdragon 720G Snapdragon 732G Snapdragon 765G Snapdragon 732G RAM 6 GB 6 GB 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB GEEKBENCH 5.0(single/multi) 529/1.579 762/2.838 566/1.709 N. d. 554/1.832 566/1.787 3D MARK (Sling Shot) N. d. (Maxed out) 3.650 N. d. 4.309 3.780 PCMARK WORK 8.226 8.805 8.814 8.520 9.194 8.299

Pese a haberlo utilizado en los meses de verano, el POCO M3 Pro 5G no se ha calentado excesivamente. Si bien, su punto más flojo está con los juegos. Para navegar, hacer fotos y abrir aplicaciones como Youtube, Chrome o Drive funciona bien, pero cuando queremos jugar se nota que estamos ante un móvil económico. Lo hemos probado con títulos como 'Shadow Fight Arena' o 'Call of Duty: Mobile' y el rendimiento dejaba que desear. Y aquí no tienen mucho efecto los distintos consejos para mejorar el rendimiento del móvil POCO.

A nivel de conectividad, tenemos NFC, Bluetooth 5.1 y conectividad 5G NSA/SA. En este sentido, pudimos probarlo durante la celebración del Mobile World Congress con nuestra conexión de O2 (Movistar) y conseguimos fácilmente 500 Mbps de descarga. El dispositivo intercambia rápidamente entre el 4G y el 5G y si vivimos en una gran ciudad donde tengamos cobertura 5G, este POCO M3 Pro 5G es la prueba que incluso con móviles económicos es posible sacar todo el partido al 5G que ofrezca nuestro operador.

Software: MIUI 12 tiene demasiados añadidos

El POCO M3 Pro 5G viene, como todos los últimos teléfonos de Xiaomi, con MIUI 12, basado en Android 11. Es una capa de personalización con conocidas ventajas a nivel de personalización y opciones, pero también con demasiados añadidos y secciones "promocionadas". Afortunadamente la compañía permite desactivarlas, pero nada más configurar el móvil ya tendremos instaladas apps como Amazon, TikTok, eBay o Booking.

Este modelo viene con el POCO Launcher, ligeramente distinto en estética a los dispositivos de Xiaomi. En general el sistema tira bien y no hemos notado grandes problemas, salvo ciertos retrasos puntuales a la hora de abrir apps como la de la cámara. No es el software mejor optimizado del sistema, pero es suficiente estable como para no afectar a la experiencia.

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra Google Discover, mientras que en el cajón de aplicaciones tendremos espacios dedicados a las apps de comunicación, entretenimiento, fotografía, herramientas, nuevas y negocios, aunque podremos editarlas a nuestro gusto.

Disponemos de modo oscuro, pero no tenemos pantalla siempre activa. Una opción que no está debido a que al no tener pantalla AMOLED, el impacto en la batería sería más notable.

Sí se nos ofrece un lector de huellas lateral que funciona a la perfección. Sin duda una buena decisión, ya que es práctico, la zona es amplia y el tiempo de respuesta es muy bueno, incluso por delante del nivel general que ofrece el móvil.

Una cámara sencilla y bien conocida

La configuración de cámara del POCO M3 Pro 5G es bien conocida, pues es equivalente a la del Xiaomi Redmi Note 10 5G. Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, acompañado de dos sensores para el macro y la profundidad, con dos megapíxeles cada uno. Estas son las características concretas de la triple cámara:

Principal : 48 megapíxeles, lente f/1.79, 26mm, sensor OmniVision OV48B 1/2" con píxeles de 0.8µm y autoenfoque.

Macro : 2 megapíxeles, lente f/2.4, sensor Hynix Hi-259 con píxeles de 1,75µm y foco fijo entre 4 y 5 centímetros.

Profundidad: 2 megapíxeles, lente f/2.4, sensor GalaxyCore GC02M1B.

En lo que se refiere a la cámara frontal, contamos con la siguiente configuración:

Frontal: 8 megapíxeles, lente f/2.0, sensor OmniVision OV8856 1/4" con píxeles de 1,12µm.

La aplicación de cámara es la clásica de MIUI, sin embargo echamos en falta algunas opciones como los botones para el zoom. Sí tenemos menús dedicados a los que podremos acceder deslizando a izquierda y derecha, desde el vídeo, el modo Pro hasta el modo noche, retrato o el modo 48 megapíxeles.

Calidad de imagen

La cámara del Poco M3 Pro 5G cumple un mínimo de calidad y se defiende cuando la luz es abundante. Si bien, incluso a pleno día notamos que el HDR no es suficiente bueno como para extraer los mejores tonos y controlar bien las luces y sombras.

Modo HDR (izquierda) vs imagen normal (derecha)

El rango dinámico es bastante bajo y eso se nota en cielos planos, zonas demasiado quemadas y poco detalle en sombra. El nivel de detalle es correcto y el enfoque es rápido, pero la cámara queda un punto por debajo de lo que ya habíamos visto con el Poco X3 Pro.

La opción de inteligencia artificial reconoce determinadas escenas, aunque el resultado y los ajustes que realiza son demasiado artificiales y hemos optado por no utilizarla.

Nos habría gustado encontrar unos tonos más acertados y algo más de 'punch' en el color. Por el contrario, cuando la luz cae la cámara tampoco se resiente tanto. Claramente el nivel de detalle es inferior y la imagen queda menos nítida, pero todavía es posible sacar alguna imagen decente.

Por la noche el detalle en sombra es reducido y el ruido está muy presente. Si queremos un paso más necesitaremos activar el modo noche, que en este caso nos parece bastante acertado y permite obtener imágenes algo mejores sin mucho esfuerzo y sin perder en naturalidad.

Fotografía nocturna (izquierda) vs modo noche (derecha)

No tenemos zoom, pero sí un sensor macro con un enfoque fijo de entre 4 y 5 centímetros. También un sensor de profundidad que nos permite tener un buen bokeh. El perfilado y contorno es mejorable, pero el enfoque está bien controlado.

Mucho mejor resultado da la cámara frontal de 8 megapíxeles. Los selfies tienen un buen detalle y tanto el color como el rango dinámico no están muy lejos de lo visto en la cámara trasera. El rostro queda algo lavado, pero tenemos HDR para corregir quemados, un modo retrato bastante agresivo con el nivel de desenfoque y un modo noche para esos selfies en baja luz.

Fotografía frontal (izquierda) vs modo retrato en selfies (derecha)

A nivel de vídeo, el Poco M3 Pro 5G admite hasta 1080 a 30 fps. No tenemos ni vídeo 4K ni vídeo FullHD a 60fps. Aquí claramente el procesador actúa como factor limitante y lo cierto es que se echan de menos estas opciones. Pese a todo, la estilización electrónica hace un trabajo correcto, el contraste es bueno y el nivel de detalle es suficiente teniendo en cuenta la resolución.

Sin sonido estéreo no hay mucho que destacar

El altavoz del POCO M3 Pro 5G está situado en el borde inferior. Al contrario que otros móviles más caros, no tenemos un sistema de sonido estéreo. Es uno de los elementos de los que Xiaomi ha decidido prescindir para abaratar el coste. Entendemos la estrategia y el resultado lo justifica en parte, ya que no suena del todo mal.

El sonido es correcto en los tonos medios y agudos, aunque carece de toda fuerza en los graves. El volumen máximo es relativamente elevado, alcanzando unos 88 decibelios en nuestras pruebas.

En el software, el móvil permite adaptar ligeramente el sonido a través de los auriculares con varios efectos de sonido y un ecualizador. No destaca especialmente en este apartado, pero cumple e incluso convence para lo que estamos acostumbrados a tener por debajo de los 200 euros.

Batería: larga vida a los teléfonos que duran y duran

Si por algo destaca la serie POCO M es por su batería. El primer modelo, el POCO M3, tenía una autonomía milagrosa. En este modelo Pro se ha "recortado" hasta los 5.000 mAh, una cantidad más que generosa y que nos ofrece unos resultados excelentes.

Sea navegando, escuchando música, viendo vídeos de TikTok uno detrás de otro... la estabilidad de la batería del POCO M3 Pro 5G es brutal, dándonos fácilmente 15 horas de pantalla encendida con los 90 Hz activos. Rápidamente se nos olvida que hemos pasado de los 6.000 mAh a los 5.000 mAh. La autonomía del POCO M3 Pro 5G está entre lo mejorcito que podemos conseguir hoy en día, no ya de un teléfono que cuesta menos de 200 euros. Sino casi a cualquier precio.

La optimización es buena y el POCO M3 Pro permite llegar al final del día con más de 30% aunque estemos jugando. En reposo el consumo es relativamente bajo y si hacemos un uso moderado no es difícil llegar al final del segundo día.

La batería es el auténtico protagonista de este POCO M3 Pro 5G. Es fácil que nos dure dos días y contamos con un cargador 22,5W incluido en la caja. Poco más podemos pedir en esta franja de precios.

Para cargarlo, el POCO M3 Pro soporta carga rápida de 18W, aunque de hecho el cargador incluido en la caja es de 22,5W. Un cargador que permite aprovechar al máximo la carga del móvil, aunque para completar los 5.000 mAh necesitaremos aproximadamente unas dos horas.

No estamos ante la carga rápida más convincente. Aquí uno de sus mayores rivales, el Realme 8, toma la delantera con sus 30W. Si bien, es reseñable que la versión 5G de este se queda en estos mismos 18W que ofrece el Poco M3 Pro.

Poco M3 Pro 5G, la opinión y nota de Xataka

Xiaomi nos tiene acostumbrados a una relación calidad-precio extraordinaria. Y lo más sorprendente es que con la gama POCO parecen decididos a ofrecer un punto extra en esta competición. El POCO M3 Pro 5G quiere ser el móvil 5G más barato del mercado y el más competitivo.

Después de probarlo tenemos pocas dudas de que efectivamente estamos ante un modelo referente en la actualidad. Sin embargo, la pregunta que nos podemos hacer es hasta qué punto necesitamos un móvil 5G. Si realmente buscas aprovechar esta conectividad y no quieres gastar más de 200 euros, este POCO es lo que buscas. Pero si simplemente estás buscando un móvil bueno, bonito y barato, la propia POCO ofrece el X3 Pro, sin 5G, pero significativamente superior. Parte de la competencia está en casa.

El POCO M3 Pro 5G es un móvil que ofrece una gran experiencia por su precio. Si además queremos 5G, es difícil encontrar algo mejor en esta franja. Si no lo necesitamos, hay otras opciones algo más competitivas por debajo de los 200 euros.

Si queremos más potencia o una cámara que realmente se defienda, este POCO M3 Pro 5G quizás se quede algo corto. Pero si queremos un móvil manejable, que funcione bien y sobre todo que destaque por su batería, este POCO M3 Pro 5G nos permitirá disfrutar fácilmente.

Con el paso de las semanas hemos ido viendo ofertas del POCO M3 Pro 5G, rebajado hasta unos 159 euros que se presentan como imbatibles para todo lo que ofrece. Quizás no sea el móvil más sugerente, pero será una compra práctica y provechosa. Lo que al final es lo que muchos usuarios pueden necesitar en esta franja de precios.

8.0 Diseño8,5 Pantalla8,5 Rendimiento7,5 Cámara7 Software8 Autonomía8,75 A favor La batería alcanza los dos días sin problemas.

Es manejable y tiene un diseño que transmite solidez.

La pantalla IPS de 90 Hz convence en la mayoría de situaciones. En contra La cámara es muy justa incluso en condiciones de buena luz y no tenemos vídeo 4K.

Sin sonido estéreo.

El rendimiento se queda algo corto para jugar.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de POCO/Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.