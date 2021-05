El nuevo Poco M3 Pro 5G está de oferta de lanzamiento en Amazon por 159 euros: triple cámara, 90 Hz y batería de 5.000 mAh

Los smartphones de POCO se han convertido en una opción a tener en cuenta si se busca un terminal con buena relación calidad-precio. La firma ha lanzado un modelo más económico y modesto que el potente X3 Pro, el POCO M3 Pro, que se puede conseguir más barato en Amazon con esta oferta de lanzamiento que lo deja por 159 euros.

Comprar el smartphone POCO M3 Pro al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 179 euros, en Amazon se puede conseguir el nuevo smartphone POCO M3 Pro con un descuento de 20 euros que lo deja por 159 euros. Estará disponible el próximo 22 de mayo de 2021.

POCO M3 Pro Smartphone 5G Dual - RAM 4GB ROM 64GB MediaTek Dimensity 700, Pantalla DotDisplay FHD+ de 6,5" a 90 Hz, Batería de 5000mAh (typ), Triple Cámara de 48 MP con IA (Versión Global) (Cool Blue) Hoy en Amazon por 159,00€

El POCO M3 Pro es un smartphone con unas dimensiones de 161,81 x 75,34 x 8,92 mm y un peso de 190 gramos. Destaca por su pantalla IPS LCD de 6,5" con resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) que tiene una tasa de refresco de hasta 90 Hz. El panel está reforzado con Gorilla Glass 3 para protegerlo de arañazos.

Incorpora el procesador MediaTek Dimensity 700 con la GPU ARM Mali-G57 MC2, que junto a los 4 GB de memoria RAM de la versión con configuración base y Android 11 con la capa de personalización MIUI 12 for POCO debería proporcionar un rendimiento óptico para usuarios no muy exigentes y "sencillos": mensajería, YouTube, redes sociales, algún juego ligero, etc.

Cuenta con una triple cámara trasera cuyo sensor principal es de 48 MP, acompañado de un Macro de 2 MP y profundidad de 2 MP. La delantera es de 8 MP, para videollamadas y fotografías selfies de calidad justa. La batería, por su parte, es uno de sus puntos fuertes: 5.000 mAh y carga rápida de 18W.

En el apartado de la conectividad hay sorpresas: compatibilidad con redes 5G NSA/SA, doble tarjeta SIM, Wi-Fi 5 GHz, NFC, Bluetooth 5.1 y conector USB-C, así como radio FM. También incorpora el cada vez más desaparecido Jack de 3,5 mm y sensor de infrarrojos. La seguridad corre a cargo del lector de huellas implementado en el lateral.

