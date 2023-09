Xiaomi MIX Fold 3, análisis: Xiaomi ha dado en la tecla para luchar por el mejor plegable del año

El plegable más completo que existe en la industria. Esta es la visión de Xiaomi con el MIX Fold 3, un teléfono que no saldrá de China pero que he podido probar a fondo durante una semana. Sobre el papel, estamos ante uno de los plegables de mayor nivel del momento. El mejor procesador de Qualcomm, los paneles con más brillo de su segmento y el único plegable de la actualidad con doble teleobjetivo.

Te hago un pequeño spoiler: el Xiaomi MIX Fold 3 es incluso mejor de lo que apunta su ficha técnica. El gigante chino ha logrado dar con la tecla en casi todos los puntos clave, con un claro punto relativamente débil respecto a la gama tradicional. Te cuento todo en su análisis.

Ficha técnica del Xiaomi MIX Fold 3



xiaomi Mix fold 3 DIMENSIONES (PLEGADO) 161,2 x 73,5 x 10,96 mm dimensiones (desplegado) 161.2 x 143.3 x 5.3 mm peso 259 gramos pantalla exterior AMOLED de 6,56 pulgadas

Resolución 2.520 x 1.080p

Relación de aspecto 21:9

Tasa de refresco 120 Hz

Sensor de luz ambiente doble

Dolby Vision Brillo pico de 2.600 nits

Gorilla Glass Victus 2 pantalla interior OLED LTPO 2.0 de 8,02 pulgadas

Resolución 2K+ Tasa de refresco de 120 Hz

1.300 nits HBM Brillo pico de 2.600 nits Dolby Vision Gorilla Glass Victus 2 procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 memorias RAM 12 GB/16 GB de RAM almacenamiento interno 256/512 GB/1 TB cámara trasera 50 MP sensor principal 50 MP ultra gran angular 50 MP telefoto 3,2X 50 MP super telefoto 5x cámara delantera 32 MP sistema operativo MIUI 14 Android 13 batería 4.800 mAh Carga rápida de 67W Carga inalámbrica de 50W conectividad 5G SA/NSA

WiFi 6

Bluetooth 5.3

NFC otros Lector de huellas en el lateral precio Desde 1.136 euros al cambio No disponible en España ni a nivel Global

La experiencia con el Xiaomi MIX Fold 3

El primer punto fuerte del Xiaomi MIX Fold 3. Usarlo plegado es como usar un teléfono al uso.

Cuando analizo móviles plegables tengo claro que tiene especial sentido empezar por la experiencia de usuario que transmite su concepto. No todos son iguales y pequeñas diferencias en el formato pueden marcar una diferencia relevante, hasta el punto de determinar qué compra es la más adecuada para cada usuario. Los dos puntos que determinan esta experiencia son la pantalla y el diseño. Empecemos por lo más básico: utilizar este teléfono como uno "normal".

El Xiaomi MIX Fold 3 tiene un formato más que lógico cuando está cerrado: 21:9. Esto permite utilizar el teléfono como si fuese cualquier otro gama alta, tan solo un poco más rectangular de la cuenta. También es especialmente relevante a la hora de reproducir contenidos: si el plegable es demasiado panorámico, los contenidos multimedia tendrán grandes franjas negras en los laterales. Es destacable asimismo que, pese a tener "solo" 6,56 pulgadas, el alto asciende a 161,2cm. ¿Cuánto es esto? Incluso más alto que un iPhone 14 Pro Max, algo menos que un Samsung Galaxy S23 Ultra.

La pantalla exterior del Xiaomi MIX Fold 3 no tiene nada que envidiar a los mejores paneles de gama alta

Hablando de la pantalla, esta es de tipo AMOLED, con resolución 2.520 x 1.080p y compatibilidad tanto con Dolby Vision como con HDR 10. El pico de brillo es de 2.600 nits aunque, como experimenté en el análisis del Xiaomi 13 Ultra, ni siquiera en contenidos HDR he llegado a ver estos picos. Pese a ello, el panel se ve de escándalo bajo luz solar. Un pequeño detalle curioso, es que el panel tiene una ligera curvatura en su lado derecho. No molesta lo más mínimo ni hemos experimentado toques fantasma en esta zona.

Un punto que me ha gustado especialmente y que denota el carácter premium de este teléfono es que viene calibrado en el modo "Color Original Pro" (los Xiaomi suelen venir configurados en modo vívido). Este es el modo más realista para la interpretación de color (salvando que hagamos una calibración manual en el modo avanzado en sRBG), y hace que la experiencia con esta pantalla exterior sea sencillamente sobresaliente.

El grosor del dispositivo es mínimo cuando está abierto. Cerrado es como un teléfono "normal" con funda.

Para mí, esto es clave. Los plegables tienen sentido cuando son buenos como tablet, pero aún más importante es que sean buenos como teléfonos "al uso". La única pega que he encontrado al usarlo cerrado es el peso: 259 gramos. Son 6 gramos más respecto a un Samsung Galaxy Z Fold5 y la friolera de 28 gramos más que un Honor Magic V2, el ganador en 2023 en lo respectivo a dimensiones y peso en un plegable. Cerrado y plegado el grosor de este MIX Fold 3 es de 10,96cm, por lo que no es mucho más grueso que un teléfono convencional con funda.

Sigo con el teléfono cerrado para pasar a detallar ahora su calidad de construcción. Según Xiaomi, la bisagra (con tecnología propietaria de la compañía), aguanta hasta 500.000 pliegues. Nos ha gustado que es una bisagra con cierta resistencia a la apertura, al estilo de la de Samsung. Quizás no es lo más cómodo a la hora de abrir el teléfono, pero la sensación subjetiva de robustez es mayor.

Destacar asimismo que, en esta generación, la bisagra permite que el dispositivo quede en distintas posiciones, para usar una suerte de modo "Flex" a lo Samsung con división de pantalla (en anteriores generaciones o estaba abierto o quedaba cerrado, no en posiciones intermedias).

El aluminio está rematado con mimo y la parte trasera, con un acabado que imita al cuero, también da una buena sensación en mano. Al igual que en el Xiaomi 13 Ultra, la compañía ha elevado este cuero para que la zona del módulo quede con un pequeño escalón.

Es una solución para que el cristal del módulo de cámara no tenga que ser más grueso de la cuenta. A nivel personal, no me parece un terminal demasiado estético en su parte trasera. Aunque, siendo justo, no es sencillo integrar cuatro cámaras y flash en un teléfono.

Una arruga que no supone mayor problema

La mayor preocupación de buena parte de los usuarios con los plegables viene al abrirlos: ¿qué pasa con la arruga? En este Xiaomi no debería preocuparnos demasiado, ya que con el panel encendido no se aprecia lo más mínimo. Si el panel está apagado, es sencillo localizarla y se nota al tacto. En uso real, me he olvidado por completo de que existe esta arruga, un punto muy a favor del plegable de Xiaomi. Además, al estar en la zona central, es prácticamente imposible que la acabemos tocando (los dedos siempre irán al lateral izquierdo o derecho del dispositivo).

El panel interior tiene una resolución 1916 x 2160 (Quad HD+), siendo también compatible con HDR+, Dolby Vision y con la particularidad de ser de tipo LTPO, por lo que la tasa de refresco puede bajar hasta 1 Hz hasta los 120 Hz. Hablamos de 8.03 pulgadas, prácticamente una tablet pequeña de bolsillo. El brillo máximo nos ha sorprendido. He llegado a medir 1.800 luxes en blanco puro de la zona central en contenidos HDR, una cifra altísima para un panel interior.

Con estas cifras sobre la mesa y vista la experiencia con el panel, no tengo miedo a decir que la pantalla del Xiaomi MIX Fold 3 no se aleja demasiado de la que encontraríamos en cualquier otro teléfono de gama alta en la franja de los 1.400 euros (salvando que la resolución no es Quad HD+).

De cara a la reproducción multimedia, tenemos la problemática que tienen la mayoría de plegables tipo Fold poco estrechos. Las franjas negras son tan protagonistas que realmente no ganamos demasiado respecto a un panel tradicional más allá de un ancho extra en el vídeo.

Pese a ello, en lo personal, estoy convencido de que este es un formato mucho más amigable para disfrutar películas y series. Me lo ha dicho un amigo el amigo soy yo viendo 'Ashoka' y disfrutándola como no la disfrutaría en mi móvil de 6,7 pulgadas.

Dos altavoces que podrían formar algo más de escándalo

El apartado del sonido del Xiaomi MIX Fold 3 es sencillamente correcto. Por este lado esperaba un poco más, vista la gran superficie que tiene Xiaomi para lograr que el sistema de doble altavoz brille. Me falta un poco de pegada, el trabajo con los graves no está al nivel de los mejores móviles de gama alta y, en términos generales, es un apartado auditivo algo por debajo de lo esperado.

Desde los ajustes, la configuración predeterminada es la de Dolby Atmos. Dentro de la misma tenemos un ecualizador de diez bandas bastante completo para ajustar a nuestro gusto la reproducción del audio.

Rendimiento: la prueba de que los plegables no tienen por sufrir

El primer plegable del mercado sin estrangulamiento térmico, resulta que era posible. Hasta la fecha, todos y cada uno de los teléfonos que había probado en formato plegable, ya fueran tipo libro o tipo concha, sufrían de un mal endémico: disminuían su rendimiento en cuanto la temperatura empezaba a subir. El Xiaomi MIX Fold 3 y su Snapdragon 8 Gen 2 tienen un rendimiento sostenido envidiable.

El móvil es capaz de mover cualquier juego o app de edición, manteniéndose bastante fresco. He jugado durante cerca de una hora a 'PUBG: Mobile' en calidad Ultra HDR y la batería no ha superado los 40 grados, 45 en el caso de la CPU. No es ya solo que el móvil no sufra throttling, es que es más fresco que algunos gama alta actuales.

Líneas planas en los test de CPU y GPU. ASMR para los amantes del rendimiento sostenido.

Durante los test de estrés de CPU y GPU, sí que lo he puesto al límite, y gracias a ello, entiendo por qué no hay estrangulamiento térmico. En un uso normal, por más que juguemos y grabemos en 4K, el teléfono no rozará siquiera los 50 grados para su batería o CPU.

Sin embargo, si ponemos la CPU a tope (no olvidemos que el Snapdragon 8 Gen 2 llega hasta los 3.36 GHz, palabras mayores) el móvil se calienta bastante más. Superamos los 50 grados en el lado de la CPU y la batería queda en unos 48. Son temperaturas tan altas que el propio sistema se encarga de cerrar las apps cuando la batería roza cifras peligrosas. Es el caso del test de estrés de AnTuTu, donde se acabó cerrando por exceso de temperatura.

Xiaomi ha decidido no limitar el rendimiento de este procesador y ha sido la mejor decisión posible. No se calienta en uso exigente, tan solo los benchmarks lo ponen a prueba

El resumen es que hay dos caminos a elegir en el terreno de los procesadores: bajar el rendimiento para que la temperatura no suba, o confiar en que el teléfono no se calentará y dejar al procesador funcionar siempre a máxima potencia. Xiaomi ha apostado por lo segundo, y les ha salido bien.



xiaomi mix fold 3 samsung galaxy z fold5 HUAWEI MATE X3 IPHONE 14 PRO HONOR MAGIC VS PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 2 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12 GB 12 GB 12 GB 6 GB 12 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 2.064 / 5.346 (6) 2.013 / 5.331 (6) 1.367/ 3.874 (6) 2.508 / 6.306 (6) 1.716 / 4.371 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 14.101 14.412 10.654 12.344 10.712 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 13.796 / 11.866 13.902 / 7.032 10.569 / 3.609 12.344 / 7.931 - PCMARK WORK 15.569 15.332 12.178 - 15.035

En los plegables que he probado este año, el rendimiento caía cerca de un 50% en las pruebas de estrés. Este Xiaomi MIX Fold ha caído tan solo un 15%, tanto en CPU como en GPU. Son cifras sobresalientes, al nivel de los mejores exponentes con el Snapdragon 8 Gen 2.

El almacenamiento interno es también más que rápido, de tipo UFS 4.0. En mis pruebas, ha obtenido una velocidad de lectura de 1.11 GB/s y una lectura de 847.67 MB/s. Cifras espectaculares que ponen la guinda a un rendimiento al que no podemos poner la menor pega.

Biometría

En el apartado biométrico seré breve. Tenemos un lector de huellas que funciona como una bala, pero que en mi experiencia da algún que otro problema si tenemos el dedo húmedo (me ha pasado, sobre todo, intentando desbloquear el teléfono con humedad en los dedos después de entrenar).

Como refuerzo, encontramos un sistema de desbloqueo facial 2D mediante la cámara del teléfono. Funciona bastante bien siempre y cuando las condiciones lumínicas sean favorables. No es el método más seguro, pero siempre agradezco la inclusión de este método biométrico para las situaciones en las que el lector de huellas da problemas.

Batería: un plegable hasta arriba de combustible





4.800mAh. El Xiaomi MIX Fold 3 es el segundo plegable con mayor capacidad de batería, por detrás de los 5.000mAh del Honor Magic V2. Comentar que ha sido técnicamente imposible medir el tiempo de pantalla en este teléfono. Los ajustes de la ROM Global de MIUI no lo muestran, y medidores como GSAM Battery Monitor no logran calibrar bien.

Tras una jornada de uso con bastante 'PUBG: Mobile' al máximo, restaba un 45% de batería.

Pese a ello, habiendo probado los plegables actuales y conociendo la autonomía de sus rivales, puedo garantizar que el Xiaomi MIX Fold 3 es uno de los mejores exponentes del momento. La razón es muy simple: dura como un gama alta al uso y no se drena cuando abrimos la pantalla interior. Calculo cerca de siete horas de pantalla con uso mixto, juegos en máxima resolución y uso en redes 5G incluidos.

Los dos días de uso son posibles con este teléfono. En mi uso intensivo ha superado el día y medio

A esto hay que sumarle que el consumo en reposo ha sido espectacular. A esto puede ayudar que el teléfono con la ROM Global no tiene todos los servicios de Google, tan solo Play Store y algunas de las apps que detallé en el apartado de software.

El sistema de carga rápida es de 67W, cargándose al completo en poco más de 40 minutos. Teniendo en cuenta que la carga inalámbrica es de 50W, el conjunto autonomía-carga no puede ser más favorable.

Software: valor añadido adaptado al formato

De poco sirve tener un panel enorme si las aplicaciones no están optimizadas para el mismo. En el caso de Xiaomi, se han hecho los deberes con este MIX Fold 3. Destaco principalmente que en los ajustes encontramos un apartado de "funciones para plegables", a saber las siguientes:

Ventanas flotantes : burbujas de conversaciones, barra lateral para invocar apps en modo ventana.

: burbujas de conversaciones, barra lateral para invocar apps en modo ventana. Comportamiento tras el plegado : configurar que la pantalla exterior se active al plegar el teléfono o que se bloquee.

: configurar que la pantalla exterior se active al plegar el teléfono o que se bloquee. Fondos de pantalla dinámicos adaptados al panel plegable interior.

adaptados al panel plegable interior. Teclado nativo de Xiaomi dividido en dos, adaptado al formato.

dividido en dos, adaptado al formato. Formato de las aplicaciones : podemos configurar que las aplicaciones se abran en formato completo, 4:3 o 16:9.

: podemos configurar que las aplicaciones se abran en formato completo, 4:3 o 16:9. Formato de los juegos : lo mismo, pero con una lista en la que solo se recogen juegos.

: lo mismo, pero con una lista en la que solo se recogen juegos. Hover Mode: un modo similar al modo Flex de Samsung. Permite optimizar algunas aplicaciones, como la cámara, cuando la pantalla está a 90 grados.

Escritorio en modo Fold | Escritorio con el teléfono cerrado.

Todo está especialmente bien pensado para el formato plegable. Al abrirlo, incluso tenemos un doc inferior que pasa de mostrar las apps que teníamos con el dispositivo cerrado a mostrar también las apps recientes. Es el mismo comportamiento de MIUI para tablets, decisión que aplaudo.

Otro punto que me ha parecido sencillamente brillante es que, cuando el dispositivo está abierto, la distribución de los iconos y widgets funciona teniendo en cuenta las dos mitades simétricas del panel (es prácticamente un cuadrado compuesto por dos rectángulos). Esto se traduce en que es especialmente sencillo acceder al contenido que hayamos ubicado en la derecha con el pulgar derecho, ídem con el lado izquierdo.

El sistema está bastante optimizado para el formato plegable.

MIUI sigue siendo MIUI. Una ROM sin demasiada presencia de Material You, con tintes poco occidentales y en el caso de la ROM china precargada de bastantes apps. Pese a ello, se ha movido con soltura, no hemos tenido el más mínimo bug, y la experiencia de usuario ha sido sobresaliente.

La versión de MIUI es la 14.1.5.0 (MIUI Fold) basado en Android 13. Durante esta semana de prueba llegó una actualización enfocada en la mejora del rendimiento fotográfico, por lo que todo apunta a que Xiaomi dará un soporte de nivel a este Fold.

Cámara: muy bien para un plegable, pero...

Es una cuestión de tamaño. Si queremos que los móviles plegables sigan siendo cada vez más delgados, se dificulta la tarea de introducir los sensores más grandes del momento. Xiaomi ha apostado por el Sony IMX800, estabilizado mediante OIS. Este es un sensor orientado a la gama media-alta con un gran potencial, aunque alejado de los sensores de primera línea. No es la única cámara en este plegable, el conjunto se compone de nada menos que seis:

50 MP, f/1.8, 23mm (angular), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS

10 MP, f/2.0, 75mm (telefoto), PDAF, OIS, 3.2x optical zoom

10 MP, f/2.9, 115mm (telefoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra gran angular)

20 MP, f/2.3, 23mm (selfie principal)

20 MP, f/2.3, 23mm (selfie interior)

Antes de hablar de los resultados, destacar que Xiaomi ha dotado a la app de las funciones más top (algunas de ellas ni siquiera se encuentran en el Xiaomi 13 Pro). Entre ellas, disparo en RAW a 50 megapíxeles, seguimiento del sujeto en tiempo real para mantener el foco, marca de agua Leica, modos Leica (vibrant y authentic) y dynamic shots (live fotos).

Fotografías con la cámara principal

Recorte al 100%. Sharpening bastante acusado en la zona central.

La cámara principal del Xiaomi MIX 3 Ultra está a la altura de lo que podemos esperar en un gama alta un pequeño paso por detrás de los más premium. En otras palabras, está cerca del nivel de un Samsung Galaxy S23 o un iPhone 14. Los ejemplos que ves a continuación están tomados en el modo vibrant, irónicamente más preciso en colorimetría que el "authentic" en el que he notado acusada sobresaturación en los rojos.

Me ha gustado el rango dinámico de las escenas (aunque algunas sombras las apaga un poco), el balance de blancos calibrado de forma bastante neutra y la versatilidad general del sensor principal. El principal problema viene la inconsistencia en el procesado de la imagen: no puede estar más alejado de la (casi) perfección que experimenté con el Xiaomi 13 Ultra. El sharpening (nitidez artificial) a veces es muy acusado, algo que se hace notar especialmente en la zona central de las imágenes. Esto se acaba traduciendo en que las fotos, si bien son buenas, pueden resultar no demasiado naturales.

Hay algo de sharpening en la zona central, pero la nitidez de los bordes es impresionante.

Este ejemplo es una fascinante prueba de cómo la fotografía computacional es un cúmulo de inconsistencias. La foto de este ejemplo es técnicamente espectacular: tomada casi a oscuras, con un balance de blancos perfecto, una colorimetría precisa y... con menos sharpening y reducción de ruido pese a ser más oscura. Me ha sorprendido sobremanera que, pese a no haber demasiada luminosidad en la escena, esta fotografía está tomada con ISO 50.

En otras palabras, dependerá de la interpretación que la IA (aunque la tengamos desactivada) haga de cada escena la cantidad de sharpening o reducción de ruido que tendremos.

RAW vs JPEG

Siempre me gusta disparar en modo RAW para comparar con el JPEG y entender cuáles son las decisiones que está tomando el fabricante a la hora de procesar la imagen que verán los usuarios tras disparar. La primera buena noticia es que, a nivel de detalle, no perdemos demasiado respecto al archivo en bruto. También es especialmente positivo que la interpretación del color, si bien es ligeramente sobresaturada (en ambos modos de disparo vibrant/authentic), no está muy alejada de la realidad.

Cuando cae la noche los resultados son algo más justos. La nitidez cae, las altas luces tienden a estar algo sobreexpuestas y, en general, los resultados quedan algo más alejados de la gama más alta. El modo noche es automático y bastante rápido, aunque hemos llegado a ver exposiciones de tres segundos en escenas en las que había poca luz.

Fotografías con zoom y teleobjetivo

Fotografías tomadas con zoom 5x.

Gracias, Xiaomi, por este teleobjetivo periscópico de cinco aumentos. El rango de este MIX Fold 3 discurre entre el 0,6x y el 50x (digital cuando pasamos de 5x), con el zoom reservado a un teleobjetivo 3.2x y un segundo de 5x. Sin duda, el que más brilla, es el 5X. A nivel de nitidez no es impecable y, al ampliar, perdemos detalle. No obstante, no es demasiado común andar ampliando en una fotografía que ya de por sí es de cinco aumentos, por lo que aquí valoro más la luminosidad de la lente, la consistencia con el resto de sensores y el look final.

1x | 3.2x | 5x. Variación de color entre amarillo y naranja.

El único pero de los teleobjetivos tiene que ver, tan solo en algunas escenas, con la colorimetría. En casos puntuales no hay consistencia completa a este respecto, como el ejemplo que muestro encima de estas líneas. Esto es algo relativamente fácil de afinar por la parte del software, pero en el momento de analizar este MIX Fold 3 (actualizaciones de cámara instaladas) es un punto a mejorar.

0.6x

El ultra gran angular, como es habitual en toda la gama alta, es el sensor con menos músculo. Pese a ello, en buenas condiciones lumínicas obtenemos resultados más que dignos. La interpretación de color sí que es consistente respecto al sensor principal y el principal perjudicado es el trabajo con las sombras, que quedan algo apagadas.

Modo retrato

Retrato 1X | Retrato 3x.

El modo retrato, por defecto, se realiza con zoom de tres aumentos. No obstante, tenemos la opción de activar el modo "cuerpo completo" para disparar con el sensor principal. No es posible utilizar el 5x para el retrato, una opción que hubiese sido bastante interesante. A nivel de interpretación de color y nitidez, no tengo queja alguna.

Desactivando el modo belleza (viene bastante intenso por defecto), los resultados son más que correctos en lo referente a trato de piel y balance de la imagen. Lo que no convence tanto es el desenfoque y el recorte. El cabello más fino se le resiste y el bokeh es bastante artificial.

Selfie

Selfie con la cámara de la pantalla externa | Selfie con la cámara de la pantalla interna.

No hay experimentos con el selfie. Tanto la cámara delantera del panel externo como la interna son de 20 megapíxeles y los resultados son... muy buenos. Me ha gustado cómo trata la piel, el trabajo del HDR es más que correcto y, curiosamente, en el selfie no hay tanto sobreprocesado. Es un selfie que se disfruta y al nivel de los mejores.

Vídeo

En lo que respecta a grabación de vídeo, tenemos hasta 8K 24 FPS, aunque la zona dulce se encuentra en el 4K 60 FPS y en 1080 60 FPS. El vídeo es algo justo. Ha sufrido algunos pequeños tirones a la hora de intentar estabilizar la imagen, y el detalle final (incluso en 4K) es algo bajo.

Xiaomi MIX Fold 3, la opinión de Xataka

Wow. Xiaomi ha hecho un trabajo de primer nivel con el Fold 3. Tanto, que con gusto lo llevaría en mi bolsillo como móvil personal. El 80% del tiempo lo he usado como un móvil normal. No pesa demasiado, el tamaño es similar al de mi iPhone 14 Plus, y la pantalla externa tiene resolución y tamaño perfectos incluso para jugar.

Cuando he querido leer un libro, navegar de forma más cómoda en Chrome, o tener más de una app abierta en simultáneo, no he tenido más que abrirlo para acceder a su formato tablet. Bueno como teléfono normal, bueno como teléfono de gran formato.

El inconveniente es obvio: este teléfono no se vende en España y, por el momento, no hay esperanza de que los plegables tipo libro de Xiaomi aterricen en nuestro territorio. Malas noticias teniendo en cuenta que este MIX Fold 3 planta cara y supera en varios aspectos a algunos de sus rivales directos. Quedará cruzar dedos para que haya suerte en la próxima generación.

9,2 Diseño 9 Pantalla 9,25 Rendimiento 9,75 Cámara 9 Software 8,75 Autonomía 9,25 A favor El rendimiento es espectacular.

Las pantallas son las mejores que hemos probado en un plegable.

La autonomía es, también, sobresaliente. En contra No se vende en España.

MIUI para plegables sigue siendo MIUI.

El apartado del sonido es mejorable.



