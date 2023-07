El Honor Magic V2 es un plegable que no parece un plegable. Son las mejores noticias posibles

Desde la llegada de los primeros plegables, cada vez que alguien me pregunta mi opinión sobre el futuro (o no) de este tipo de dispositivos, siempre respondo lo mismo: el día que los plegables no “penalicen”, en todos los aspectos, el uso del teléfono cerrado, creo que pueden comenzar a ser una alternativa real para la mayoría de la gente. La buena noticia tanto para los usuarios como para las marcas es que ese momento cada vez está más cerca, y el Honor Magic V2 es la gran prueba de ello.

Ficha técnica del Honor Magic V2



HONOR MAGIC V2 PANTALLA EXTERNA OLED LTPO de 6,43 pulgadas Resolución FullHD+ (2376 × 1060 píxeles) 1 - 120 Hz 100% DCI-P3 Formato 20:9 HDR10+ PWM Dimming 3840Hz PANTALLA interna OLED LTPO plegable de 7,92 pulgadas Resolución 2344 × 2156 píxeles 120 Hz DCI-P3

HDR10+ PWM Dimming 3840Hz Compatible con Magic Pen PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 2 GPU Adreno 740 MEMORIA RAM 16 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB/1 TB CÁMARA TRASERA Principal: 50 megapíxeles f/1.9 (OIS) Gran angular/macro: 50 megapíxeles f/2.0 Telefoto: 20 megapíxeles, f/2.4, zoom óptico x3, OIS CÁMARA DELANTERA 16 megapíxeles f/2.2 (pantalla interior) 16 megapíxeles f/2.2 (pantalla exterior) BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida 66 W SISTEMA OPERATIVO MagicOS 7.2 (Android 13) CONECTIVIDAD 5G NSA/SA 4G Dual nanoSIM USB tipo C dimensiones y peso Plegado: 156.7 x 74.1 x 9.9mm Desplegado: 156.7 x 145.4 x 4.7mm 231 gramos PRECIO Desde 1.136 euros al cambio

La experiencia de un teléfono tradicional usando un plegable cerrado

Te invito a echar un vistazo a la imagen que adjunto sobre estas líneas. A simple vista parece un teléfono normal, ¿verdad? Pues se trata de la pantalla cerrada del Honor Magic V2, teléfono plegable, que estrena formato 20:9. Lo hace a costa, eso sí, de ser un teléfono no tan alto (145,4mm frente a los 160,3mm que tenía el Honor Magic Vs).

A cambio, es ligeramente más ancho (74.1mm frente a los 72,9mm de la generación anterior), lo que le da un aspecto más equilibrado. Esta pequeña reducción en altura, que lógicamente también comparte con la pantalla desplegada, no se nota al utilizarlo y creo que merece la pena si con ello conseguimos ese equilibrio al cerrarlo.

La clave de este Honor es que es lo que todo plegable debería aspirar a ser: un teléfono normal cuando está plegado

Podría ser perfectamente un teléfono tradicional y no sólo por el diseño de la pantalla exterior, sino de la tecnología que incluye. La diagonal es de 6,43 pulgadas, con la promesa de alcanzar un aprovechamiento frontal del 91,2%, según Honor. La resolución es algo peculiar, como en todo plegable: 2376 × 1060 píxeles que se traducen en una densidad de píxeles de 402 ppi.

Esta OLED de tipo LTPO tiene dos puntos clave: alcanza un pico máximo de 2.500 nits y tiene un PWM Dimming de 3840Hz. Esos 2500 nits de la pantalla exterior se notan mucho en entornos de mucha luz, donde el panel no sufre en absoluto. La alta tasa de PMW Dimming hace referencia a cómo se reduce el parpadeo del panel para reducir la fatiga visual: cuánto más alto es este valor, menor fatiga.

Fino y extremadamente ligero

Tras su aspecto plegado, lo siguiente que te llama la atención a coger el teléfono es lo "fino" que es: 9,9mm doblado, según datos de Honor, lo que lo convierte en el plegable más fino hasta la fecha. Nos estamos acercando al punto donde ya no es posible hacer más fino el teléfono sin poder eliminar el puerto USB-C.

El peso es punto clave en este Honor: pesa menos que la gama alta tradicional

Más fino, pero también más ligero: 231 g según los datos oficiales, que es menos que otros teléfonos de gama alta de formato tradicional. Durante nuestras pruebas muchos periodistas asistentes llevaban como teléfono personal plegables de diferentes marcas (Xiaomi, Samsung y hasta Pixel) y todos coincidían en lo ligero que era al cogerlo.

Para mí, que no soy una gran fan de las pantallas con curvas en los bordes, también fue una sorpresa que esto no penalizara la experiencia. Tiene curvatura, sí, pero muy discreta. De hecho es muy cómodo en la mano, tanto cuando está plegado como cuando está desplegado.

La experiencia como teléfono plegable también es muy positiva

Si la experiencia del móvil cerrado es muy buena, la experiencia del móvil abierto no se queda atrás. El pliegue apenas se nota a la vista, sí ligeramente al tacto pero sin llegar a distraer. A la hora de doblarlo, dobla perfectamente y se queda completamente plegado, sin hueco entre ambas partes del teléfono.

En la mano da sensación de robustez y la bisagra parece funcionar a la perfección. Una bisagra que, por cierto, estrena un recubrimiento de aleación de titano, que en teoría la hace más resistente y más ligera.

Todo esto, claro, teniendo en cuenta que hablamos de un dispositivo que nosotros mismos sacamos de la caja y que habría que probar durante más tiempo para ver si el pliegue se afloja o cómo resiste en general al plegado. Desde Honor, al igual que en generaciones anteriores, aseguran 400.000 pliegues sin que el teléfono sufra problemas.

Como asuntos pendientes, dos: los bordes de la pantalla interior y el poder abrirlo con una mano. Los bordes no son excesivamente grandes, pero contrastan con el diseño premium del resto del dispositivo. Algo menor y secundario, todo sea dicho, pero que imagino que veremos reducido en futuras generaciones. Lo de abrirlo con una mano ya es algo que a mí me gustaría ver y me parece cómodo, pero entiendo que es complicado sin sacrificar estabilidad y rosbustez.

Sobre papel tenemos la experiencia de (casi) un flasghip pero en un modelo plegable

Además de todo lo que hemos comentado, tenemos un Snapdragon 8 Gen 2 como “corazón” del V2 (el primer modelo de teléfono plegable con este procesador), unas cámaras que apuntan maneras y otros detalles como un chip propio que mejora, según datos oficiales, la cobertura en áreas donde no hay mucha señal, y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 66W que, además, estrena tecnología.

Seguramente, te suene el término 'ion-litio'. Es la tecnología que se lleva empleando en la inmensa mayoría de teléfonos, tablets y smartwatch durante hace años. Honor ha querido arriesgar y apostar por la batería de silicio-carbono, una solución a priori más avanzada que promete mayor densidad energética en menor tamaño.

Esta batería, del mismo modo, aspira a tener una degradación relativamente baja. Las pilas de silicio-carbono funcionan de forma estable a voltajes muy bajos (no necesitan tanta tensión para suministrar energía), alimentando así al teléfono de una forma más eficiente.

Por desgracia, durante nuestra primera toma de contacto con el terminal no pudimos pasar suficiente tiempo con él como para poder valorar estos aspectos, pero sí es reseñable que Honor haya ido con todo con este teléfono, como si fuera un flagship de tipo “barra”. El trabajo de hacer más finos todos los componentes no es sencillo, y por eso tiene mérito.

Junto a todo esto nos queda pendiente probar el lápiz, que estará disponible según el fabricante cuando el modelo llegue a las tiendas (a modo de curiosidad Honor dice que tiene 0,42 ms de latencia y funciona en las dos pantallas) y el software, que no era final en nuestra unidad de pruebas y era uno de los asuntos pendientes del Vs.

El Honor Magic V2 es, posiblemente, el plegable más completo hasta ahora

Aunque hay muchos aspectos del Honor Magic V2 que nos quedan pendientes de valorar hasta la review, lo cierto es que por lo demás nos ha parecido un teléfono muy interesante, con especificaciones de primer nivel, un diseño muy equilibrado (para mí posiblemente el que más he visto hasta la fecha) y en general un móvil que podría ser perfectamente un teléfono de "barra", sólo que es plegable. Y eso son muy buenas noticias para Honor, pero también para el mercado de los plegables en general.

A falta de ver lo que presenta Samsung en unos días y de probar todo lo que nos falta por probar de este modelo, me atrevería a decir que al menos en diseño y sobre papel es el mejor teléfono plegable que hemos probado.

Por desgracia, por ahora no conocemos ni el precio ni cuándo llegará a España, ya que por ahora sólo se ha presentado en China. Tocará esperar pero, viendo la estrategia de Honor y los planes de futuro de la empresa, sólo parece que sea cuestión de tiempo.

Los teléfonos plegables cada vez están más cerca de los tradicionales, y esto es sólo el principio

Además de probar el Honor Magic V2, pudimos estar charlando un rato con Samuel Deng, CTO de Honor. En sus propias palabras, los teléfonos plegables ahora mismo están al 90% del nivel que ofrece la experiencia de un smartphone tradicional. ¿El 10% restante? En detalles como ser resistente al agua (el V2 lo es a salpicaduras), entre tras cosas.

Para poder acabar con ese 10% de diferencia y conseguir equiparar los teléfonos plegables y tradicionales, Deng asegura que se necesitan al menos dos años de investigación y desarrollo, y que lógicamente el coste será más alto. "Se puede conseguir", dice, pero la cosa es si, en cuestión de costes, merecerá la pena.

Llegar hasta ese 90% no ha sido nada fácil y, desde luego, no ha sido nada barato. Han tenido que rediseñar prácticamente todo el teléfono por dentro y sus componentes (hablan de más de 210 novedades tecnológicas entre la bisagra, la antena, la refrigeración y más) y adaptar tanto sus procesos de diseño como sus procesos de fabricación y pruebas. Han creado máquinas desde cero para ello... pero de esto os daré más detalles en un futuro artículo.

¿Qué nos podemos esperar de las siguientes generaciones de plegables? ¿Será el USB-C una limitación a la hora de conseguir seguir reduciendo el espesor de estos teléfonos? Deng lo tiene claro: la próxima generación será aún más delgada y puede que siga teniendo USB-C, pero de cara a un futuro no descarta que el puerto desaparezca y la carga pase a ser inalámbrica, lo que abre la puerta a todavía menos espesor. Los teléfonos plegables, al menos para Honor, no son sólo el futuro: son el presente y están aquí para quedarse.

Imagen | Xataka

