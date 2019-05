Xiaomi Mi Body Composition Scale, análisis: funciones inteligentes al precio de una báscula normal

Más allá de los teléfonos móviles, Xiaomi nos propone un amplio -y variado- catálogo de productos entre los que encontramos desde un proyector láser a un kit de domótica pasando, por ejemplo, por un robot programable o una báscula inteligente, la Xiaomi Mi Body Composition Scale (también denominada Mi Scale 2), que hemos podido probar durante unos días.

Es cierto que en el mercado existen muchas básculas inteligentes y que todas ellas son capaces no solo de enviarnos el peso al móvil, sino de medir otros parámetros como el IMC o la grasa corporal, crear un histórico para ver nuestro progreso, añadir varios perfiles para diferentes usuarios... Pero pocos modelos tienen un precio tan ajustado como la propuesta de Xiaomi. Veamos cómo se comporta.

Ficha técnica de la Xiaomi Mi Body Composition Scale

MI BODY COMPOSITION SCALE DIMENSIONES Y PESO 300 x 300 x 20 mm 1,6 Kg RANGO DE PESO 5 Kg - 150 Kg UNIDADES Kilogramos, libras PRECISIÓN DE LECTURA 50 g CONECTIVIDAD Bluetooth 4.0 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0℃ - 40℃ ALIMENTACIÓN 4 pilas AAA COMPATIBILIDAD Android 4.4 o superior; iOS 8.0 o superior PRECIO 34,99 euros

Un diseño discreto, resistente y anti deslizante

La báscula inteligente de Xiaomi está fabricada en plástico ABS y cuenta con un panel principal diseñado con un cristal temperado fuerte y liso. Para evitar posibles resbalones y caídas, especialmente si nos subimos en ella con los pies mojados, tiene un acabado anti deslizante en la superficie, donde también encontramos los cuatro electrodos de acero inoxidable.

A diferencia de otros modelos del mercado, esta báscula no tiene la pantalla a la vista, sino que la mantiene oculta hasta tres segundos después de subirte a ella, momento en el que aparece la lectura del peso con luces LED (o los iconos de batería baja y de haber excedido el peso máximo si se superan los 150 kg). En este sentido, incluye un sensor de luz que ajusta automaticamente el brillo de esas luces para leer mejor las cifras.

En cuanto a la parte de abajo, para garantizar el agarre necesario, dispone de cuatro pies de goma que cumplen bien su cometido. Esto, sumado a su escasa altura (apenas 14,75 mm en su parte más delgada y 20 mm en la más gruesa) y al mencionado acabado anti deslizante, contribuye a transmitirnos una sensación de estabilidad y seguridad a la hora de subirnos en la báscula.

Hay que reconocer que el blanco es un color muy sucio y que, a simple vista, la báscula Mi Body Composition no presenta ese acabado premium del que presumen otros modelos que confían en el cristal para su superficie, pero a cambio, sí que cuenta con una mayor resistencia.

10 datos para 16 perfiles

Esta báscula que nos propone Xiaomi funciona con cuatro pilas AAA que no vienen incluidas, pero no es algo que nos sorprenda tendiendo en cuenta su precio (35 euros). Según la compañía, esas cuatro pilas proporcionan hasta 8 meses de autonomía gracias a que, para sincronizarse, emplea tecnología Bluetooth 4.0 de bajo consumo.

En caso de que varios miembros de la familia vayan a utilizarla, la báscula de Xiaomi es capaz de diferenciar entre adultos y niños, y de identificar automáticamente a cada usuario cuando se sube a ella. Además, la app Mi Fit, de la que hablaremos a continuación, permite almacenar hasta 16 perfiles distintos.

Por otro lado, la Mi Body Composition Scale proporciona hasta diez datos diferentes de la composición corporal gracias a una serie de complejos algoritmos y al Análisis de Impedancia Bioeléctrica (BIA). Esos datos, además del peso, son:

IMC (BMI en inglés): Índice de Masa Corporal, es decir, la medida de la grasa corporal según la relación peso-altura.

Masa muscular : peso del músculo en tu cuerpo.

Masa ósea : peso del mineral óseo en tu cuerpo.

Grasa corporal : peso de la grasa en tu cuerpo.

Grasa visceral : es la grasa que se encuentra en la región abdominal, rodeando los órganos.

Metabolismo basal : nivel mínimo de energía requerido para mantener tu cuerpo en funcionamiento mientras estás en reposo.

Agua : cantidad total de líquido en tu cuerpo expresada en un porcentaje.

Puntuación corporal : evaluación general de tu composición corporal.

Tipo de cuerpo: en función del índice de grasa corporal y el índice muscular.

No obstante, como sucede con este tipo de dispositivos, Xiaomi advierte que los datos y consejos que ofrece la báscula solo deben usarse como referencia y no podemos confundirlos con recomendaciones médicas.

Configuración y funcionamiento: Mi Fit es la clave

Al igual que otros dispositivos de Xiaomi, la báscula Mi Body Composition Scale se sincroniza con la aplicación Mi Fit, que está disponible para su descarga gratuita tanto en App Store (iOS) como en Google Play (Android). En esa app es donde se enviarán los datos (vía bluetooth) para que podamos hacer un seguimiento de nuestra composición corporal y, si queremos, configurar un programa de entrenamiento.

La báscula se sincroniza con la app Mi Fit vía bluetooth para que podamos llevar un seguimiento de nuestra composición corporal en el móvil y configurar un programa de entrenamiento

Una vez que tenemos claro esto, pasamos a la puesta en marcha y configuración de la báscula. En la unidad que hemos probado, las instrucciones venían solo en inglés y en chino, algo que te puede ocurrir dependiendo del distribuidor en el que adquieras el producto. En cualquier caso, son muy sencillas de entender y siempre es posible descargarlas en español desde la página de soporte de Xiaomi. El procedimiento es el siguiente:

Abrir la tapa de la parte trasera de la báscula e introducir las cuatro pilas AAA. Descargar la app Mi Fit en el móvil desde App Store o Google Play. Abrir la app Mi Fit e iniciar sesión con nuestra cuenta Mi para vincularla a la báscula. Si aún no dispones de una cuenta, tednrás que registrarte e introducir todos tus datos (apodo, sexo, fecha de nacmiento, altura y peso); te explicamos cómo hacerlo en este artículo.

Una vez hemos iniciado sesión, hay que seleccionar qué tipo dispositivo queremos vincular (en este caso, la báscula), aceptar la política de privacidad, colocar la báscula en una superficie dura y plana y subirnos a ella con los pies descalzos (y con ropa ligera, preferiblemente) manteniendo el móvil con la app abierta dentro del alcance del bluetooth.

En pocos segundos, nos mostrará nuestro peso, IMC y tipo de cuerpo; en nuestro ejemplo (varón de 1,75 m nacido en 1980), nos indica 79,50 kg, IMC 25,9 y sobrepeso. No obstante, Xiaomi nos advierte que no tengamos en cuenta esa primera medida porque no es muy precisa, solo sirve para vincular la báscula con nuestra cuenta Mi.

A partir de entonces, cada vez que nos subamos en la báscula y tengamos el móvil cerca con la app abierta, aparecerá el peso instantáneamente tanto en la báscula como en el teléfono. Además, una barra de progreso debajo de la cifra comenzará a parpadear en la báscula para indicarnos que está registrando los datos de nuestra composición corporal.

En cuanto la barra se quede fija, nos mostrará nuestra puntuación corporal y el resto de mediciones en la app, y podremos bajarnos de la báscula. El proceso completo dura apenas unos segundos.

Cabe destacar la posibilidad de establecer las unidades de peso en kilogramos o libras, de introducir el peso manualmente y de fijar un objetivo de peso (74 kg en nuestro caso). También merece una mención especial la capacidad de la báscula para diferenciar quién se sube a ella, algo que hemos podido comprobar, incluso haciendo la medición con un solo perfil registrado (Jon Snow).

Desde ese momento, podemos entrar en la app Mi Fit cuando queramos y consultar nuestras últimas mediciones y la evolución tanto del peso como de la puntuación corporal. Además, es posible comprobar cuáles de nuestros datos cumplen los objetivos (en nuestro ejemplo, masa muscular y masa ósea) y cuáles no (IMC, grasa corporal, agua, metabolismo basal y grasa visceral).

Algo que nos ha gustado mucho es que, dentro de la propia app, Xiaomi te explica qué significa cada dato y te ofrece recomendaciones para corregirlo si no entra dentro de los límites saludables.

También proporciona estadísticas del peso y grasa corporal con gráficos que permiten comprobar si ha habido cambios recientes. Y, en el hipotético caso de que quieras compartir tus progresos, existe la posibilidad de publicar tu puntuación corporal y tu peso en las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) o de almacenarlos en una tarjeta de memoria.

Mi Body Composition Scale, la opinión de Xataka

Si hablamos desde el punto de vista del diseño, la báscula Mi Body Composition Scale presenta unas formas redondeadas y unos colores neutros que encajan en cualquier estancia, aunque te decimos desde ya que el blanco no durará limpio mucho tiempo. Sus acabados, sin ser premium, transmiten una sensación de resistencia y, lo que es más importante, de estabilidad cuando nos subimos a ella. En este sentido, la cubierta anti deslizante y los pies de goma cumplen bien su cometido.

A la hora de hacer las mediciones, la báscula es rápida, aunque el hecho de tener que estar con el móvil cerca y con la aplicación abierta para que se registren resulta un poco incómodo y provoca que, más de una vez, perdamos los datos. Es cierto que la app permite introducir un peso manualmente en cualquier momento, pero "la gracia" de las básculas inteligentes es que te lo envíen ellas mismas al móvil. Este modelo de Xiaomi carece de WiFi, por lo que nos obliga a mantener el teléfono dentro del alcance del bluetooth para sincronizarse, y lo que es peor aún: no almacena los registros, por lo que tenemos que abrir la app al pesarnos o perderemos los datos.

Como la báscula carece de WiFi y no almacena los registros, nos obliga a mantener el teléfono cerca con la app Mi Fit abierta mientras nos pesamos

En cuanto a la app en sí, no podemos ponerle ninguna pega: tiene una interfaz muy intuitiva y agradable a la vista, y ofrece una información muy completa, con coloridos gráficos y estadíticas que no solo nos permitirán comprobar nuestro progreso, sino que pueden ayudarnos a lograr nuestros objetivos gracias a sus recomendaciones. Y con la posibilidad de compartirlos en las redes sociales, que ya sabemos que hay gente a la que le gusta publicar todos los detalles de su vida.

En definitiva, si no te supone un inconveniente lo de tener el teléfono cerca con la app abierta mientras te pesas, la báscula Mi Body Composition Scale de Xiaomi es una buena alternativa para llevar un control de tu composición corporal, especialmente ahora que muchos han empezado la "operación bikini". Y ojo, que hablamos de un modelo que tiene un precio de 34,99 euros, es decir, cuesta poco más que una báscula "tonta" pero ofrece las funciones de una inteligente.

