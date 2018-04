Xiaomi MITU Robot DIY, análisis: así es el robot programable que quiere competir con LEGO

Pocos son los segmentos y familias de productos donde no encontremos ya a la marca Xiaomi como protagonista. Uno de los más interesantes para quien es aficionado a los robots programables es la gama de robots programables, de la mano de la familia MITU DIY.

En Xataka hemos conseguido uno de los más completos (MiTU DIY por 79 euros en Gearbest) y lo hemos puesto a prueba tanto en su faceta puramente de juguete de bloques como en las posibilidades que su software de programación nos da.

El robot de Xiaomi a prueba

Escogida la mesa de trabajo para unos cuantos días, la prueba del robot Xiaomi estaba lista para arrancar. Como en otros análisis en Xataka, a mi lado tenía una libreta donde iba a ir anotando los comentarios, impresiones y detalles que, en la fase de redacción, no quería olvidar, así como la cámara de fotos para ilustrar la review. Tras esa especie de ritual, tocó el desempaquetado del robot de Xiaomi, recién aterrizado en casa después de un largo viaje desde China.

Los dibujos del frontal no son adornos. Son los modelos que podemos montar con ese kit en concreto

Qué contiene la caja MITU Robot de Xiaomi

Convenientemente precintada con plástico, nada más abrir la caja del robot de Xiaomi nos encontramos con las partes principales del kit perfectamente dispuestas y dándonos a entender que no estamos ante un juguete de montaje de piezas cualquiera.

El kit de Xiaomi incluye las piezas necesarias para el montaje del robot en varias bolsas de plástico. En total son casi 1000 piezas, la mayoría de ellas de un tamaño muy reducido. También encontramos el brick o cerebro para la programación del robot, dos motores y la fuente de alimentación. Aquí hay que indicar que el adaptador de corriente no viene con enchufe español ni europeo, por lo que necesitamos un accesorio adaptador.

Las casi 1000 piezas de este kit vienen perfectamente organizadas en bolsas, pero no hay nada donde podamos colocarlas para empezar a construir. Mucho cuidado con perderlas porque están "contadas"

El cargador del brick es de tipo USB-C y a nosotros solo nos ha funcionado con el que viene de serie, de 1 A, y que apenas tarda una hora en cargar el brick-cerebro de este MiTU DIY de Xiaomi. En realidad todas las conexiones con el brick entre elementos receptores o actuadores se realiza por medio de esos puertos USB-C con los que cuenta el equipo de Xiaomi. Y podemos usar cualquiera de ellos para la carga del brick, algo interesante para no complicar el montaje.

Dado que vamos a poder controlarlo con el smartphone y hay sensores que no cuentan con cable, la comunicación del brick también se puede hacer de manera inalámbrica por medio de bluetooth. En el caso que nos ocupa, el brick tiene las cuatro entradas/salidas diferenciadas en dos colores para saber dónde conectar los actuadores (ejes con motores) y los sensores. En este kit no viene ninguno, pero en teoría podríamos incluir tanto uno de infrarrojos (diferenciar negro o blanco y poder por ejemplo hacer un siguelíneas) como de ultrasonidos (para medir distancias).

Brick programable y los dos motores. Son los únicos elementos que no son piezas comunes del kit

Dentro de la caja hay detalles que mejorar y que dan una idea del precio del equipo: no hay cajas ni compartimentos para organizar las piezas, y por mi experiencia, es recomendable hacerse con uno para no acabar perdiéndolas y facilitar el montaje del robot.

El Xiaomi MiTU DIY viene con una manual de instrucciones para su construcción (y un documento informativo técnico solo en chino) que es claramente del mismo estilo y esquema que las de LEGO. Sin embargo, la ejecución no está igual de bien resuelta y pese a detalles como los dibujos a escala 1:1 de piezas de las que resulta complicado conocer su longitud correcta, algunos pasos tienen una explicación de montaje algo confusa ya sea por el orden o más a menudo, por la extraña perspectiva en la que se presentan y que hace que estés todo el tiempo girando y tratando de tener claro a qué se refiere esa fase de las instrucciones.

Ya no hay vuelta atrás. Nos esperan unas 5 horas de entretenimiento por delante

La edad recomendada que pone el fabricante, a partir de 10 años, me parece bastante acertada. En nuestro caso lo intentamos con dos niños (5 y 7 años) habituados a las construcciones LEGO desde pequeños, pero el único que lograba avanzar y no sin dificultad fue el mayor.

El montaje del diseño más complejo de este kit me llevó unas 4 horas en total, mejor de manera seguida. Por el tipo de piezas y su conexión, son diseños pensados para dejar montados

Cuando yo me encargué de fases más complejas me percaté de que las piezas están lejos de encajar con la facilidad que las de LEGO, cuyos kits gozan claramente de un tacto diferente y un montaje más fino y preciso. Esta dificultad para encajar algunas piezas hizo realmente complicado el desmontaje de los diseños o de alguna fase en la que habíamos cometido un error. No es a mi parecer un kit para estar usando las piezas en diferentes montajes continuamente sino mantener uno fijo y con él pasar a la fase de programación.

El montaje del robot principal está dividido en varias "fases" que contienen algunos pasos no muy claros

Hablando del gran fabricante de kits de piezas, las de MiTU de Xiaomi son compatibles con ellas, pese a que Xiaomi no lo admite en su información. Se pueden intercambiar aunque hay también muchas exclusivas para partes determinadas de los robots y construcciones de MITU. Esta compatibilidad es un punto a favor de Xiaomi porque, como veremos, con diseños tan cerrados, las posibilidades creativas fuera de los diseños marcados por Xiaomi no son tantas. O al menos no es tan intuitivo ni sencillo de conseguir, y mucho menos sin una comunidad alrededor que por ahora es muy pobre.

Qué es y qué no es el robot MITU de Xiaomi

Respecto a los kits, aunque por la parte de programación pudiera hacernos pensar en robots tipo Mindstorms, la realidad es que son productos que se asemejan mucho más a los Lego Technics, con construcciones más cerradas y para permanecer en el tiempo. Fue un poco la decepción cuando estábamos tratando de encontrar un diseño para montar.

El brick MITU está preparado para aceptar sensores de ultrasonidos, infrarrojos o color, pero por ahora solo el último está disponible para usar con estos kits

Aunque en la aplicación se nos daba la oportunidad de descargar el PDF de más diseños, unos 15 en total, la realidad es que tras un par de pasos (no en todos es posible repasar al inicio la lista de piezas concretas que se van a utilizar y necesitar, algo que es muy práctico para organizar las sesiones de montaje) nos damos cuenta de que no hay posibilidad de seguir.

En muchas ocasiones hay que mantener y girar las piezas para colocarlas en la perspectiva adecuada que nos aclare cómo es le montaje que indican las instrucciones

Finalmente asumimos, algo decepcionados, que el set de Xiaomi no nos daría juego como elemento de construcción libre sino exclusivamente como "paso a paso" de un robot complejo que luego podríamos programar. Y no en todas las opciones MITU que vende Xiaomi, así que ahí hay algo de confusión para el comprador en mi opinión. Además, de los posibles sensores que le darían empaque al producto, solo el de color (muy barato eso sí. está por menos de 16 euros) está disponible. Cuando lleguen los demás sí que podremos afirmar que estaremos ante algo más que un robot por piezas para montar.

Dicho esto, con un precio de menos de 80 euros, este robot de Xiaomi da muchas alegrías. Si bien simplemente con las horas de montaje del robot principal y la función de mando a distancia en el móvil que nos proporciona la app de Xiaomi, los más peques de casa quedarán muy satisfechos, este robot de Xiaomi tiene alguna sorpresa más por darnos gracias a su punto más destacado: la programación por bloques.

Aplicación de programación del robot

Una vez montado completamente el robot principal de este kit, que tiene tamaño considerable de unos 25 cm, tocaba buscar ir un poco más allá gracias a la aplicación y funciones de control que Xiaomi promete para su robot y que se realizan vía bluetooth con ayuda de nuestro smartphone (la aplicación para tablet es la misma pero "ampliada").

Una vez montado, los sensores del robot lo mantienen en equilibrio incluso con dos ruedas, y nosotros solo tenemos que conectarlo vía bluetooth a la aplicación y empezar a manejarlo

Este paso adelante no fue tan sencillo como pensábamos. La primera misión, descargar la aplicación y ponerla en marcha, no es nada baladí en iOS. Para empezar no hay rastro de ella en la App Store, donde solo aparece con el nombre en chino, así que hay que recurrir al código QR de la caja o el manual. Si nuestra opción es Android, es más sencilla de encontrar bajo la denominación Mi Robot Builder Global.

La aplicación está de forma nativa en inglés, aunque hay que pasar por alguna que otra fase/pantalla en la que solo está disponible el idioma chino, así que, salvo que lo conozcas, es un poco ensayo/error en algunos momentos de la configuración. Por cierto, necesitas una cuenta de Mi o Wechat para usarla.

La programación por bloques es similar a Scratch y demás, pero la pantalla del smartphone no es el mejor método de entrada para programas algo más completos que 4 instrucciones

Una vez añadido nuestro usuario y configurada la aplicación, los dos modos de uso más comunes son el desplazamiento libre y la programación por bloques. De los modos de control no basados en la programación por bloques tenemos varios: seguimiento de ruta, control por voz o libre. En el caso del control por voz, el robot acepta comandos sencillos como avanzar, parar o girar, pero solo en inglés por ahora.

El modo de rutas predefinidas no es muy preciso, casi mejor el control libre y tratar no tirar obstáculos en un circuito que monten los más peques

En las opciones de programación por bloques encontramos tutoriales que conviene hacer al principio, y luego ya avanzar al diseño libre, los cuales podemos por supuesto guardar para usar más adelante. Aunque una vez que has programado por bloques, los diferentes lenguajes son similares, siempre hay peculiaridades que debes ensayar antes.

Entre los bloques tenemos los más habituales en este tipo de lenguajes de programación: movimiento con control preciso de los motores y sus ejes, información de entrada de sensores (por ahora solo de color, sonido, tiempo o sensores propios del robot como los giroscopios), bloques condicionales, bucles, operaciones matemáticas y creación de variables.

La conducción libre de un robot creado libremente es a lo que más partido se le saca ahora mismo después de las horas de "diversión" montando el kit

De estas sesiones de programación sacamos al conclusión de que por ahora, este kit de Xiaomi, tiene algo limitadas las posibilidades de programación básicamente por la falta de sensores extras y más actuadores que poder conectar a su brick.

Por último, de los bloques de programación, bastante completos, solo echamos en falta la posibilidad de crear los nuestros propios como ocurre en otros lenguajes de programación por bloques. Aquí lamentamos que este robot de Xiaomi no sea compatible con otro entornos por bloques como Scratch, lo que aumentaría sus posibilidades de uso de manera exponencial. Veremos si, además del sensor de color, Xiaomi no tarda en ofrecer algunos más con los que, jugando siempre con un presupuesto más ajustado, dar rienda suelta a la fase de programación del MITU DIY de Xiaomi.