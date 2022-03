Xiaomi 12 Pro, el arma de Xiaomi para conquistar la gama alta en 2022

Xiaomi busca sin cesar, el hecho de consolidarse en la gama alta de la telefonía móvil. La compañía, muy bien posicionada en cuanto a ventas se refiere en España, busca por tercer año consecutivo llegar a la mayoría de bolsillos posibles, también, con un teléfono de gama alta. Después del Xiaomi Mi 10 y del Xiaomi Mi 11, la nueva generación del buque insignia de la compañía llega a nuestro país, y lo hace con dos modelos: El Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro.

Llevo varios días utilizando el Xiaomi 12 Pro como mi teléfono principal y en este artículo, voy a desarrollar cómo ha sido mi experiencia con esta gran apuesta, con la que Xiaomi quiere que te olvides de Apple, Samsung y OPPO.

Ficha técnica del Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Pantalla AMOLED LTPO de 6,73 pulgadas 2K a 3.300 x 1.440 píxeles Refresco de 1 a 120Hz Corning Gorilla Glass Victus Procesador Snapdragon 8 Gen 1 Memoria RAM 8/12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128/256 GB UFS 3.1 Cámaras traseras Principal: 50 megapíxeles Sony IMX707 Gran angular: 50 megapíxeles con f/1,9 Teleobjetivo: 50 megapíxeles Cámara frontal 32 megapíxeles Batería 4.600 mAh Carga rápida de 120 W Carga rápida inalámbrica de 50 W Carga inalámbrica inversa de 10 W Sistema operativo Android 12 con MIUI 13 Conectividad WiFi 6 Bluetooth 5.2 GPS NFC USB tipo C Dimensiones 163,6 x 74,6 x 8,16 mm (en cuero el grosor es de 8,88 mm) Peso 204 gramos (205 gramos en cuero) Otros Lector de huellas bajo la pantalla Altavoces estéreo Harman Kardon Precio Por confirmar

Algo más compacto, aunque grande

Para esta nueva generación de teléfonos, Xiaomi parece haber apostado por dispositivos más compactos en comparación a la generación anterior. De esta manera, tanto el Xiaomi 12, como el Xiaomi 12 Pro cuentan con un tamaño más comedido, un detalle que, en mano, se nota mucho más en el modelo normal. Pero a pesar de esto, no dejan de ser grandes teléfonos.

La trasera del Xiaomi 12 Pro ha evolucionado y lo ha hecho para mejor

La trasera del Xiaomi 12 Pro también ha evolucionado, y en mi opinión para mejor. Parece que el acabado mate es el favorito, tanto del público, como de las compañías, y eso es justo lo que nos encontramos en estos nuevos teléfonos.

La superficie trasera es suave, muy agradable al tacto y con un gran tratamiento para repeler las huellas. En esta generación, el módulo de cámaras pasa a tener un formato rectangular para albergar un sensor principal gigantesco, acompañado de otros dos sensores de los que hablaré más adelante.

En conjunto, y en mi opinión, el diseño del Xiaomi 12, aunque continúa la estela que nos dejó el Xiaomi Mi 11, aporta cierta personalidad e identidad a la gama alta de Xiaomi, sintiéndose un teléfono sólido y muy premium.

Si le damos la vuelta al terminal, vemos que la pantalla cuenta con una ligera curvatura en sus laterales, algo que también está presente, de forma casi simétrica, en el sector trasero. Este detalle, favorece que el agarre del Xiaomi 12 Pro resulte cómodo y nos permite utilizar el teléfono durante largos periodos de tiempo sin mucho problema.

Eso sí, hay que tener en cuenta, que su tamaño hace que el teléfono tenga unos 205 gramos de peso, por lo que no es el dispositivo más ligero que he tenido en las manos, pero sí mejora el peso de otros gama alta contra los que puede competir, como el Samsung Galaxy S22 Ultra, o el iPhone 13 Pro Max.

Una pantalla 2K a la altura de la gama más alta

La pantalla del Xiaomi 12 Pro, también ofrece las especificaciones y la calidad necesarias para estar a la altura del resto de las especificaciones del teléfono. En esta generación contamos con un gran panel AMOLED de 6’73’ que al igual que muchos de los competidores de este rango de precio, cuenta con tecnología LTPO. Gracias a esto, el panel es capaz de ajustar su tasa de refresco en un rango desde 1Hz hasta 120Hz, en función de lo que se esté mostrando en pantalla, para que el impacto en la batería del dispositivo sea menor.

La pantalla del Xiaomi 12 Pro deja buen sabor de boca: es nítida y con un buen nivel de brillo

Después de mis primeras pruebas, la pantalla del Xiaomi 12 Pro me deja con muy buen sabor de boca. Tenemos un panel todoterreno, capaz de ofrecer una gran nitidez, sobretodo cuando elegimos la resolución WQHD+ (3.200x1.440), una capacidad de brillo más que suficiente para usarlo en la mayoría de condiciones de luz, y una fluidez de sobra para disfrutar de nuestros videojuegos favoritos, así como unas transiciones suaves, presentes en todo momento.

El mejor hardware para el mejor Xiaomi

El Xiaomi 12 Pro llega con las especificaciones con las que todo teléfono de gama alta soñaría: El Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de memoria RAM LPDDR5, 256GB de almacenamiento, etc. En resumidas cuentas, sobre el papel, el Xiaomi 12 Pro es uno de los mejores teléfonos Android que podemos tener actualmente.

Mi experiencia con el teléfono ha sido muy satisfactoria y todo se siente rápido y fluido en el Xiaomi 12 Pro. La apertura, cierre y cambio entre aplicaciones abiertas se hace de forma inmediata, el rendimiento de los videojuegos funciona perfectamente sin rastro de ningún tipo de lag, y en conjunto todo funciona como podía esperar.

A nivel de disipación del calor, este Xiaomi 12 Pro cuenta con un sistema de refrigeración para el sistema bautizado como Liquid Cool Technology. Con un uso normal, el teléfono no se calienta lo más mínimo, pero a la hora de hacer fotografías de forma consecutiva, sí que parece que el teléfono sufre más en este apartado.

Respecto al software, contamos con MIUI 13 basado en Android 12, y todo ha funcionado bastante estable durante mis pruebas. Como os he contado, los días que he estado utilizando el Xiaomi 12 Pro no he tenido ningún problema de lag o tirones. Aunque pienso que esta capa de personalización no llega a estar del todo optimizada, incluso para este gran buque insignia de Xiaomi. Pienso que MIUI 13 es demasiado exigente, y esto es algo que quizá, pueda afectar a la batería del dispositivo, como os contaré más adelante.

Unas cámaras con mucha ambición

Xiaomi parece haber puesto mucho cariño en el apartado de cámaras de este Xiaomi 12, ya que estamos ante el primer teléfono de Android cuyos tres sensores alcanzan los 50 MP cada uno. Lo habitual en este tipo de dispositivos es contar con un sensor principal de mayor resolución junto con otros dos de menos, pero este año los tres juegan en la misma liga.

El conjunto fotográfico de este Xiaomi 12 Pro está formado por un sensor principal Sony IMX707 de 50 MP, un teleobjetivo de 50MP que cuenta con dos aumentos ópticos, y llega hasta los 20 aumentos digitales, y por último un sensor ultra gran angular, también de 50MP.

Por desgracia, en el poco tiempo que he tenido, no he podido probar la cámara de este Xiaomi 12 Pro como me hubiera gustado. Aun así, he podido hacer algunas fotografías en exteriores, con una iluminación decente, y los resultados son bastante interesantes.

El nuevo teléfono de gama alta de Xiaomi parece ser capaz de captar con bastante soltura, los colores y toda la información relacionada con las luces y las sombras de las imágenes capturadas. El contraste trabaja muy bien y los contraluces ofrecen un resultado mejor de lo que me esperaba, independientemente del sensor que estemos utilizando.

Destacar aquí el buen trabajo que parece hacer el sensor ultra gran angular, con una distorsión bien corregida en las esquinas de la imagen. Por otro lado, pienso que el teleobjetivo se queda atrás si tenemos en cuenta que estamos hablando del mejor teléfono que Xiaomi ha traído a nuestras manos.

Como he contado, el teleobjetivo es capaz de llegar a los dos aumentos ópticos, ofreciendo una versatilidad menor que el resto de teleobjetivos que podemos encontrar en otros teléfonos de gama alta, con los que va a competir este Xiaomi 12 Pro. Y a pesar de ofrecer un zoom digital de hasta 20 aumentos, pienso que la calidad se reduce considerablemente con este tipo de tomas, ofreciendo unas imágenes muy poco nítidas y cargadas de ruido.

Queda mucho por probar sobre la cámara de este Xiaomi 12 Pro, y os tengo que ampliar mucho más sobre ella en el análisis final del teléfono. Y aunque estos primeros resultados me han convencido de forma general, pienso que aún queda mucho trabajo por hacer para que Xiaomi traiga una cámara que plante cara de una vez por todas a la competencia. Y tratándose de un teléfono de gama alta, y viendo cómo está la competencia, debemos ser exigentes, por ello pienso que Xiaomi no debería tener ningún margen de error en este apartado.

Una autonomía que siembra dudas

La autonomía es el apartado que más me ha preocupado a lo largo de mi experiencia con el Xiaomi 12 Pro. El teléfono cuenta con una batería de 4.600 mAh de capacidad, una cifra en principio suficiente para poder aguantar el día de uso. La mala noticia, es que en mis pruebas, el teléfono no ha sido capaz de mantener el tipo como yo pensaba.

Notamos cierta falta de optimización en este Xiaomi 12 Pro a nivel de autonomía: la batería baja muy rápido en nuestras primeras pruebas

Noto cierta falta de optimización en este apartado, y haciendo un uso intensivo, como el que suelo hacer en la mayoría de análisis de teléfonos móviles, la batería se ha descargado más rápido de lo normal. Con la carga del teléfono al 100%, y en tan solo una mañana de uso, he conseguido descargarlo hasta el 39% a eso de las 15:00 de la tarde. Son cifras más bajas de las normales para el tipo de uso al que le suelo dar cuando pruebo teléfonos.

Si tenemos en cuenta que el teléfono cuenta con una pantalla LTPO, que técnicamente reduce el impacto en el drenaje de la batería, me cuesta entender cuál puede ser el problema. Pienso que MIUI 13 requiere demasiados recursos de los teléfonos de Xiaomi, y por el momento, parece que no consigue estar totalmente optimizada. Teniendo en cuenta toda la tecnología que incorpora este teléfono, y tratándose de un gama alta, esperaba un mejor trabajo en la batería, al menos en esta primera toma de contacto.

La buena noticia en el apartado de batería llega gracias a la carga rápida, ya que el Xiaomi 12 Pro es compatible con carga rápida de 120W que viene incluido en la caja del dispositivo. Según la compañía, la carga se completa del 0 al 100% en tan solo 17 minutos.

Quedará por comprobar en el análisis si estas cifras son reales, aunque ya te podemos adelantar que sin ni siquiera habilitar la carga más rápida, ya es un misil cargando. La carga rápida de 120W no parece venir activa por defecto, y es que sin tocar configuraciones (en los ajustes podemos habilitar la carga más rápida) hemos cargado el dispositivo en menos de media hora, calculando unos 65W.

Una evolución con mucho que decir

El Xiaomi 12 Pro es la tercera evolución de un teléfono de gama alta de Xiaomi. La compañía parece haber aprendido de sus errores en el pasado, y después de mis pruebas, pienso que estamos ante un gran teléfono de gama alta, aunque necesite mejorar, y con urgencia, algunos de sus apartados.

La pantalla y el rendimiento se sienten casi perfectos en el Xiaomi 12 Pro, pero la falta de optimización a nivel de batería y una cámara estable pero que se siente inferior a la de sus competidores más inmediatos, son las dos asignaturas pendientes que Xiaomi, no puede permitir tener en el lanzamiento de uno de sus teléfonos principales de 2022. Como siempre, tened en cuenta que estamos ante la primera toma de contacto con el Xiaomi 12 Pro, y que ampliaremos mucho más sobre nuestra experiencia en el análisis final del dispositivo.