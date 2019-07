tado v3+, análisis: la climatización inteligente y conectada llega a casi todos los aires acondicionados del mercado

Ahora que el calor estival aprieta (al menos en el hemisferio norte), el contar con un buen sistema para tener la casa a una temperatura adecuada se convierte en una opción y, para algunos casi, una obligación. Sistemas de aire acondicionado portátil, aires acondicionados convencionales, humidificadores y sistemas de aire acondicionado con conexión al hogar ganan peso entre las distintas opciones del mercado.

De hecho, los aires acondicionados conectados pasan a ser una interesante opción de compra si queremos hacernos con un aparato nuevo, pero, ¿qué pasa si ya contamos con un sistema de climatización en casa? ¿No podemos hacer que deje de ser un dispositivo aislado del hogar inteligente? Una pregunta con una fácil respuesta: sí, y gracias a distintas opciones entre las que se encuentra el dispositivo que llevo unos días probando: el tado V3+ o Smart AC Control V3+.

Se trata de un termostato inteligente que permite controlar la climatización en casa, ya sea por medio de aire acondicionado o interactuando con la calefacción. Un sistema que permite que nos desentendamos de encender y apagar, en este caso el aire, así como de modificar la temperatura para que esté a nuestro gusto.

Para ello, un termostato inteligente, como el que nos ocupa, hace uso de una serie de algoritmos que nos permiten disfrutar del mayor nivel de confort con el menor gasto posible. Optimizamos el uso y al mismo tiempo ahorramos en la factura de la luz al evitar los constantes arranques y paradas tan dañinos, para el aparato y para nuestro bolsillo.

Aspecto y diseño

El termostato Inteligente tado V3+ ofrece un diseño cuidado. Un dispositivo con forma cuadrangular que se sitúa cerca del aire acondicionado que queremos controlar o al menos, en la habitación o estancia en la que este se encuentra y siempre orientado hacia el split.

Un aspecto pulcro y limpio tanto encendido como apagado que sólo se ve afectado por la presencia del cable de conexión a la toma eléctrica. Y es que por un lado tenemos que contar con un enchufe cerca, lo que limita en parte las opciones a la hora de integrarlo en el hogar.

En mi caso, para evitar instalaciones en la pared (se puede pegar) he optado por tenerlo enchufado en un lugar en el que molestara lo menos posible y que al mismo tiempo permitiera el acceso cómodo a la pantalla para ver la información que ofrece. Bajo la misma se esconden igualmente, dos botones táctiles para poder realizar los ajustes oportuno en cada momento.

Por lo demás, el dispositivo, de color blanco y un peso mínimo, tiene un tacto agradable gracias al plástico de calidad que parece emplear. Bajo esa apariencia se esconde una pantalla LED integrada en color blanco que se encarga de ofrecer la información necesaria en cada momento.

La ventaja de este modelo es que no se hace necesaria la instalación de ningún de bridge cómo sí que ocurría con otros modelos de la marca tado.

Inicio y configuración

Para usar el tado° V3+ (Smart AC Control V3+) es clave la app que podemos encontrar para iPhone, iPad y dispositivos Android. Por medio de la misma llevaremos a cabo el proceso de sincronización gracias a los distintos paso en los que nos guía en todo momento.

Para las pruebas he usado como base un iPad Pro y un iPhone XS y el primer paso, tras descargar e instalar la app, pasa por marcar el dispositivo que vamos a usar y registrarlo. El proceso no puede ser más sencillo puesto que para llevarlo a cabo basta con escanear con la cámara del móvil o tableta el código QR situado en la zona trasera.

Tras actualizar el firmware la app nos solicita información sobre el mando a distancia de nuestro aire con el fin de poder emparejarlo. Tipo de pantalla del mando, marca del aire y modelo, la aplicación nos guía en todo momento. El único paso que tenemos que dar es apuntar con el mando a distancia al termostato y pulsar el botón de encendido para que este lo detecte.

La interfaz es clara y no ofrece dificultad alguna para sincronizar el tado V3+ con nuestro smartphone por medio de la aplicación.

Dentro del proceso de configuración hay un apartado interesante al que podemos acceder dentro de los "Ajustes" en la app. En el espacio denominado "Aire Acondicionado" en la columna izquierda veremos cómo el sistema nos permite optar entre dos modos de control: termostático y no termostático.

La diferencia entre ambos es que si usamos el modo termostático, podemos programar el rango horario y la temperatura que deseamos y es el dispositivo tado el que se encarga de encender y apagar el aire acondicionado para mantener la estable temperatura dentro de los valores que le hemos indicado. La pega es que perdemos el acceso a los otros modos que posea el aire como son humedo, ventilador...

Por su parte, el modo no termostático lo que hace es que el tado envía la temperatura al aire acondicionado y es este el que se encarga de regular y mantener la temperatura en la habitación basándose para lograrlo en la temperatura media y la que hemos programado en tado.

Para las pruebas he usado el modo no termostático, pues ha sido el único que me permitía usar la función humedad del aire acondicionado. Una limitación a tener en cuenta.

Algunas observaciones

Antes de comenzar la programación de bloques para empezar a comprobar los resultados, he optado por comprobar algunas de las opciones que ofrece. Me ha sorprendido la opción hacer uso de la "Geolocalización" en el dispositivo en el que la usamos y también que el dispositivo puede detectar si hay ventanas abiertas.

El objetivo en el primer caso es que cuando tado detecte que no estamos en casa ignore la programación que hemos habilitado y de esta forma no entre a funcionar para ahorrar así en el consumo de la luz. Con la detección de ventanas abiertas lo que busca evitar es la pérdida de frío o calor innecesario. Dos utilidades que prometían...

Y es que estas dos funciones van relacionadas con otra como es Auto-Assist. Esta función mejora la "Geolocalización" y la "Detección de Ventanas Abiertas", de forma que se apagará automáticamente el aire acondicionado cuando la última persona ha salido de casa y lo volverá a encender cuando detecte que nos acercamos a la casa en un rango de distancia que podemos activar. Igualmente automatiza la "Detección de Ventanas Abiertas" para evitar que se pierda el frío o el calor.

El problema es que en ambos casos precisamos de una suscripción para poder aprovechar dichas ventajas tu casa antes de volver y hacerlo de forma automatizada. Auto-Assist conlleva un precio de 2,99 euros/mes o 24,99 euros/año. En caso de no contar con esta suscripción, si queremos que el aire se encienda automáticamente al llegar a casa o que se apague automáticamente cuando salgamos, tenemos que hacerlo de forma manual.

Uso diario

Entrando en faena llega el turno de configurar el sistema de climatización a nuestro gusto y para hacerlo he usado la programación inteligente. Con ella nos servimos de bloques en los que marcar horas, temperatura de uso y potencia empleada. Podemos añadir todos los bloques que deseemos al día para así adaptar al máximo el funcionamiento del climatizador a nuestras necesidades.

Por la estructura y orientación de casa, las horas que el sol lo castiga con más fuerza son las que ocupan las primeras horas de la tarde, por lo que esas son las que he marcado en los bloques. He fijado una temperatura media de funcionamiento de 25 grados y además he comprobado que los que registra el termostato de tado se corresponden con los que marca un termómetro de casa. No hay diferencia térmica.

Indicar además que el hecho de contar con un sistema de programación inteligente no quiere decir que no podamos intervenir en el proceso de climatización. En cualquier momento podemos modificar esos valores bien en los bloques que hemos establecido o haciendo uso del indicador que aparece en pantalla a modo de termostato tradicional. De esta forma la variación será sólo temporal y no afecta a la programación marcada.

Una vez marcadas las horas y la temperatura, el sistema se encarga sólo de gestionar el encendido, apagado así como el mantenimiento del valor fijado. La única precaución, lógica por otra parte, es que no existan obstáculos entre el termostato de tado y el split del aire acondicionado.

El funcionamiento del tado v3+ además ofrece una serie de datos interesantes en forma de análisis y tablas de funcionamiento. Por un lado, podemos acceder a un gráfico en el que comprobar como ha evolucionado la temperatura en casa durante el día y la relaciona con factores como la humedad ambiente o la hora del día y la temperatura existente.

Otra de las opciones hace referencia a la calidad del aire en el interior y cómo el sistema recomienda que empiece a funcionar el sistema de climatización para lograr un ambiente óptimo.

Integración en el hogar conectado

Junto con la app para iPhone, iPad y dispositivos Android que ya hemos visto, es posible controlar el tado V3+ desde la web por medio de una plataforma habilitada al respecto. Ofrece menos variedad de controles que la aplicación móvil, pero están representados los más importantes. Con un ordenador cerca con conexión a la red, podemos controlar la temperatura de casa.

El control por voz también está presente, pues podemos usar el tado V3+ con Google Assistant, Alexa y Siri. Este último es el método que he empleado y me ha ofrecido impresiones contrapuestas.

Por un lado la integración en HomeKit es automática. Una nota de 10 sin nada más que decir. Pero a la hora de controlar por voz la temperatura... la situación cambia. Pedir que baje un grado la temperatura y encontrar que de 26 grados pasaba a 16 grados o que a la hora de aumentar la temperatura lo que cambiaba era la potencia de salida del aire.

Estos fallos no han sido constantes pero sí más habituales de lo esperado y han estropeado la experiencia de usuario de forma importante de manera que casi siempre he recurrido a la app para controlar el termostato.

La opinión de Xataka

Tras un mes de uso del tado V3+ he de decir que me ha sorprendido gratamente, si bien hay algunos aspectos a mejorar. La facilidad de uso a la hora de configurarlo es notable, aunque la diferenciación entre el control termostático y no termostático creo que podría ser más clara.

El rendimiento y las opciones que ofrece son más que destacables. Las gráficas de la evolución térmica o el ahorro estimado que hemos realizado son curiosidades siempre bienvenidas. Lástima que por el camino se haya quedado algo tan práctico como es la automatización de la geolocalización para optimizar el funcionamiento del termostato si no queremos pagar una suscripción.

Al usarlo con iOS me llamaba poderosamente la atención cómo han logrado su integración con HomeKit y la verdad... sabores agridulces. La integración de diez, casi automática y el no precisar de bridge o de puente es de agradecer. El problema es la falta de rigor a la hora de gestionar los cambios de temperatura, o al menos eso nos ha pasado en casa.

El tado V3+ o Smart AC Control V3+, podemos encontrarlo por 199,53 euros en Amazon.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de tado. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas

