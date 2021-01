Samsung en CES 2021: sigue la presentación de hoy en directo con nosotros [finalizado]

Samsung nos presentaba hace poco sus nuevos televisores QLED para este 2021, pero aún se guarda un puñado de novedades para el CES 2021. Hoy se abren las puertas oficialmente de la feria (por decirlo de alguna manera, dado que este año es enteramente virtual) y Samsung presentará sus novedades en el entorno del CES 2021.

La cita de hoy, 11 de enero, con Samsung es a las 15:00 (hora local España peninsular) y, como de costumbre, en Xataka os lo contaremos todo en directo. Podréis acompañarnos en nuestra página de eventos y desde nuestra cuenta de Twitter. A continuación tenéis los horarios en función de la zona horaria:

España peninsular: 15:00, 14:00 en Canarias.

México: 8:00.

Colombia y Ecuador: 9:00.

Venezuela: 10:00.

Chile: 11:00.

Qué esperamos ver en el evento de Samsung dentro del CES 2021

El eslogan del evento reza "Better Normal for All" y según Samsung estará centrado en las posibilidades de dejar nuestro hogar como algo así como un "santuario tecnológico" dentro de esta nueva normalidad que la pandemia del coronavirus nos ha obligado a adoptar. Así que, pendientes de ver qué presentan en su Unpacked en unos días, hoy las novedades parecen estar centradas en la tecnología de consumo para el hogar de la mano de la inteligencia artificial y suponemos que en torno a dispositivos conectados, ya sean electrodomésticos (como suelen mostrar en el CES) o algún accesorio de entretenimiento.

Más allá de teasers y esta descripción, la marca no ha dado ninguna otra pista, pero como decimos, por precedentes esperamos ver novedades en la línea de lavadoras, frigoríficos y alguna otra opción más llamativa en la línea de la automatización de tareas. En un rato saldremos de dudas, ¡os esperamos!