Samsung Neo QLED 4K: los televisores QLED que llegarán en 2021 apuestan por la tecnología Mini LED y un nuevo motor de procesado

La tecnología Mini LED parece haber llegado para quedarse. Hace unos días LG confirmó que ya tiene listo su primer televisor equipado con esta innovación, y hace unos minutos Samsung acaba de poner sobre la mesa una apuesta aún más contundente: todos los televisores QLED 4K de gama alta y 8K que lanzará en 2021 apostarán por esta tecnología de retroiluminación.

No obstante, esta no es en absoluto la única pista que nos ha dado la marca surcoreana acerca de cómo serán los televisores QLED que colocará en las tiendas en 2021. Los nuevos modelos también apostarán por un diseño sin marcos similar al que luce el modelo Q950TS que llegó a las tiendas en 2020, un procesador de imagen más potente y una versión de Tizen refinada que incorpora nuevas prestaciones. Además, también estrenan marca. Y es que ya no los conoceremos como QLED; los primeros televisores Neo QLED están a la vuelta de la esquina.

La gama Neo QLED apuesta por la tecnología Mini LED y el procesador Neo Quantum

Los diodos LED que Samsung utiliza para retroiluminar el panel LCD de sus nuevos televisores Neo QLED son, según la marca surcoreana, 40 veces más pequeños que los diodos LED convencionales usados en los televisores LCD. Su menor tamaño les permite iluminar segmentos más pequeños del panel, una mejora que, en teoría, debería permitir a los televisores con retroiluminación Mini LED entregar una relación de contraste más alta, y, sobre todo, minimizar la presencia de defectos habituales en los televisores LCD LED, como los halos (blooming).

La tecnología Mini LED también debería ayudar a incrementar el nivel de detalle en las zonas más oscuras y más luminosas de cada fotograma. De hecho, Samsung ha confirmado que para hacerlo posible ha puesto a punto una nueva matriz de diodos a la que ha llamado Quantum Matrix Technology, y que persigue controlar con la máxima precisión posible la cantidad de luz que entrega cada uno de los diodos Mini LED.

Esta innovación les ha permitido incrementar la escala de luminancia a 12 bits y 4096 pasos, lo que, sobre el papel, debería tener un impacto perceptible en la reproducción de los contenidos HDR porque los negros deberían ser más profundos, y las zonas más iluminadas podrán entregar más luz. Es razonable aceptar que esta tecnología se sentirá muy cómoda con los contenidos de alto rango dinámico, pero el desafío que tiene por delante consiste en demostrar si realmente consigue recuperar un mayor nivel de detalle.

Para hacerlo posible Samsung ha introducido en sus televisores Neo QLED 4K un nuevo motor de procesado: el chip Neo Quantum Processor. Según esta marca este procesador es capaz de ejecutar nuevos algoritmos de escalado que se apoyan en su tecnología de reconstrucción de la imagen mediante aprendizaje profundo más avanzada. De hecho, Samsung asegura que en su puesta a punto utiliza 16 modelos diferentes de redes neuronales artificiales, lo que nos invita a concluir que esta innovación tiene una base tecnológica similar a la de la tecnología DLSS de NVIDIA.

Los televisores Neo QLED prescinden de los marcos y son más finos

El inferior volumen de los diodos LED integrados en estos televisores tiene una consecuencia muy interesante: el espesor de la matriz que conforman es menor del que tiene una matriz LED convencional, lo que permitirá a los televisores Neo QLED ser sensiblemente más finos.

Además, Samsung ha confirmado que el nuevo diseño Infinity Screen reduce los marcos a su mínima expresión, ofreciéndonos la sensación de que el panel ocupa la totalidad de la superficie del televisor. Es probable que a los usuarios a los que les gusta un diseño tan estilizado como sea posible les alegrará saber que la estética del modelo insignia de esta marca en 2020, el QLED Q950TS 8K, llegará en 2021 también a los dispositivos de gama alta con panel 4K.

Tizen da un paso adelante con nuevas prestaciones

Las novedades que Samsung introducirá en los televisores Neo QLED que lanzará durante 2021 no se limitan únicamente al hardware. Tizen, su sistema operativo, también incorporará nuevas prestaciones. Una de ellas es Smart Trainer, un entrenador personal integrado en la app Samsung Health que podrá analizar en tiempo real nuestra postura durante nuestros entrenamientos en casa. Además, esta prestación monitorizará nuestro entrenamiento y nos propondrá nuevas rutinas.

Además, el modo Super Ultrawide GameView ofrece a los usuarios que quieren utilizar su televisor para jugar la posibilidad de modificar la relación de aspecto con flexibilidad, pudiendo elegir si lo prefieren entre 21:9 y 32:9. En algunos juegos esta prestación puede ser interesante. Además, los televisores Neo QLED serán compatibles con la tecnología de refresco adaptativo FreeSync Premium Pro.

Y nos quedan dos características más. Estos televisores también incorporan Google Duo para permitir a los usuarios lanzar fácilmente videollamadas grupales desde su smartphone, y PC on TV facilita la conexión de un ordenador al televisor. Además, los usuarios podremos acceder directamente a Office 365 para crear y editar nuevos documentos directamente desde la pantalla del televisor.