OnePlus 10 Pro, primeras impresiones: fluidez desde el primer segundo en el OnePlus más atrevido hasta la fecha

Aunque aún no ha aterrizado en España, el OnePlus 10 Pro se dibuja como uno de los gama alta más golosos para este 2022. El sucesor del OnePlus 9 Pro repite estrategia: cámara firmada por Hasselblad, el mejor procesador de Qualcomm, una configuración ambiciosa de memorias y un sistema de carga rápida mejorado.

En esta generación no hay versión estándar, por lo que el OnePlus 10 Pro es la única variante de la serie 10 que se comercializará. Hemos podido probarlo durante un buen rato en el Mobile World Congress 2022, así que vamos a contarte cuáles han sido nuestras primeras impresiones con él.

Ficha técnica del OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro Pantalla

6,7 pulgadas

AMOLED

Tasa de refresco: 120 Hz

Tecnología LTPO Procesador Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12 GB LPDDR5 Almacenamiento 256 GB UFS 3.1 Cámara frontal 32 MP Cámara trasera Principal: 48 MP

Gran angular: 50 MP

Teleobjetivo: 8 MP Batería 5.000 mAh

Carga rápida 80 W

Carga inalámbrica 50 W Sistema operativo OxygenOS 12 basado en Android 12 Conectividad 5G

Wi-Fi

Bluetooth5.2

NFC

USB-C Otros Lector de huellas en pantalla

Altavoces duales estéreo Dimensiones y peso 163 x 73,9 x 8,55 mm

Peso: 200,5 gramos Precio Por determinar

Diseño: un déjà vu del OnePlus One

A nivel de diseño el OnePlus 10 Pro se comercializará en varios colores. Entre ellos, un color negro con pequeñas motas que recuerda al icónico diseño del OnePlus One. No obstante, los materiales son los esperados en cualquier gama alta premium: cristal Corning Gorilla Glass 5 en la parte trasera, cristal cerámico en el módulo de cámara y aluminio en todos los biseles del dispositivo.

El dispositivo se siente premium, no atrae demasiado las huellas y suciedad de los dedos y, a pesar de ser un terminal pesado y alto, no se hace incómodo en la mano. En la parte trasera llama especialmente la atención el módulo de cámara, firmado por Hasselblad. Es uno de los más grandes que encontramos en el mercado y, si bien no sobresale en exceso respecto al cuerpo del terminal, viene por y para llamar la atención.

Si le damos la vuelta, la sensación es prácticamente idéntica a la que tuvimos con el OnePlus 9 Pro. Volvemos a encontrarnos ante un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, bien aprovechada y con una ligera curvatura que no molesta en mano. El agujero en pantalla tiene unas dimensiones similares a lo visto en la segunda generación y, al menos en diseño frontal, no notamos apenas avance, algo que no tiene por qué ser una mala noticia.

Pese a que las pruebas apuntan a que es frágil, nuestras primeras impresiones a nivel de diseño han sido positivas: es un móvil premium y aparentemente bien fabricado

En líneas generales, da buena sensación en mano, se siente premium y aunque algunas pruebas apuntan a que es un teléfono frágil, nuestra sensación ha sido positiva. Queda probarlo más a fondo para comprobar su resistencia en el día a día, pero no hemos notado un paso atrás respecto al OnePlus 9 Pro.

Una pantalla de nivel que viene con curvas

Hemos podido probar la pantalla del OnePlus 10 Pro en un entorno de luz artificial y en un interior, por lo que no podemos detallar su comportamiento bajo incidencia de luz solar. La primera impresión ha sido positiva, y es que estamos ante 6,7 pulgadas, tecnología AMOLED de tipo LTPO y una tasa de refresco de 120 Hz. Hemos estado un buen rato probando su comportamiento, y no hemos tenido ningún tipo de saltos en el scroll o errores con la tasa de refresco adaptativa.

Volvemos a estar ante un panel muy nítido, con resolución Quad HD+, tecnología AMOLED y tasa de refresco adaptativa

Es un panel bastante nítido, configurable hasta resolución Quad HD+ (por defecto viene en Full HD+). Viene con varias opciones a nivel de software, para compensar el balance de blancos, activar modo oscuro y algunos modos para potenciar el vídeo, como el aumento de brillo en reproducción de contenidos HDR, aumentar de forma artificial la nitidez de los vídeos, etc.

No hemos notado salto en ángulos de visión o interpretación del color. A nivel de calidad, parece un panel bastante similar al que probamos la generación pasada, aunque en la review a fondo podremos conocer mejor su comportamiento, ya que este tipo de paneles suele lucirse bajo luz diurna.

La máxima potencia y una fluidez de escándalo

Fluido, muy fluido. Bastan unos minutos con el OnePlus 10 Pro para notar que estamos ante uno de los Android con mejor rendimiento del mercado. No es para menos, con un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de RAM (ampliables hasta 19 GB de forma virtual, 15 GB por defecto) y 256 GB de memoria interna de tipo UFS 3.1. El móvil vuela abriendo apps, menús y navegando por el sistema, aunque no hemos podido probarlo a fondo en gaming, un apartado donde brillará salvo sorpresa.

Es pronto para hablar de calentamiento y, aunque el Snapdragon 8 Gen 1 es un procesador que alcanza alta temperatura con facilidad, tras un buen rato probando la cámara y exigiéndole al sistema, no hemos notado aumentos extraños. Quedamos a la espera de poder exprimirlo con juegos, aunque la primera impresión vuelve a ser positiva.

Si hablamos de software, esta versión venía con OxygenOS y Android 12. No obstante, se trata de una unidad china que no tiene el software definitivo para Europa. El sistema, aunque sigue siendo OxygenOS, tiene menús que beben directamente de ColorOS, siendo prácticamente idéntico, aunque algo más minimalista a nivel de interfaz. OnePlus sigue siendo OnePlus y no integra por completo la interfaz de OPPO, pero es cuestión de tiempo que ambos sistemas se fusionen y contemos con la ROM general del grupo BBK para OPPO, Realme y OnePlus.

Aunque era la ROM china, teníamos como apps preinstaladas los principales servicios de Google, sin bloatware más allá de apps como Netflix o las apps Community o Clone Phone de OnePlus. Sigue siendo un sistema limpio, rápido y personalizable, por lo que siguen las buena noticias por aquí.

Una configuración ambiciosa para la fotografía

A nivel fotográfico hemos podido probar el OnePlus 10 Pro tanto en retrato, como en sensor principal y ultra gran angular, aunque no podemos mostrar las imágenes al ser un software no definitivo. La sensación ha sido bastante buena, sobre todo a nivel de calibración de color. El año pasado, al analizar el OnePlus 9 Pro, notamos que la colaboración con Hasselblad dio sus frutos, teniendo ahora OnePlus un ejercicio de colorimetría sobresaliente.

El sensor principal es de 50 megapíxeles, el ultra gran angular de 48 y el teleobjetivo de 8 (no estaba activo en la unidad que hemos podido probar). La cámara pinta bastante bien y, aunque no podemos garantizar por el momento que esté a la altura de sus principales rivales, sí que apunta a ser una opción a tener en cuenta. La interfaz de cámara es idéntica a la que vimos la generación pasada, y funciona bastante rápido.

OnePlus quiere seguir siendo OnePlus (al menos durante un tiempo)

Hasta la futura fusión de OxygenOS con ColorOS, OnePlus sigue siendo el fabricante del grupo con la ROM más limpia. Es un claro rival de su hermano gemelo el OPPO Find X5 Pro, contando con la baza del software para decantar la balanza a su favor.

Nuestras primeras impresiones nos dejan ante un móvil muy fluido moviendo el sistema, con un diseño distintivo y con un hardware de primera línea para los que buscan un gama alta Android al que no le falte de nada. OnePlus, por el momento, sigue siendo OnePlus, y eso son buenas noticias para los fanáticos de la compañía.