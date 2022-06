LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser, análisis: este es el proyector que consagra a LG en la pelea por la gama alta

Los proyectores representan una alternativa muy interesante a los televisores de 75 pulgadas o más. No encajan en todos los escenarios de uso, pero cuando lo hacen pueden proponernos un coste por pulgada notablemente inferior al de algunas teles, sobre todo si estas últimas son de gama alta.

Sony, Panasonic, Samsung, Philips y LG son algunos de los fabricantes de televisores que no han dejado escapar la oportunidad de introducir en su porfolio proyectores a la última. El que estamos a punto de analizar es un dispositivo de tiro ultracorto equipado con una matriz DMD con resolución nativa 4K UHD y una fuente de luz láser que se suma a la oferta de proyectores de gama alta de LG.

Esta marca tiene otras soluciones para cine en casa ambiciosas, como, por ejemplo, el estupendo proyector láser 4K UHD HU810PW, aunque es el protagonista de este análisis el que de alguna forma consolida su presencia en la gama alta. Y lo hace no solo debido a sus prestaciones; también porque ha sido diseñado para facilitar su instalación en espacios domésticos en los que difícilmente tiene cabida un proyector convencional.

Su óptica nos permite proyectar una imagen de 100 pulgadas a una distancia de solo 21,7 cm (alejándolo un poco más de la pantalla de proyección podemos llegar a las 120 pulgadas). Además, sus 2500 lúmenes ANSI le permiten rendir bien, aunque sin alardes, en espacios con algo de luz ambiental. También puede lidiar con contenidos HDR10 y tiene conectividad HDMI 2.1. En cualquier caso, estas especificaciones solo nos invitan a arañar la superficie. Bajo el capó de este proyector hay más. Mucho más.

LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser: especificaciones técnicas



características tecnología de imagen 4K UHD DLP con chip DMD de Texas Instruments de 0,47 pulgadas resolución nativa 3840 x 2160 puntos fuente de iluminación Láser / B-LD (105 vatios) + P/W HDR HDR10 y HLG relación de contraste 2 000 000:1 brillo (ansi) 2500 lúmenes valor uniformidad de brillo JBMA > 85% tamaño de pantalla 80 a 120 pulgadas modo cineasta (filmmaker) Sí ruido típico 30 dB (modo brillante) 28 dB (modo ahorro de energía) 26 dB (modo ecológico) sistema de enfoque Motorizado duración fuente de luz 20 000 horas (modo brillante) 30 000 horas (modo ecológico) procesador Cuatro núcleos sistema operativo webOS 6.0 sonido Estéreo 20 + 20 vatios conectividad 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB, 1 x salida audio digital óptica y 1 x Gigabit Ethernet conectividad inalámbrica Bluetooth Wi-Fi consumo máximo 350 vatios dimensiones 533 x 315 x 153 mm peso 11,1 kg precio 2549,34 euros

Estas son las bazas de las fuentes de luz láser

Este es un proyector de tiro ultracorto, como acabamos de ver, por lo que podemos colocarlo muy cerca de la superficie sobre la que queremos proyectar las imágenes. El mérito de esta prestación recae en gran parte en la óptica del proyector porque consigue expandir la imagen restituida por el chip DMD introduciendo una distorsión asumible y en gran medida subsanable a través de las opciones de ajuste contempladas en el menú.

Sin duda, esta es una característica importante porque facilita mucho la ubicación de este dispositivo, pero la especificación que lo hace realmente interesante es su fuente de luz láser. La adopción de esta tecnología conlleva bazas importantes que permiten a los proyectores que la utilizan aventajar a los dispositivos que recurren a las lámparas de vapor de mercurio, que es la opción más frecuente por su menor precio. Estas son las ventajas más atractivas que nos ofrecen los proyectores láser:

La vida útil de la fuente de luz láser es muy larga. LG anuncia un tiempo de vida de más de 30 000 horas en modo ecológico, y no es para nada una cifra descabellada porque algunas fuentes de luz láser ALPD tienen una vida útil de hasta 60 000 horas. Las lámparas de vapor de mercurio raramente consiguen superar, en el mejor de los casos, las 6000 horas de uso al activar el modo de bajo consumo.

en modo ecológico, y no es para nada una cifra descabellada porque algunas fuentes de luz láser ALPD tienen una vida útil de hasta 60 000 horas. Las lámparas de vapor de mercurio raramente consiguen superar, en el mejor de los casos, las 6000 horas de uso al activar el modo de bajo consumo. Su puesta en marcha es más rápida que la de los proyectores con lámpara de vapor de mercurio. Estas últimas fuentes necesitan que el gas que contienen alcance una temperatura elevada para poder emitir luz, y este proceso de calentamiento suele requerir cierto tiempo. Algunas lámparas tardan más de un minuto en rendir al máximo. El encendido de los proyectores láser, sin embargo, es mucho más rápido porque la fuente de luz está disponible en pocos segundos.

La apuesta estética de este proyector de LG destaca por su sobriedad. Su discreción le permite encajar en prácticamente cualquier espacio al margen de su decoración y sin llamar excesivamente la atención.

La capacidad de entrega de luz que tiene una fuente láser suele ser sensiblemente mayor que la de una lámpara de vapor de mercurio. El nivel de brillo de estas últimas suele oscilar entre 2000 y 2500 lúmenes, mientras que algunos proyectores láser exceden los 5000 lúmenes . Esta mayor capacidad de entrega de luz nos permite utilizar el dispositivo en espacios con más luz ambiental. Y, además, tiene un impacto claro en la calidad del HDR porque puede contribuir a recuperar más información en las zonas más iluminadas siempre y cuando, eso sí, el manejo del brillo sea el adecuado. Unas líneas más arriba hemos visto que este proyector de LG tiene una capacidad de entrega de luz de 2500 lúmenes ANSI, un valor moderado para tratarse de una fuente láser. Más delante comprobaremos cómo rinde en espacios con luz ambiental.

. Esta mayor capacidad de entrega de luz nos permite utilizar el dispositivo en espacios con más luz ambiental. Y, además, tiene un impacto claro en la calidad del HDR porque puede contribuir a recuperar más información en las zonas más iluminadas siempre y cuando, eso sí, el manejo del brillo sea el adecuado. Unas líneas más arriba hemos visto que este proyector de LG tiene una capacidad de entrega de luz de 2500 lúmenes ANSI, un valor moderado para tratarse de una fuente láser. Más delante comprobaremos cómo rinde en espacios con luz ambiental. La calidad de la luz entregada por las fuentes láser prácticamente no se degrada a lo largo de su vida útil. Sin embargo, la luz emitida por las lámparas de vapor de mercurio se degrada perceptiblemente. Una vez rebasado el 80% de su vida útil la capacidad de entrega de luminosidad de estas últimas lámparas se reduce claramente, lo que puede tener un impacto importante en nuestra experiencia.

Las ranuras de ventilación alojadas en los laterales del proyector facilitan el intercambio del aire caliente de su interior por aire a temperatura ambiental procedente del exterior.

Una consecuencia directa de la larga vida útil de las fuentes de luz láser es que los proyectores que las utilizan apenas requieren mantenimiento. En este contexto no son muy diferentes de los televisores. Basta que nos preocupemos, sencillamente, de mantener limpias las ranuras de ventilación para permitir que el aire caliente del interior del proyector se renueve correctamente con aire frío procedente del exterior.

LG nos propone la misma experiencia de sus televisores. Y sí, funciona

Los parámetros de ajuste que pone a nuestro alcance este proyector para ayudarnos a sacarle el máximo partido son equiparables por su ambición a los que podemos encontrar en un televisor de última hornada de LG. Viene razonablemente bien calibrado de fábrica, pero lo ideal es que afinemos nosotros mismos estos ajustes teniendo muy presentes las características de la superficie sobre la que vamos a proyectar (hay diferencias muy importantes entre unas pantallas de proyección y otras).

El crítico ajuste de la geometría de la imagen puede llevarse a cabo empleando hasta 15 puntos de actuación

Como veremos en la sección en la que analizaremos su calidad de imagen, al utilizar el modo cineasta (filmmaker) este proyector nos entrega unos negros muy profundos y consigue recuperar mucho detalle en las regiones en sombra. Eso sí, en mi opinión el parámetro que actúa sobre el nivel de brillo tiene un valor excesivamente conservador, por lo que me he visto obligado a incrementarlo perceptiblemente para que las imágenes adquieran la riqueza que a mí me gusta.

Quien quiera sacar el máximo partido a este proyector acertará si recurre a una sonda y una herramienta de calibración profesional. Por otro lado, el enfoque que nos propone es motorizado y preciso, por lo que es fácil dejarlo impecable. Por último, el crítico ajuste de la geometría de la imagen puede llevarse a cabo empleando hasta 15 puntos de actuación, por lo que es posible lidiar con precisión con la corrección trapezoidal. En este apartado no tengo nada que objetar.

Esta fotografía la tomamos durante el proceso de ajuste de la geometría de la imagen utilizando los 15 puntos de actuación que como máximo nos propone este proyector.

El sistema operativo que ha integrado LG en este proyector es webOS 6.0, por lo que es esencialmente idéntico al que podemos encontrar en los televisores que colocó esta marca en las tiendas el año pasado, como, por ejemplo, el aún interesantísimo OLED C1. El hardware de este dispositivo mueve la interfaz con ligereza, aunque quizá no con tanta agilidad como los televisores OLED de LG.

En cualquier caso, la experiencia que nos propone cuando nos movemos a través de la interfaz y lanzamos aplicaciones es muy satisfactoria y casi calcada a la que nos entregan los televisores de esta marca. Y si nos ceñimos a su diseño webOS me gusta, aunque tanto este sistema operativo como Tizen OS y Google TV, que son sus alternativas más relevantes, han alcanzado una madurez muy notable, por lo que los tres nos ofrecen una experiencia cuidada.

La conectividad que nos propone este proyector encaja bien en un dispositivo con vocación doméstica. Tiene tres entradas HDMI (aunque solo una de ellas implementa la norma 2.1), dos conectores USB, una salida de audio digital óptica y un puerto Gigabit Ethernet. También implementa conectividad Wi-Fi y Bluetooth, aunque, curiosamente, LG no especifica qué versiones de estos estándares ha puesto a punto en este dispositivo.

El mando a distancia que nos entrega LG junto a este proyector es prácticamente calcado al de sus televisores. Su ergonomía está bien resuelta, y, a diferencia del mando de las teles, en la parte inferior incorpora tres botones que nos permiten acceder directamente a los principales parámetros de ajuste de la imagen.

A este mando solo le pongo una pega: en ocasiones el puntero no va fino y cuesta un poco atinar en aquella opción sobre la que quieres actuar. No obstante, no es grave porque habitualmente el problema desaparece cuando esperamos que el puntero se desvanezca y agitamos el mando un poco para conseguir que vuelva a aparecer.

Este es un proyector cinéfilo en toda regla

Para poner a prueba la calidad de imagen de este proyector recurrí a algunas de las películas en Blu-ray Disc y Blu-ray 4K que suelo utilizar, entre las que merece la pena destacar 'El renacido', 'La llegada', 'Interstellar', 'Blade Runner 2049' o 'Spider-Man: Lejos de casa', entre otras. También utilicé contenido de Netflix y YouTube que conozco muy bien.

Para reproducir estas películas recurrí a un lector OPPO UDP-205, un dispositivo que ya está descatalogado, pero que sigue destacando por la gran calidad de su mecánica de transporte y su lógica de procesado de audio y vídeo.

En las especificaciones de este proyector LG nos promete una uniformidad superior al 85%

Lo primero en lo que me gustaría reparar es en la gran calidad del bloque óptico que han puesto a punto los ingenieros de LG para este proyector. Lo he probado durante muchas horas de forma concienzuda, y en todas las pruebas esta óptica me ha demostrado no solo que es capaz de restituir las imágenes con mucha nitidez; además consigue mantener la aberración cromática bajo control y distribuye la luz con una uniformidad ejemplar. En las especificaciones LG nos promete una uniformidad superior al 85%, y creo firmemente que esta cifra refleja bien su rendimiento real.

Antes de seguir adelante merece la pena que haga un pequeño inciso: me he esforzado para que las fotografías que publicamos en esta sección del artículo reflejen la calidad de imagen de este proyector de una forma fidedigna. Aun así, en algunas de ellas se puede apreciar una ligera distorsión geométrica, pero el responsable no es este proyector; lo es la óptica de la cámara de fotos que hemos empleado para tomar estas imágenes (aunque es una óptica ZEISS de buena calidad).

Las fotografías que publicamos en esta sección del artículo reflejan bastante bien la sobresaliente relación de contraste nativo que nos entrega este proyector. Esta es una de las bazas que sobre el papel tienen los dispositivos DLP, y sí, en la práctica esta propuesta de LG está a la altura. De lo contrario la fotografía que publicamos a continuación lo habría delatado. El iris dinámico no suele resolver correctamente una imagen como esta si no está respaldado por un contraste nativo alto, pero este proyector ha salido bien parado de esta prueba.

Un apunte relevante antes de seguir adelante: estas fotografías no reflejan con precisión el nivel de detalle que consigue recuperar este proyector en las regiones en sombra. De hecho, recupera más información de la que sugieren las fotos, aunque en este ámbito no es lo mejor que he probado. Su nivel es muy alto, pero mi referencia siguen siendo los proyectores con tecnología LCoS más refinados que tienen en su porfolio Sony y JVC.

Por otro lado, en lo que se refiere a la colorimetría este proyector rinde estupendamente. Según LG es capaz de restituir el 86% del volumen de color del espacio DCI-P3. No cabe duda de que sería preferible que cubriese el 100% de este espacio de color, pero si se calibra correctamente nos entrega unas imágenes con tonos vívidos y fidedignos. En este ámbito tampoco es lo mejor que he visto, pero, de nuevo, su nivel es alto.

Otro apartado en el que este proyector se lleva una buena nota es la administración del movimiento. No hay ni rastro de judder (es un defecto que provoca que las imágenes no sean fluidas), pero lo que a mí más me gusta es que consigue dotar a nuestras películas de una estética muy cinematográfica que, honestamente, a mí me encanta porque nos transmite unas sensaciones muy parecidas a las que experimentamos en una buena sala de cine. Otro punto a favor de este dispositivo.

Y, por fin, llegamos a un apartado importante que a los usuarios nos interesa tener presente antes de comprar un proyector: su capacidad máxima de entrega de brillo. Los 2500 lúmenes ANSI de este dispositivo no están nada mal, pero su rendimiento con luz ambiental decae. Puede convivir con un poco de luz de ambiente, pero si es excesiva nuestra experiencia se irá al garete porque las imágenes que proyecta adquirirán un aspecto lavado.

Para sacarle el máximo partido lo ideal es estar completamente a oscuras, y si no es posible lo mejor es que atenuemos la luz ambiental tanto como podamos para dejarle que se exprese correctamente. Por otro lado, su moderada capacidad de entrega de luz es adecuada para los contenidos HDR10, pero no impresiona tanto en este ámbito como los dispositivos que tienen una fuente de luz más ambiciosa.

En las especificaciones de este proyector LG anuncia un consumo máximo de 350 vatios, y, curiosamente, durante nuestras pruebas nosotros hemos medido valores claramente inferiores a este. De hecho, el consumo típico que hemos identificado oscila entre 240 y 250 vatios. Estas cifras avalan la honestidad de este fabricante, y, además, se agradecen especialmente en una época en la que estamos pagando la electricidad más cara que nunca.

Se siente cómodo con los juegos, pero no tiene la última palabra

Para evaluar el rendimiento de este proyector con videojuegos recurrí a nuestra Xbox Series X y a varios títulos que son muy sensibles a la latencia, como ‘Mortal Kombat X’, ‘Forza Horizon 4’, ‘Gears 5’ y ‘Ori and the Will of the Wisps’.

Una buena noticia para los jugones: incorpora un modo para juegos, y también el panel de optimización que nos proponen las teles de LG. Desde él podemos consultar y actuar sobre los parámetros más relevantes en este escenario de uso. Además, su calidad de imagen con los juegos es muy alta, por lo que todo lo que hemos observado en la sección anterior sigue siendo válido con los juegos.

Sin embargo, y me temo que esta noticia no es buena, la latencia de entrada que nos entrega este proyector en el modo para juegos es algo alta. Durante mis pruebas he medido aproximadamente unos 50 ms, una cifra que nos permite disfrutar buena parte de los títulos si moderamos nuestras exigencias.

Para jugar ocasionalmente esta latencia no está mal, pero es demasiado alta para los jugadores avanzados que dedican mucho tiempo a los juegos de acción o los de lucha, entre otros géneros que son especialmente sensibles a la latencia.

Su sonido nos ha sorprendido. Vaya si lo ha hecho

Aunque LG no nos ofrece apenas información acerca de los transductores que se encargan de reproducir el sonido en este proyector, sabemos que incorpora dos amplificadores en clase D de 20 vatios que se responsabilizan de excitar otros tantos altavoces. Más allá de los detalles técnicos lo realmente importante es que este proyector suena bien. Inusualmente bien.

Un punto más a su favor: podemos conectarle unos altavoces para reproducir los canales de efectos utilizando un enlace Bluetooth

Como es lógico una buena barra de sonido, o, mejor todavía, un equipo multicanal dedicado, nos ofrecen una escena sonora más amplia y un audio más visceral. Aun así, este proyector nos entrega un sonido dinámico, un extremo grave inusualmente profundo y un nivel de presión sonora adecuado para las secuencias de acción más trepidantes.

Un apunte interesante que merece la pena que no pasemos por alto: podemos conectarle unos altavoces para reproducir los canales de efectos utilizando un enlace Bluetooth.

LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser: la opinión de Xataka

Para cine en casa este proyector nos parece una opción muy sólida. Como hemos visto, su calidad de imagen global es muy alta, aunque en este terreno merece la pena destacar la sobresaliente ejecución de su bloque óptico y su alta relación de contraste nativo. También nos han gustado mucho la experiencia que nos propone webOS 6.0 y el mimo con el que los técnicos de LG han implementado los parámetros que nos permiten actuar sobre la calidad de imagen.

Es evidente que este proyector no es perfecto. Nos parece una opción sobresaliente para cine, y no tan apetecible para juegos

Además, como hemos visto, su sonido tiene buen nivel, por lo que si no somos especialmente exigentes en este apartado no necesitaremos recurrir a una barra de sonido o un equipo externo. De hecho, rivaliza con la calidad de audio que nos entrega una buena barra de sonido de gama media. Aun así, hay varias áreas en las que este proyector tiene margen de mejora.

Por un lado sus 2500 lúmenes ANSI no lo hacen compatible con espacios en los que abunda la luz ambiental. También echamos de menos que las tres entradas HDMI implementen la norma 2.1, una latencia de entrada más baja al habilitar el modo para juegos, y, por último, no podemos pasar por alto la falta de precisión de la que en ocasiones adolece el mando a distancia. Es evidente que este proyector no es perfecto, pero nos parece una opción sobresaliente para cine, y no tan apetecible para juegos. En estas coordenadas estamos convencidos de que tiene mucho que decir.

Este proyector ha sido cedido para este análisis por LG. Puedes consultar nuestra política de relaciones con las empresas.

Más información: LG