Lenovo Legion 5i Pro, análisis: elecciones diferentes que funcionan muy bien para un portátil gaming

Legion es desde hace unos años la marca familiar del fabricante Lenovo para sus equipos gaming puros, un segmento en continuo crecimiento y sin techo por ahora. Además de con mucha variedad para el consumidor.

Su última novedad, el Lenovo Legion 5i Pro 16 de séptima generación, se presenta en sociedad como una actualización de la generación anterior tanto a nivel de diseño, con toques necesarios para mejorar, como en el interior, donde los nuevos procesadores de Intel y las gráficas más potentes de Nvidia hacen acto de presencia. Nosotros ya lo hemos probado para Xataka.

Ficha técnica del Lenovo Legion 5i Pro 16

Pantalla LCD IPS de 16 pulgadas resolución WQXGA (2560x1600 píxeles) a 165 Hz microprocesador Intel Core i7-12700H GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6 memoria principal 16 GB DDR5 almacenamiento 1 TB SSD M.2 NVMe conectividad Lateral izquierdo: Thunderbolt™ 4 (USB 4, DisplayPort 1.4)

USB tipo C (USB 3.2 de 2.ª generación y DisplayPort 1.4) Lateral derecho: USB tipo A 3.2 de 1.ª gen.

Interruptor de obturador electrónico

Toma combinada para auriculares y micrófono Parte posterior: USB tipo A (USB 3.2 de 1.ª generación, siempre activo)

USB tipo A (USB 3.2 de 1.ª generación)

USB tipo C (USB 3.2 de 2.ª generación, DisplayPort 1.4 y suministro de alimentación)

HDMI™

RJ45

Entrada de CC conectividad inalámbrica Wi-Fi 6e (802.11ax) y Bluetooth 5.1 sonido y webcam 2 altavoces Nahimic (2x2W) Webcam 720p con protección privacidad batería 80 Wh (adaptador de 300 W) sistema operativo Windows 11 peso y grosor 2.5 kg y 19,9-26,6 mm precio 1679 euros

Una mezcla de dos mundos

El Lenovo Legion 5i Pro se presenta en sociedad como un portátil potente que casi podría pasar por un modelo no gaming. Pertenece a ese tipo de equipos portátiles que se alejan de las estridencias y elementos llamativos para ir a lo práctico.

Este portátil posee un chasis de aluminio y magnesio que le proporciona una excelente equilibrio entre resistencia, solidez y peso correcto, pues el modelo de 16 pulgadas analizado se queda en los 2.5 kg.

El diseño de este Lenovo Legion 5i Pro 16 no es recto, y el grosor varía de los 2 de su parte frontal a los 2.6 cm de la trasera, donde Lenovo crea un hub de conectividad a continuación del final de la pantalla, como nos encontramos los equipos gaming más contundentes del mercado. Sin embargo, en este Legion 5i Pro 16 todo queda muy bien integrado y resulta atractivo visualmente a la vez que práctico.

Sin adoptar elementos superfluos, el diseño del Lenovo Legion 5i Pro 16 resulta atractivo, práctico y con un excelente acabado

A nivel de diseño hay que destacar el doble tono del color de la carcasa. La trasera de la pantalla, donde va colocado el logo de la familia Legion de Lenovo, así como el interior y parte de los laterales son de un gris clásico mientras que la parte inferior del chasis de este portátil junto con la zona de los laterales con ventiladores así como la trasera de la pantalla vienen acabados en un tono más oscuro que le da una muy curiosa y atractiva apariencia.

El doble tono de la carcasa es uno de los atractivos visuales de este Lenovo Legion

Buena parte de las líneas de trabajo a nivel de diseño que tan bien le quedan a este Legion 5i Pro 16 son motivadas por las necesidades de refrigeración que demanda un portátil de este tipo. Tenemos por ejemplo las salidas de aire, que son abundantes.

Otro detalle que suma en el diseño: las salidas de aire laterales que sobresalen ligeramente y además van en otro tono

El Lenovo Legion 5i Pro cuenta con dos en los laterales (que sobresalen ligeramente, y en otro tono como hemos indicado, dándole un aspecto más agresivo) así como otras dos en la parte trasera del chasis. Y hay también tomas de aire en la parte inferior, la cual queda ligeramente elevada gracias a unas patas de goma anchas que le dan un extra de estabilización al equipo cuando lo tenemos sobre una mesa así como margen de trabajo a los altavoces situados en la parte inferior del chasis, como veremos más adelante.

Debido a esas amplias zonas para ventiladores en los laterales, Lenovo se ha llevado la práctica totalidad de la conectividad de este portátil a la zona trasera. Ideal para disfrutar de este equipo en casa con una conectividad más o menos fija, pero menos idónea cuando estamos en movilidad.

En los laterales, este Lenovo Legion 5i Pro 16 ofrece dos puertos USB-C en la zona izquierda (uno Thunderbolt 4 y el otro USB 3.2 Gen2 con DisplayPort 1.4) y un USB-A 3.2 Gen1 en el derecho, donde también encontramos la toma combinada para auriculares y micrófono así como el interruptor para bloquear de manera electrónica la webcam del equipo.

Ya en la parte posterior y a modo de hub nos encontramos con dos puertos USB-A 3.2 Gen1, un USB-C (3.2 Gen2 con DisplayPort 1.4 y suministro de alimentación), un puerto Ethernet y un HDMI. También en esta zona queda situado el puerto de alimentación propietario del cargador de serie del equipo.

La conectividad principal del equipo se concentra en la parte trasera, con identificaciones muy claras de cada conector

La conectividad inalámbrica queda fijada por el adaptador de Intel que convierte a este portátil en un equipo Wi-Fi 6E (802.11 ax) 2x2 además de Bluetooth 5.1.

A estas alturas esperábamos una webcam de mayor calidad y sobre todo un lector de huellas integrado que echamos mucho de menos

De este Lenovo Legion 5i Pro queremos dejar dos apuntes más en este apartado. En primer lugar, sorprende mucho la ausencia de un lector de huellas (el botón de encendido centrado sobre el teclado y bajo el logo de la marca parecía ideal para implementar uno).

Lo bien que le hubiera sentado un lector de huellas en ese botón de inicio tan redondo

Por otro lado, la webcam nos da una de cal y otra de arena. Si bien agradecemos que cuente con un obturador para bloquear su uso (eso sí, electrónico y no mecánico), la resolución de 720p y su calidad general creemos que no están a la altura de las especificaciones del resto del equipo. Además, no es compatible con Windows Hello, así que nos quedamos sin ninguna opción de identificación biométrica para este equipo.

Pantalla 16:10 a 165 Hz

El formato 16:10 y la diagonal de 16 pulgadas son la base sólida del Lenovo Legion 5i Pro a nivel de pantalla. Lo hace con un panel IPS WQHD+ (2560 x 1600 píxeles) donde destaca el alto brillo de 500 nits (muy regular en toda su superficie) que le permite venir certificado VESA DisplayHDR 400.

La pantalla, con acabado mate que evitan de manera bastante eficiente los incómodos reflejos, cubre al 100% el espectro de color sRGB y viene muy bien calibrada de fábrica, contando además con la posibilidad de configurar algunos de sus parámetros vía app.

El panel es también compatible con Dolby Vision y con NVIDIA G-Sync, y su frecuencia de refresco queda fijada en un máximo de 165 Hz. Hay una opción de panel de hasta 240 Hz disponible también, así como una pantalla con resolución de 1080p.

La pantalla del Lenovo Legion 5i Pro ofrece una combinación no muy vista en este segmento: 16 pulgadas y formato 16:10

Para este Legion 5i Pro 16, la combinación de su resolución WQHD+ y el refresco de 165 Hz es muy acertada y ofrece un abanico de posibilidades muy amplio que van más allá del puro juego. Para este ámbito precisamente Lenovo presume de un tiempo de respuesta de 3 ms cuando tenemos activo el modo Overdrive en Vantage, la cual consigue reducir el problema del ghosting.

La pantalla ofrece una visualización de calidad en todas las situaciones, con buen contraste, ángulos de visión y colorido, resultando además llamativa pese al uso del acabado mate. Y ojo que los marcos reducidos están muy bien conseguidos.

Además de para jugar, momento que como veremos es recomendable recurrir a unos buenos (y aislantes) auriculares, este portátil de Lenovo resulta adecuado para visualizar contenido multimedia, aspecto en el que se ha pensado al colocar dos altavoces estéreo de 2 W de potencia cada uno y situados en la parte inferior de la carcasa.

El resultado es aceptable de manera global pero echamos de menos algo más de contundencia de los bajos. Para la gestión de aspectos del sonido tenemos la tecnología de Nahimic que aporta bastante valor.

Uno de los portátiles más potentes del mercado

Hablando de un portátil gaming, el interior cuenta mucho. Lenovo, como otros fabricantes, ha ido introduciendo a AMD en la ecuación de posibles configuraciones para esta familia, pero el modelo concreto de la séptima generación del Legion 5i Pro que hemos probado en Xataka es el que estrena los procesadores Intel de 12.ª generación.

El Intel Core i7-12700H de este Lenovo Legion i5 Pro ofrece un rendimiento sobresaliente y se convierte en una de las mejores opciones en relación calidad-precio del mercado gaming

Aunque podemos configurar el equipo con hasta un Core i9-12900H, la versión que hemos puesto a prueba cuenta con un Intel Core i7-12700H combinado con RAM de 16 GB (2 x 8 GB) DDR5 a 4.800 MHz SoDIMM y una unidad SSD M.2 de 2 TB. Ambos módulos, tanto para la RAM como para la memoria interna, son accesibles por el usuario si se abre la tapa inferior y permiten ser cambiados.

Esta ficha técnica resulta equilibrada respecto al precio del equipo, que actualmente es de 1600 euros. Y ofrece uno de los mejores rendimientos que podemos conseguir en esta gama de equipos y procesadores.

En los test con PCMark, este Lenovo Legion 5i Pro alcanza los 9125, 5460 y 5922 en los test Creative, Home y Work respectivamente. En Cinebench R23 supera los 17000 puntos en el test Multi Core y los 1500 en Single Core. En la prueba con Cinebench R20, este Lenovo Legion 5i Pro queda en buena posición respecto a los últimos portátiles gaming que hemos analizado en Xataka.

Otra sorpresa a nivel de rendimiento la obtuvimos en las pruebas que pasamos a la unidad SSD, que saca todo el potencial de PCIe 4.0, habiendo obtenido el mejor resultado de largo (incluso doblando) de todas las unidades SSD analizadas en portátiles gaming hasta ahora, superando los 13,5 GB/s y 10 GB/s en las pruebas de lectura y escritura respectivamente.

Para las pruebas de rendimiento bruto, optamos como siempre por el perfil más puro para el uso final de este equipo. Así, vía la app de Vantage o la combinación de teclas Fn+Q, seleccionamos el modo de Rendimiento. Un detalle muy bienvenido es que color del LED del botón de encendido del equipo, que como indicamos más arriba está colocado centrado bajo el logo de la pantalla, nos da una guía visual directa del perfil de energía con el que estamos funcionando.

En el apartado gráfico hay que indicar que este equipo incluye la tecnología Advanced Optimus para gestionar de manera automática el cambio entre la tarjeta gráfica dedicada y la integrada al tiempo que mantiene la posibilidad de sacar partido de G-Sync, pudiendo nosotros en todo caso desactivar una u otra según queramos o necesitemos vía, de nuevo, la completa aplicación Vantage de Lenovo.

A nivel de rendimiento gráfico, la RTX 3060 lógicamente queda algo alejada de los modelos más potentes de Nvidia pero mantiene el tipo si nuestra idea es jugar a 1080p y poder disfrutar holgadamente de tasas superiores a los 60 fps en la mayoría de los juegos.

Ese rendimiento gráfico se ve reflejado directamente en los resultados con títulos reales como DIRT V, donde obtuvimos una media de 79,8 fps a 1080p (65,6 fps en 2K) o en otros juegos como Far Cry 5 (89 fps a 1080p y 62 fps a 2K) o Battlefield V (143 fps a 1080p y 116 a 2K).

Si comparamos visualmente como habitualmente hacemos con el juego Shadow of The Tomb Raider con calidad máxima y resolución 1080p, este Lenovo Legion 5i Pro queda como sigue:

Máximo rendimiento=máxima sonoridad

El Legion 5i Pro dijimos que, a nivel de diseño, ya nos desvela que la refrigeración ha tenido que tomarse muy en serio. El exterior ya lo desgranamos en el primer apartado de diseño del equipo. Pero la importancia de la refrigeración se mantiene en el interior del equipo, donde disponemos de cinco tubos de calor además del sistema de ventilación renovado con aspas más finas y el bloque de transferencia de calor de cobre dedicado de la CPU.

Pese a ello, el Lenovo Legion 5i Pro no consigue mantenerse como un equipo que podamos usar colocado sobre las rodillas por el calentamiento excesivo que sufre su parte inferior, así como en menor medida en la zona del teclado.

Y no será porque el sistema de refrigeración no se esfuerza en reducir ese calor generado, con el consiguiente ruido generado, el cual resulta molesto en los dos modos de uso que no son el silencioso. El portátil, incluso aunque no estemos jugando, suele recurrir a los ventiladores muy aa menudo.

Esas opciones de gestión de energía las podemos controlar con el software Lenovo Vantage, uno de los programas propios de gestión del equipo más completos y claros que hemos probado en portátiles.

Uno de los gestores de PC más completos y claros del mercado

Las secciones están bien diferenciadas y nos ofrece un buen equilibrio entre información relevante sobre el funcionamiento del equipo y la configuración de aspectos como la pantalla, teclado, sonido o actualización de drivers del hardware.

No es un portátil para jugar en movilidad

Dado que Lenovo no ha puesto límites ni a la CPU ni a la GPU a la hora de consumir energía para no recortar sus prestaciones, esto tiene una contrapartida directa a nivel de autonomía.

Apostar por no limitar el potencial del equipo tiene la contrapartida de una autonomía que juega en contra del uso polivalente de este portátil

A pesar de la buena capacidad de su batería, que es de 80 Wh, el Lenovo Legion 5i Pro no es capaz de ofrecernos una autonomía real superior a las 4 horas. La media con un uso mixto, brillo a un tercio de sus posibilidades y conectividad todo el tiempo, quedó en 3.5 horas, insuficiente para un equipo que pretende ir más allá de ser un equipo para jugar pero que sí que nos permite por ejemplo sesiones de navegación o reproducción multimedia en casa sin preocuparnos por la carga de la batería.

El cargador, grande y pesado (1 kg) no están hechos para llevarlos de un lado a otro

Lo más positivo en todo caso nos lo llevamos del lado de la carga, que es de tipo rápida y que podemos realizar usando el puerto USB-C Thunderbolt 4 con adaptadores de 135 W además de recurriendo a la carga vía el puerto propietario y su cargador de 300 W, el cual resulta bastante pesado y voluminoso para llevarlo todo el tiempo con nosotros.

Con él y la carga rápida (Rapid Charge) podemos tener en menos de media hora la batería por encima del 85%.

Buen teclado RGB y touchpad

A mitad de camino entre los portátiles de 14 y los de 17 pulgadas, este Lenovo Legion 5i Pro se decide lógicamente por el término medio en cuanto a configuración de su teclado, palabras mayores cuando nos estamos refiriendo a un equipo cuyo principal rol es el de jugar pero que no hace ascos a tener que pasar largas jornadas escribiendo con él.

El teclado TrueStrike del Lenovo Legion 5i Pro ha resultado ser uno de los mejores que nos podemos encontrar en este tipo de portátiles para jugadores

Así, el teclado del Lenovo Legion 5i Pro queda como un modelo que acoge una parte numérica muy reducida en tamaño y también en protagonismo pero sin que ello suponga sacrificar el eje principal. Ahí tenemos un teclado completo TrueStrike con un recorrido de teclas de 1.5 mm, 100% antighosting y con una gran respuesta pese a que su activación es algo dura.

Es además un teclado con teclas algo cóncavas, como hemos visto en otros teclados de portátiles de Lenovo. Y el resultado nos gusta mucho por lo cómodo, preciso y fiable que resulta.

De la disposición de teclas hay que mencionar especialmente las de dirección, que son de tamaño completo y quedan algo separadas del resto del teclado.

El teclado del Lenovo Legion es de tipo retroiluminado RGB, pero se opta por una iluminación RGB no individual sino por zonas. Concretamente tenemos cuatro zonas que podemos escoger iluminar de manera diferente tanto en intensidad como en color o patrón de iluminación. La visibilidad nocturna es buena pero no podemos regular la intensidad desde el teclado.

En cuanto al touchpad, tiene un generoso tamaño aprovechando las dimensiones del portátil y, aunque el clic es algo sonoro y resistente, la respuesta es rápida y los gestos precisos y suaves al tacto.

Lenovo Legion i5 Pro 7Gen, la opinión y nota de Xataka

Con otras marcas ya muy asentadas en el mercado de los portátiles gaming, Lenovo lo apuesta todo a la diferenciación.

En este Lenovo Legion 5i Pro de séptima generación ya podemos decir que es un equipo maduro en el segmento y que, gracias a su precio, ficha técnica, rendimiento y diseño, es una excelente opción a tener en cuenta. Y sus aventuras con el formato de pantalla han sido todo un acierto.

Y todo ello pese a que hay lagunas como la ausencia de identificación biométrica o la justa batería.

8,8 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 9,5 Teclado/Touchpad 9,25 Software 8,75 Autonomía 7,5 A favor Rendimiento y ficha técnica

Muy buen teclado

Diseño atractivo y práctico

Pantalla equilibrada En contra Sin sistema de identificación biométrico

Autonomía algo justa

Sistema de refrigeración ruidoso



