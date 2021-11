AMD Radeon RX 6600 vs. NVIDIA GeForce RTX 3060, análisis y comparativa: así queda la guerra de ofrecer 1080p al precio más bajo

El procesador gráfico de AMD con arquitectura RDNA 2 más económico ha llegado en un momento muy delicado. Para los usuarios resulta frustrante comprobar que es prácticamente imposible encontrar en las tiendas una tarjeta gráfica, sea o no de última generación, con el precio oficial fijado por el fabricante. La alta demanda y la relativa escasez derivada del déficit de semiconductores han provocado que su precio se haya multiplicado con frecuencia por dos. O, incluso, por más aún.

El panorama es desalentador, sobre todo debido a que no parece que esta situación vaya a mejorar a corto plazo, pero el desarrollo tecnológico continúa avanzando con paso firme. AMD nos ha propuesto poner a prueba su nueva tarjeta equipada con una GPU Radeon RX 6600, una solución gráfica que sobre el papel es muy interesante porque ha sido dimensionada expresamente para ofrecernos una experiencia de juego satisfactoria a 1080p. Y no cabe duda de que esta es la resolución más popular entre los jugadores.

La tarjeta gráfica que estamos a punto de analizar ha sido ensamblada por Sapphire. Su diseño es muy diferente al de los modelos de referencia de la familia Radeon RX 6000 que hemos tenido la oportunidad de probar hasta ahora, pero transmite una clara sensación de solidez. En cualquier caso, lo realmente importante es averiguar cómo rinde, y para poner en contexto qué nos propone esta solución gráfica la hemos enfrentado de tú a tú con la tarjeta de NVIDIA con la que inevitablemente se va a medir en la calle: la GeForce RTX 3060. En la sección que dedicaremos a nuestro banco de pruebas comprobaremos cuál de ellas se impone en este interesantísimo duelo.

AMD Radeon RX 6600: especificaciones técnicas



AMD Radeon RX 6600 AMD RADEON RX 6700 XT AMD RADEON RX 6800 AMD RADEON RX 6800 XT AMD RADEON RX 6900 XT ARQUITECTURA RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 FOTOLITOGRAFÍA 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm TRANSISTORES 11 100 millones 17 200 millones 26 800 millones 26 800 millones 26 800 millones ÁREA DEL NÚCLEO N.d. 336 mm2 519 mm2 519 mm2 519 mm2 UNIDADES DE CÁLCULO 28 40 60 72 80 ACELERADORES DE RAYOS 28 40 60 72 80 PROCESADORES STREAM 1792 2560 3840 4608 5120 FRECUENCIA DE RELOJ DE LA GPU Hasta 2044 MHz Hasta 2424 MHz Hasta 1815 MHz Hasta 2015 MHz Hasta 2015 MHz FRECUENCIA MÁXIMA DE LA GPU 2491 MHz 2581 MHz 2105 MHz 2250 MHz 2250 MHz RENDIMIENTO MÁXIMO EN PRECISIÓN SIMPLE 8,93 TFLOPS 13,21 TFLOPS 16,17 TFLOPS 20,74 TFLOPS 23,04 TFLOPS RENDIMIENTO MÁXIMO EN MEDIA PRECISIÓN 17,86 TFLOPS 26,43 TFLOPS 32,33 TFLOPS 41,47 TFLOPS 46,08 TFLOPS TASA DE RELLENO DE TEXTURAS MÁXIMA 279 GT/s 413 GT/s 505,2 GT/s 648 GT/s 720 GT/s UNIDADES ROP 64 64 96 128 128 TASA DE RELLENO DE PÍXELES MÁXIMA 159,4 GP/s 165,2 GP/s 202,1 GP/s 288 GP/s 288 GP/s AMD INFINITY CACHE 32 MB 96 MB 128 MB 128 MB 128 MB MEMORIA INTEGRADA 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 ANCHO DE BANDA DE LA MEMORIA 224 GB/s 384 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s INTERFAZ DE MEMORIA 128 bits 192 bits 256 bits 256 bits 256 bits CONSUMO MÁXIMO 132 vatios 230 vatios 250 vatios 300 vatios 300 vatios PRECIO 329 euros (precio oficial) 489,99 euros 599,99 euros 669,99 euros 1099,99 euros

PowerColor Hellhound - Tarjeta gráfica AMD Radeon RX 6600 con memoria GDDR6 de 8 GB PVP en PcComponentes 519,90€ Hoy en Amazon por 699,90€

La arquitectura RDNA 2, en detalle

Las tecnologías implementadas por AMD en el procesador gráfico Radeon RX 6600 son idénticas a las de las GPU Radeon RX 6900 XT, 6800 XT y 6700 XT que hemos analizado durante los últimos meses, por lo que esta sección del análisis es la misma de los artículos que hemos dedicado a estas últimas tarjetas gráficas.

Si ya habéis leído nuestros análisis de estas últimas soluciones y no necesitáis repasar en qué consisten estas innovaciones os sugerimos que paséis esta sección por alto. De lo contrario, aquí tenéis la información más interesante.

La arquitectura RDNA 2 persigue ante todo incrementar la eficiencia energética de la GPU para permitirle trabajar a frecuencias más altas

El objetivo más ambicioso que se propusieron los ingenieros de AMD durante la fase de diseño de la microarquitectura RDNA 2 fue incrementar la eficiencia energética de sus nuevos procesadores gráficos y hacer posible que trabajasen a frecuencias de reloj más altas sin necesidad de introducir un proceso fotolitográfico más avanzado. Y parecen haberlo conseguido.

Según la propia AMD las GPU de la familia Radeon RX 6000 nos proponen un incremento de la relación rendimiento/vatio de hasta el 54% frente a la arquitectura RDNA, una mejora muy notable en la que intentaremos indagar en la sección de este artículo dedicada a nuestro banco de pruebas.

La primera diapositiva en la que merece la pena que nos detengamos refleja algunas de las características de las nuevas tarjetas gráficas de AMD que a los usuarios nos interesa conocer. La comunicación con la CPU la resuelve un enlace PCI Express 4.0 de 16 líneas, y la interfaz de memoria consigue alcanzar una velocidad de transferencia máxima de 16 Gbps (más adelante indagaremos en la novedosa arquitectura de la caché de estas tarjetas gráficas). Un apunte más: las salidas HDMI de estas Radeon RX 6000 implementan la norma 2.1.

La microarquitectura RDNA 2 consigue, como hemos visto, incrementar de forma notable la relación rendimiento/vatio que nos ofrece la primera generación de RDNA. Para hacerlo posible los ingenieros de AMD han trabajado en varios frentes, entre los que destacan el refinamiento de la propia microarquitectura, el rediseño del cauce de renderizado, la optimización del desplazamiento de los paquetes de datos y el incremento del rendimiento por ciclo de reloj, una estrategia en la que adquiere un rol crucial la novedosa arquitectura de caché en la que estamos a punto de indagar.

En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es la nueva jerarquía de memoria caché implementada por AMD en las GPU de la familia Radeon RX 6000. Además de recurrir a las cachés de nivel 0, 1 y 2 se apoyan en una nueva caché con una capacidad de 32, 96 o 128 MB, según el modelo, que actúa como intermediaria entre la memoria caché de nivel 2 y la memoria VRAM integrada en la tarjeta gráfica.

Según AMD la estrategia de escritura en los subniveles de caché que han puesto a punto sus ingenieros consigue minimizar el movimiento de los paquetes de datos, la latencia y el consumo reutilizando de forma inteligente tantos datos como sea posible.

La caché Infinity, que es como AMD llama a ese subnivel de caché adicional, persigue incrementar el ancho de banda drásticamente sin necesidad de recurrir a un bus de memoria más «ancho» o a chips de memoria más rápidos y caros.

Como podemos ver, la estrategia de AMD en este ámbito es muy diferente a la de NVIDIA, que ha apostado en sus tarjetas gráficas más ambiciosas por chips de memoria GDDR6X y un bus de 384 bits. Esta aproximación permite a las nuevas Radeon, siempre según AMD, multiplicar por cuatro la velocidad de transferencia máxima de la interfaz de memoria. Sobre el papel esta tecnología pinta realmente bien.

La última diapositiva en la que nos interesa detenernos describe la estructura que tienen las nuevas unidades de cálculo integradas en las GPU de la familia Radeon RX 6000. La arquitectura de estos componentes tan importantes del procesador gráfico ha sido refinada para, según AMD, multiplicar su rendimiento por 1,3 sin que su consumo se vea alterado.

Así es la Radeon RX 6600 que nos propone Sapphire

La placa de circuito impreso de esta tarjeta gráfica no es muy grande, lo que ha permitido a Sapphire poner a punto una solución razonablemente compacta. Mide 193 x 120 x 40 mm, por lo que los usuarios no deberíamos tener ningún problema para instalarla en ninguna caja para PC, por poco voluminosa que sea.

Aun así, su recinto es lo suficientemente amplio para recoger dos ventiladores que, según Sapphire, han sido dimensionados para optimizar la transferencia de energía térmica mediante convección desde el disipador que recubre la GPU al aire, evitando así que este chip supere su umbral máximo de temperatura.

Esta tarjeta gráfica incorpora una única toma de alimentación de 8 pines, y, según Sapphire, tiene un consumo máximo de 140 vatios, por lo que una fuente de alimentación de 500 vatios es un buen punto de partida para esta solución gráfica. En cualquier caso, para dimensionar la fuente de alimentación, como es lógico, debemos tener también en cuenta el consumo de los demás componentes de nuestro PC, y especialmente el de la CPU.

La salida HDMI que acompaña a los tres puertos DisplayPort 1.4 con tecnología DSC (Display Stream Compression) implementa la norma 2.1, una prestación muy atractiva para todos aquellos usuarios que tienen la intención de enviar la señal de vídeo de su PC a un televisor que también incorpore esta especificación. Utilizando esta conexión podemos transportar hasta el televisor señales de vídeo 2160p con una cadencia de hasta 120 FPS, aunque, como hemos visto, esta tarjeta gráfica está dimensionada para ofrecernos lo mejor de sí misma a 1080p.

AMD Radeon RX 6600 vs. NVIDIA GeForce RTX 3060: así rinden en combate

La configuración del equipo que hemos utilizado para evaluar el rendimiento de estas dos tarjetas gráficas es la siguiente: microprocesador Intel Core i9-10900K con 10 núcleos, 20 hilos de ejecución (threads) y una frecuencia de reloj máxima de 5,30 GHz; dos módulos de memoria Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 con una capacidad conjunta de 16 GB y una latencia de 18-19-19-39; una placa base Gigabyte Z490 AORUS Master con chipset Intel Z490; una unidad SSD Samsung 970 EVO Plus con interfaz NVMe M.2 y una capacidad de 500 GB; un sistema de refrigeración por aire para la CPU Corsair A500 con ventilador de rodamientos por levitación magnética y una fuente de alimentación modular Corsair RM 750x.

Hemos utilizado esta plataforma de pruebas porque es la misma que hemos empleado durante los últimos meses para analizar las tarjetas gráficas Radeon RX 6900 XT, 6800 XT y 6700 XT de AMD, y también las GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti y RTX 3060 Ti de NVIDIA. Sin embargo, la nueva generación de tarjetas gráficas de AMD está diseñada para entregarnos el máximo rendimiento cuando convive junto a un procesador Ryzen 5000 de la propia AMD porque esta combinación nos permite habilitar la tecnología Smart Access Memory (SAM).

En nuestros análisis de las Radeon RX 6900 XT y 6800 XT descubrimos que, por el momento, el incremento del rendimiento es marginal, pero si tenéis curiosidad y os apetece comprobar en qué medida la tecnología SAM tiene un impacto más o menos perceptible en la productividad os sugerimos que les echéis un vistazo.

Por último, el monitor que hemos utilizado en las pruebas es un ROG Strix XG27UQ de ASUS equipado con un panel LCD IPS de 27 pulgadas con resolución 4K UHD y capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz.

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible. Y, finalmente, las herramientas que hemos utilizado para recoger los datos son FrameView, de NVIDIA; OCAT, de AMD; y FRAPS. Las tres están disponibles gratuitamente.

La tarjeta gráfica con GPU GeForce RTX 3060 a la que hemos enfrentado la Radeon RX 6600 es una TUF Gaming de ASUS equipada con 12 GB GDDR6. Este procesador gráfico de NVIDIA implementa la arquitectura Ampere y ha sido fabricado utilizando la fotolitografía de 8 nm de Samsung. Todas las innovaciones introducidas por esta arquitectura en los modelos superiores de la familia GeForce RTX 30 están presentes también en el procesador gráfico RTX 3060 (si queréis echarles un vistazo podéis consultar el análisis que enlazo aquí mismo). Como podéis ver en la siguiente fotografía, esta solución gráfica recurre a tres ventiladores para evitar que la GPU supere su umbral máximo de temperatura.

Como podéis ver en la siguiente gráfica, en la prueba Time Spy de 3DMark la tarjeta gráfica con GPU de NVIDIA se impone con cierta claridad a la solución con procesador gráfico de AMD. Este test es una prueba sintética, pero de alguna forma nos invita a prever lo que nos vamos a encontrar a continuación cuando pongamos a prueba ambas tarjetas utilizando los motores gráficos de juegos reales.

En 'Doom Eternal' ambas tarjetas gráficas nos ofrecen un rendimiento sobresaliente tanto a 1080p como a 1440p si prescindimos del trazado de rayos (RT). La GeForce RTX 3060 nos sigue entregando un rendimiento estupendo al activarlo, mientras que el de la Radeon RX 6600 se resiente de una forma notable. A la solución gráfica con GPU de NVIDIA no le hace falta recurrir al DLSS para sentirse cómoda con el ray tracing activado ni a 1080p ni a 1440p.

El rendimiento que arrojan ambas tarjetas gráficas en 'Wolfenstein: Youngblood' sin el trazado de rayos tanto a 1080p como a 1440p es estupendo. La GeForce RTX 3060 es más rápida que la Radeon RX 6600, pero ambas tarjetas se sienten muy cómodas a estas dos resoluciones. Al activar el ray tracing el rendimiento de la tarjeta gráfica con GPU de NVIDIA se resiente con claridad, pero, como vemos en la gráfica, no es imprescindible recurrir al DLSS para disfrutar esta tecnología en este título. De nuevo la GeForce RTX 3060 se lleva la victoria.

Seguimos con más de lo mismo. De nuevo, en 'Control' la tarjeta gráfica equipada con la GPU GeForce RTX 3060 se impone a la Radeon RX 6600 en las dos resoluciones y tanto al prescindir del trazado de rayos como al activarlo. La solución gráfica con GPU de AMD rinde bien a 1080p sin RT, pero al activar el ray tracing o al pasar a 1440p su rendimiento cae sensiblemente. Ambas tarjetas sufren al utilizar esta última resolución, por lo que en este juego es una buena idea recurrir al DLSS en la tarjeta gráfica con GPU de NVIDIA.

'Godfall' es uno de los títulos que implementan la tecnología FidelityFX Super Resolution (FSR) de AMD, por lo que es muy interesante para comprobar cómo se comporta la Radeon RX 6600 al recurrir a esta técnica de reconstrucción de la imagen. La GeForce RTX 3060 es más rápida que la Radeon RX 6600 a 1080p y 1440p tanto al prescindir del trazado de rayos como al activarlo, pero cuando habilitamos la tecnología FSR la solución de AMD despega y se impone con mucha rotundidad. Recurriendo a ella la Radeon RX 6600 nos permite disfrutar este juego a 1440p con el RT activado.

Como podemos ver en la siguiente gráfica, en 'DiRT 5' ambas tarjetas están sorprendentemente igualadas. El rendimiento del motor gráfico de este juego no se resiente demasiado al activar el trazado de rayos, por lo que ambas tarjetas nos permiten utilizar esta tecnología tanto a 1080p como a 1440p. Eso sí, como podíamos prever, a esta última resolución las dos sufren más y no consiguen evitar la aparición ocasional de caídas de la cadencia de imágenes por segundo por debajo de los 50 FPS.

El rendimiento que arrojan ambas tarjetas gráficas en 'Death Stranding' es muy bueno tanto a 1080p como a 1440p. A esta última resolución las dos arrojan una cadencia media cercana a los 100 FPS, aunque, eso sí, en este título la Radeon RX 6600 es un poco más rápida que la GeForce RTX 3060. De todas formas al activar el DLSS esta última despunta y consigue imponerse en ambas resoluciones. En cualquier caso, este juego es muy disfrutable con estas dos tarjetas gráficas tanto a 1080p como a 1440p.

A pesar de su veteranía, 'Final Fantasy XV' continúa siendo un hueso duro de roer. Ambas tarjetas gráficas lidian razonablemente bien con su motor gráfico a 1080p, pero a 1440p van sensiblemente más justas. A esta última resolución la GeForce RTX 3060 consigue mantenerse por encima de los 60 FPS, mientras que la Radeon RX 6600 se coloca algo por encima de los 50 FPS.

'Rise of the Tomb Raider' no ha conseguido poner en apuros a ninguna de las dos tarjetas gráficas. La GeForce RTX 3060 es más rápida en ambas resoluciones, pero las dos se sienten razonablemente cómodas incluso a 1440p, por lo que este título también es muy disfrutable en estos dos escenarios de juego.

'DiRT Rally' ha sido pan comido para estas dos tarjetas gráficas. La GeForce RTX 3060 ha demostrado ser más rápida que la Radeon RX 6600, pero incluso esta última nos entrega una cadencia media de imágenes por segundo superior a los 200 FPS a 1440p. Nada más que añadir.

En la gráfica de medición de la temperatura máxima alcanzada por la GPU de estas tarjetas gráficas hemos decidido introducir también las demás soluciones de las familias Radeon RX 6000 y GeForce RTX 30 para poner en contexto el resultado que han arrojado la Radeon RX 6600 y la GeForce RTX 3060. Esta última es, curiosamente, la que menos se calienta de todas, mientras que su rival de AMD se calienta solo ligeramente menos que sus hermanas mayores.

Para medir el nivel de ruido máximo emitido por cada tarjeta gráfica bajo estrés utilizamos nuestro sonómetro Velleman DVM805. La siguiente gráfica refleja con claridad que las tarjetas con GPU de NVIDIA son generalmente más silenciosas que las que incorporan un procesador gráfico de AMD, aunque, eso sí, la GeForce RTX 3060 ha roto esta tónica y se ha consolidado, inesperadamente, como la más ruidosa de las tarjetas gráficas de última generación que hemos analizado hasta ahora.

AMD Radeon RX 6600 vs. NVIDIA GeForce RTX 3060: la opinión de Xataka

Las cartas están sobre la mesa. Como acabamos de ver, el rendimiento que nos entregan estas dos tarjetas gráficas a 1080p, que es la resolución para la que ambas han sido dimensionadas, es muy satisfactorio incluso con juegos exigentes, como 'Control' o 'DiRT 5'. Cuando introducimos el trazado de rayos en la ecuación su rendimiento se ve penalizado, por lo que nos veremos obligados a reducir nuestras exigencias gráficas, o bien a recurrir a las tecnologías de reconstrucción de la imagen (DLSS o FSR) en aquellos títulos en los que están disponibles.

Cuando nos ponemos exigentes contar con las tecnologías de reconstrucción de la imagen DLSS y FSR es una garantía

A 1440p ambas tarjetas gráficas se ha desenvuelto sorprendentemente bien, aunque su rendimiento varía mucho de un juego a otro. En algunos podemos mantener la calidad gráfica al máximo, mientras que en otros es necesario moderar la exigencia gráfica para conseguir que nos entreguen una cadencia media de imágenes por segundo sólidamente afianzada por encima de los 60 FPS. De nuevo contar con las tecnologías DLSS y FSR a 1440p es una garantía. Estas tarjetas gráficas no han sido diseñadas para jugar a 2160p, por lo que quien se decante por esta resolución acertará eligiendo alguna de sus hermanas mayores.

Ambas soluciones gráficas nos han dejado un buen sabor de boca, pero si tenemos que declarar una ganadora la elegida debe ser necesariamente la GeForce RTX 3060 porque nos ha demostrado ser un poco más rápida que la Radeon RX 6600 en la mayor parte de los juegos. En cualquier caso, tal y como está actualmente el mercado nuestro consejo es que quien esté buscando una tarjeta gráfica para jugar a 1080p, o, incluso, a 1440p, se haga con la que primero se ponga a tiro a un precio más bajo. Desafortunadamente el panorama no nos lo pone nada fácil a los usuarios. Crucemos los dedos para que la situación mejore lo antes posible y dejemos atrás este escenario tan frustrante para todos.

PowerColor Hellhound - Tarjeta gráfica AMD Radeon RX 6600 con memoria GDDR6 de 8 GB PVP en PcComponentes 519,90€ Hoy en Amazon por 699,90€

Estas tarjetas gráficas han sido cedidas para este análisis por AMD y NVIDIA. Puedes consultar nuestra política de relaciones con las empresas.

Más información | AMD | NVIDIA