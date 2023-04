Intel NUC 13 Pro Arena Canyon, análisis: un miniPC que esconde más de lo que parece a simple vista

Era solo cuestión de tiempo que la microarquitectura Raptor Lake de Intel alcanzara a los pequeños equipos NUC de Intel, dispositivos donde la mejora de potencia asociada a una mayor eficiencia encajan como un guante y que mantienen su nicho de mercado tras cumplir este 2023 los 10 años desde su presentación en sociedad.

Los nuevos Intel NUC 13 Pro Arena Canyon llegan al mercado configurados con las tres líneas de la familia de procesadores Intel Core de 13.ª generación. El modelo que hemos analizado es el más ambicioso, con un Intel Core i7-1360P a los mandos y un diseño delgado que lo hace ideal para colocar en cualquier lado, incluso directamente detrás de la pantalla.

Ficha técnica del Intel NUC 13 Pro Arena Canyon



INtel NUC Pro Kit NUC13ANKv7 dimensiones 117 x 112 x 37 mm Procesador Intel Core i7-1370P Processor (24M Cache) memoria RAM 32 GB DDR4-3200 (ampliable hasta 64 GB) almacenamiento interno SSD NVMe 512 GB 22x80 NVMe (M) Disponible ranura ampliación 22x42 SATA (B) conectividad 1 x 3.5mm audio 1 x USB-A 2.0 2 x USB-A 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (USB-C y DisplayPort 2.1) 2x HDMI 2.1 1 x Ethernet 2.5 Gbps RJ-45 sistema operativo Windows 11 Pro Precio No disponible

Un diseño básico pero bien pensado

Pocos productos de sobremesa puede haber más básicos a nivel de diseño (exterior) que el Intel NUC. La versión delgada (también hay una más gruesa en su catálogo) no se complica y opta por un diseño donde prima la optimización del espacio y la sencillez.

El Intel NUC 13 Pro Arena Canyon resulta ante todo muy compacto, ajustando sus dimensiones al máximo (menos de 12x12 cm) Su altura queda por debajo de los 4 cm y el peso apenas supera los 500 gramos. Además ofrece compatibilidad VESA.

El exterior está dominado completamente por la conectividad y la refrigeración. En los dos laterales encontramos tomas de aire mientras que la salida del mismo se produce por la parte trasera.

El Intel NUC 13 Pro Arena Canyon viene perfectamente preparado a nivel de conectividad pese a su tamaño muy compacto

Tanto la parte superior como la exterior están preparadas para ser accesibles de manera directa, lo que permite la actualización sencilla por parte del usuario, así como el mantenimiento y limpieza del interior.

Basta desatornillar la parte inferior y ya tenemos acceso a los componentes principales, con la buena idea de que los propios tornillos, al quedar sujetos en al final de su recorrido, nos permiten extraer la tapa al tiempo que nos aseguramos de que no los perderemos nunca.

Respecto al exterior, tiene acabado mate y con ligera textura, todo un acierto para que siempre luzca impoluto.

El frontal del Intel NUC 13 Pro Arena Canyon ya nos deja elementos de conectividad además del botón de encendido. Disponemos desde aquí de acceso directo al puerto combinado de audio de 3.5 mm así como a dos puertos USB-A 3.2 Gen 2.

Ya en la parte trasera se sitúa el grueso de la conectividad, contando con un tercer puerto USB-A 3.2 Gen 2, un USB-A 2.0, dos Thunderbolt 4 (USB-C y DisplayPort 2.1) así como dos puertos HDMI 2.1. También incluye puerto 2.5 Gbps RJ-45 y conector Kensington. Respecto a la conectividad inalámbrica, este equipo es Wi-Fi 6E AX211.

Un interior a medida de Intel

Sin ningún cambio a nivel de diseño respecto a la generación anterior, todo el atractivo de este nuevo miniPC de Intel lo encontramos en el interior.

El Intel NUC 13 Pro Arena Canyon en el formato slim que hemos analizado en Xataka viene equipado con una sólida base que el usuario siempre está en disposición de mejorar de manera sencilla si así lo desea.

La renovación del interior de este Intel NUC 13 Pro Arena Canyon tiene sentido solo por la idiosincrasia del mundo del PC, no por mejora de rendimiento o consumo

El procesador de nuestra unidad de prueba es la referencia de la generación para este tipo de dispositivo, como hemos podido comprobar en nuestra prueba. Se trata del interesante Intel Core i7-1360P, que con sus 12 núcleos y 16 hilos, puede con todo lo que le echemos dentro de los casos de uso habituales de este tipo de dispositivos, los cuales con cada generación que pasa se hacen más y más polivalentes (e interesantes).

En el caso de la configuración que hemos podido probar de este Intel NUC 13 Pro Arena Canyon, destacamos que viene acompañado de 32 GB de memoria RAM DDR4-3200 y una unidad NVMe de 512 GB fabricada por Samsung. Ambos componentes, como hemos indicado, son actualizadles por parte del usuario, admitiendo el equipo 64 GB de memoria RAM como máximo así como una segunda unidad SSD SATA.

La unidad SSD incluida en nuestro kit ofrece un rendimiento de casi 4900 MB/s y 6700 MB/s en modo de escritura y lectura respectivamente.

En cuanto al rendimiento bruto, nuestras habituales pruebas sintéticas con Cinebench nos dejaron resultados esperados y adecuados para el uso polivalente de este tipo de dispositivo, centrados en el hogar y al trabajo de oficina sin ámbito específico. Recordemos que a nivel gráfico contamos "solamente" con la Intel Iris Xe.

En Cinebench R23, este Intel NUC 13 Pro Arena Canyon alcanzó una puntuación de 13121 y 1979 en las pruebas Multi Core y Single Core respectivamente. En Cinebench R20 superó por poco los 750 y 4900 puntos.

En el reciente GeekBench 6, este Intel NUC supera los 2500 y 10000 puntos en los test Single y Multi núcleo respectivamente.

Si pasamos a las pruebas con PCMark 10, el nuevo Intel NUC 13 Pro superó los 6100 puntos en la prueba global y rozó los 8000 puntos en la de Productividad.

En el apartado gráfico, el test Fire Strike de 3DMark nos dejó una puntuación media superior a los 5300 puntos, mientras que Time Spy alcanzó los 1766 puntos y en Wild Life conseguimos superar los 13000 puntos.

Y aunque no estamos ante un equipo para jugar en serio, la Iris Xe admite ciertos deslices discretos a 1080p, donde con la configuración Ultra, juegos como Far Cry 5 nos proporcionan una experiencia que roza los 25 fps. O nuestra referencia para equipos de prueba, Shadow of the Tomb Raider, con el que pudimos promediar también casi 22 fps.

Aunque no es un equipo para jugar, en muchos juegos exigentes podemos mantener cifras superiores a los 20 fps con resolución FullHD

Respecto a la refrigeración y ruido en funcionamiento, este Intel NUC 13 Pro Arena Canyon cumple bien con su cometido de ser un equipo relativamente silencioso. La ventilación activa se pone en marcha con tareas exigentes pero a un volumen contenido y nunca molesto mientras que para ofimática y navegación que no incluya streaming de vídeo, el ruido es prácticamente inexistente la mayoría del tiempo.

En cuanto al consumo, el nuevo NUC Pro de Intel ofrece un excelente equilibrio energético en modo de reposo, por debajo siempre de 4.5 W según nuestras pruebas y con una media de 60W en tareas habituales, siempre conectado a un monitor 2K vía HDMI.

Intel NUC 13 Pro Arena Canyon, la opinión de Xataka

Aunque son varios los fabricantes que apoyándose en los procesadores de Intel proponen sus propias soluciones de MiniPCs, los Intel de NUC son la referencia si buscamos simplicidad y excelente conectividad.

El más reciente de estos MiniPCs, el Intel NUC 13 Pro Arena Canyon, ha demostrado en nuestro análisis que es un digno regalo de décimo aniversario para quien busca un sobremesa compacto, bien refrigerado, con opciones sencillas de ampliación y un uso muy polivalente, incluyendo su uso como centro multimedia por el buen comportamiento a nivel de ruido en funcionamiento.