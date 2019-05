Energy Smart Speaker 5 Home, análisis: para tener una buena experiencia con Alexa no hace falta un altavoz de Amazon

Los altavoces inteligentes están poco a poco invadiendo nuestros hogares. Por nuestras manos han pasado ya los Google Home, el HomePod de Apple y el Amazon Echo Plus, este último con Alexa como asistente de voz principal. Y precisamente con Alexa hemos estado tratando durante los últimos meses.

El Energy Sistem Smart Speaker 5 Home es un altavoz inteligente que cuenta con sonido estéreo, compatibilidad con Alexa y un precio bastante competitivo. Una alternativa de la marca española que se presenta como la primera marca nacional en ofrecer productos certificados por Alexa.

En el análisis del Energy Smart Speaker 5 Home vamos a ver qué podemos hacer con él, descubrir si suena bien y averiguar hasta qué punto puede ser una opción a tener en cuenta frente a los altavoces inteligentes de las grandes marcas de tecnología.

Ficha técnica del Energy Smart Speaker 5 Home

Energy Sistem Smart Speaker 5 Home Dimensiones 112 x 112 x 211 mm Peso 1,26 kg Sistema de sonido Estéreo 2.0 Potencia 16 W Respuesta en frecuencia 40 Hz - 18 KHz Micrófonos 2 omnidireccionales Conectividad BT 2.1, A2DP, AVRCP, WiFi 802.11 b/g/n Compatibilidad Airplay, DLNA, Spotify Connect, Alexa Otros Multiroom, jack 3.5mm, cable alimentación 1,5m, LED RGB Precio 99,90 euros

Un altavoz atractivo que encaja en múltiples sitios de la casa

El Energy Smart Speaker 5 Home no es un altavoz pequeño. Es una torre de unos veinte centímetros de alto y unos diez de ancho aunque el aspecto es bastante atractivo. En la parte superior tenemos la botonera, en la zona inferior una base de plástico y el cuerpo es de una tela rugosa de tono azulado que oculta los altavoces.

No estamos ante el altavoz más premium y el plástico está bastante presente, pero desde lejos no desentona y encaja en la mayoría de sitios donde lo hemos colocado. Desde un mueble con tono madera o el escritorio. El Smart Speaker 5 Home no es tan sobrio como algunos altavoces de color negro, pero tiene un color más alegre e incluso puede servir para aportar un toque distinto.

El Energy Smart Speaker 5 Home es un altavoz que debe ir conectado a la corriente, tiene la botonera en la parte superior y nos ofrece un diseño con líneas rectangulares que combina un toque desenfadado y moderno que creemos encaja en la mayoría de sitios de la casa.

Es un altavoz algo pesado (1,26 kg). Esto implica que es bastante estable aunque no es cómodo de mover de un sitio a otro. Durante los primeros días lo estuve probando en diversos lugares de la casa, pero al final opté por dejarlo fijo en el despacho. Algo que no me pasa por ejemplo con el Home Mini de Google, que por su tamaño sí suelo moverlo.

En la zona trasera tenemos una línea vertical que nos ayuda a diferenciar de un vistazo cuál es la parte de atrás, ya que es un altavoz bastante simétrico. Abajo contamos con el puerto jack de 3.5mm y el conector para enchufarlo a la corriente, donde tenemos un cargador de 12V y 1,2A.

En la parte superior es donde están todos los botones de control. Los de volumen, apagado/encendido, pasar de canción, silenciar el micrófono o Alexa, cambiar de modo a Bluetooth o WiFi o activar Alexa sin necesidad de hacerlo por la voz.

En un primer momento quizás es algo confuso saber para qué sirve cada botón, sobre todo para aquellos que no han tenido nunca un altavoz Alexa. Pero lo que quizás choca más es la cantidad. En un altavoz donde la voz es lo más importante, quizás hay demasiados botones. Personalmente, habría preferido algo más minimalista por encima de encontrarme con tantos botones.

Si bien, es de agradecer que Energy Sistem nos ofrezca de manera tan accesible la posibilidad de bloquear el micrófono para que el altavoz no escuche nada aunque lo tengamos conectado. En un mundo donde la privacidad cada vez parece más difícil de lograr, que se mantengan estas opciones es relevante.

La disposición de los botones quizás no es la más intuitiva. Sí se agradece contar con un LED muy visual y la posibilidad de bloquear el micrófono para que el altavoz no escuche lo que decimos aunque esté conectado.

Para saber cuándo está activo el altavoz, el Energy Sistem Smart Speaker 5 Home tiene un indicador LED que rodea toda la parte superior. Es fácil de ver y está bien integrado. El LED se pondrá en color azul si Alexa funciona de manera normal, un tono violeta cuando activamos el Bluetooth, blanco cuando alcanza el máximo volumen y rojo cuando algo falla o está el micrófono bloqueado.

También en la zona de la botonera es donde encontramos dos micrófonos. Es un altavoz que detecta bien nuestra voz cuando estamos cerca, hasta aproximadamente una distancia de unos 5 o 6 metros.

En la zona inferior tenemos cuatro tacos para que el altavoz no resbale, sin embargo son muy reducidos y lo que acaba ocurriendo es que el cuerpo del dispositivo roza con la mesa.

Configuración sencilla y sin complicaciones

Conectar el Energy Smart Speaker 5 Home con el móvil es muy sencillo. Por un lado puede actuar como un altavoz bluetooth al uso y emparejarse con el móvil o el ordenador para enviar el sonido con este método. Pero los altavoces inteligentes van más allá.

Para poder extraer todo el partido al altavoz necesitaremos instalar la aplicación Energy Multiroom Wi-Fi, disponible tanto para Android como en iOS. Es una aplicación gratuita con un diseño bastante básico, pero cumple su función. Nos servirá para configurar por primera vez el altavoz y conectarlo a Alexa y también utilizarlo como altavoz para escuchar música directamente por WiFi.

La sincronización con Spotify es muy sencilla desde la aplicación.

El altavoz de Energy Sistem es compatible con Alexa, Spotify Connect, Airplay y directamente con el móvil por bluetooth. Para controlar la música necesitaremos instalar su aplicación propia, disponible tanto en Android como iOS.

Contamos con compatibilidad con Spotify Connect, AirPlay de iOS y Amazon Alexa. Tenemos por tanto toda una serie de vías para escuchar música, ya sean pidiéndole a Alexa que nos ponga una radio concreta o enviando desde el móvil una canción por Spotify aunque no estemos en la misma WiFi.

La aplicación Energy Multiroom WiFi es muy sencilla, aunque para gestionar la música es efectiva.

Otra opción que incorpora el Energy Smart Speaker 5 Home es la de multiroom. Desde la aplicación podemos "añadir un altavoz" extra para conectarlo entre sí y que suenen al mismo tiempo como si fuera un sistema de varios canales, aunque el altavoz no cuenta con el canal de 5GHz para conectarse entre sí.

El Energy Smart Speaker no cuenta con WiFi ac y lo cierto es que cuando lo hemos instalado alejado del router hemos notado algunos problemas de conexión.

No tiene por qué estar relacionado directamente con la falta de WiFi ac, pero mientras que en la habitación nos ha funcionado perfectamente, cuando lo hemos colocado en el comedor y algo alejado del router hemos notado algún retraso.

Extrayendo todo el potencial de Alexa en español

Para hablar con el asistente de voz de Alexa podemos hacerlo a través del comando 'Alexa' o pulsando el botón físico del que dispone el altavoz. Este último, pese a que estoy bastante acostumbrado a "hablar al aire" es bastante intuitivo y muchas veces he acabado pulsándolo pese a que me hubiera sido más cómodo activarlo por voz. Supongo que un viejo vicio del pasado.

Además de la aplicación de Energy Sistem, también tenemos la aplicación oficial de Alexa para Android e iOS. Con ella no podremos configurar el altavoz, pero sí podremos sacar todo el partido al altavoz, como si de un Amazon Echo se tratase.

La aplicación oficial de Alexa requiere, lógicamente, una cuenta de Amazon. Desde ella podremos no solo acceder al dispositivo, también configurar rutinas, gestionar los contactos o establecer recordatorios y alarmas. Pero la clave no es solo que podemos hacerlo desde la aplicación, sino que será aquí donde encontraremos aquellas alarmas y recordatorios que creemos a través de la voz hablando con Alexa.

¿Para qué sirve un altavoz con Alexa? Además de para escuchar música de las plataformas de streaming o la radio, también nos sirve para obtener información. En mi caso particular y durante este tiempo con Alexa, he utilizado el altavoz para saber el tiempo que va a hacer, para saber cuándo es el próximo partido de mis equipos y para establecer recordatorios rápidos.

Rutinas, listas personalizadas y alarmas... Alexa ofrece las clásicas opciones, pero su verdadero potencial está en las skills.

Si queremos configurar rutinas, listas y recordatorios, deberemos acudir a la aplicación oficial de Amazon Alexa.

Otro uso que le he dado al altavoz es la de gestionar y controlar la luz de mi habitación. Tengo una bombilla Xiaomi Mi LED Smart Bulb compatible con Alexa y desde el altavoz puedo decir que cambia la intensidad y el color.

Pero sin duda el mayor potencial de Alexa está en las rutinas y skills. Las primeras sirven para automatizar cosas tan sencillas como que al decir buenas noches nos apague la luz o que al decir un comando clave te active algo, como por ejemplo una lista de música al decir el nombre del grupo.

Respecto a las skills de Alexa, aquí hay casi tantas como aplicaciones. Entre las que se incluyen por supuesto 'Xataka Now' y 'Directo al Paladar'; la primera para escuchar las últimas noticias y la segunda para escuchar multitud de recetas.

Calidad de sonido: muy potente pero con falta de contundencia

Ya hemos hablado del altavoz de Energy Sistem como método para interactuar con Alexa, pero, ¿qué hay de su calidad de sonido? ¿Qué tal se comporta como altavoz para escuchar música?

A través de dos altavoces de 8W cada uno, tenemos un sistema estéreo 2.0 con una membrana pasiva en el frontal.

El Smart Speaker 5 Home incorpora dos altavoces de 8W y 2,5" cada uno, para un total de 16W con un sistema estéreo 2.0. El frontal del altavoz dispone de una membrana con un radiador pasivo para potenciar los graves.

El resultado es un sonido bastante potente, que alcanza los 100 decibelios. Cuando lo ponemos a máximo volumen llega a distorsionar levemente, aunque no es un problema. Sí nos ha parecido más llamativo que los graves están faltos de contundencia. Pese al volumen y tamaño del altavoz, donde podríamos pensar que obtendríamos un sonido con más 'punch', lo cierto es que se nos ha quedado algo bajo. Para aquellos que busquen un sonido con grandes graves, el Smart Speaker 5 Home es un paso adelante respecto a los más pequeños. Pero la diferencia es más en tamaño que no en resultado.

El nivel de agudos y medios es correcto y la experiencia de escuchar música con el Smart Speaker 5 Home es buena. Para una habitación, una cocina o un salón pequeño, el nivel de volumen es más que suficiente y el efecto estéreo se nota.

La mayoría del tiempo he estado escuchando canciones a través de Spotify Connect, aunque cuando lo he conectado por bluetooth he notado que le cuesta algo más reproducir la canción. A veces hay algún que otro corte y la experiencia no es tan redonda.

El sonido del Energy Smart Speaker 5 Home es bastante potente, alcanzando los 100 decibelios y sin grandes distorsiones incluso a máximo volumen. Aún así hemos notado que le falta algo de contundencia en los graves, sobre todo teniendo en cuenta su tamaño.

Habiendo escuchado otros altavoces inteligentes premium como el Apple HomePod o el Amazon Echo Plus, este Energy Sistem Smart Speaker 5 Home claramente se encuentra en varios puntos por debajo, aunque sí es un claro salto respecto a los Home Mini de Google, que juegan en una categoría inferior.

Si lo que buscáis es un altavoz inteligente que produzca un sonido más potente, pero no buscáis la máxima fidelidad de sonido, este Energy Sistem Speaker 5 Home es una opción entre dos mundos. Para aquellos que valoren un sonido alto y claro, pero no estén buscando gastarse tanto dinero en un sonido premium.

Energy Sistem Smart Speaker 5 Home, la opinión de Xataka

El nombre no es lo más acertado del Energy Sistem Smart Speaker 5 Home. Pero bajo este se esconde un altavoz inteligente que supone un soplo de aire fresco frente a las opciones tradicionales. La estrategia es similar a la de Amazon con sus altavoces, aunque con la baza de ajustar todavía más el precio.

La experiencia conseguida con Alexa es exactamente la misma que tendríamos con cualquier altavoz de Amazon. Tenemos a nuestro alcance las skills, las rutinas y todo el potencial de Alexa. Únicamente necesitaremos una aplicación propia de Energy Sistem para emparejarlo, pero una vez hecho, con la aplicación oficial de Alexa podremos manejarlo todo.

El diseño del Smart Speaker 5 Home es una mezcla interesante, con ese tono azul que ayuda a darle algo de vida al escritorio o donde vayamos a poner el altavoz. Mientras tanto, el sonido es otro punto clave que determina si merece la pena apostar por este altavoz. En este caso hay altavoces ligeramente más caros que sí ofrecen un mejor sonido, pero no todos los usuarios querrán pagar cincuenta euros por ello.

Amazon tiene sus propios altavoces inteligentes, pero Energy Sistem se presenta con el Smart Speaker 5 Home como una opción más asequible; con un diseño más desenfadado, un sonido potente y las mismas posibilidades de Alexa.

Energy Sistem es una marca con un gran abanico de productos de sonido y este Smart Speaker 5 Home es uno de los más equilibrados. Ofrece un resultado por encima de los altavoces más básicos pero su precio se encuentra por debajo de los cien euros, a un precio donde muchos usuarios sí podrían querer subir para conseguir un altavoz más grande, más potente, fácil de utilizar y con toda la experiencia que ofrece Alexa.

