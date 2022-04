Amazon Echo Buds 2, análisis: Alexa, dime cosas bonitas al oído

Amazon lleva ya unos años apostando por su propia gama de auriculares completamente inalámbricos. En 2019 lanzó sus primeros Echo Buds y hace algunas semanas se trajo a España los Echo Buds (2ª Generación), a los que nos vamos a referir como Amazon Echo Buds 2 de aquí en adelante.

En Xataka llevamos ya un tiempo probándolos para traeros este, su análisis. Son unos auriculares que aspiran a competir en el rango de los 100 euros, un rango bastante saturado y lleno de opciones interesantes. ¿El arma de estos auriculares? La potencia de Alexa integrada por defecto. ¿Qué tal se comportan en el día a día? Vamos a verlo.

Ficha técnica de los Amazon Echo Buds 2

Amazon Echo Buds 2 DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 20, x 19,1 x 19,1 mm - 5,7 gramos

Estuche: 66,8 x 28,6 x 39,1 mm - 44,4 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 5,7 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0

SBC, AAC COMPATIBILIDAD Android y iOS AUTONOMÍA Auriculares: hasta 5 horas con ANC

Total: hasta 15 horas con ANC CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica (opcional)

Carga rápida EXTRAS Alexa

3x micrófono (por auricular)

Control gestual

Acelerómetro

IPX4

Cancelación de ruido activa

PRECIO 119,99 euros

Diseño: ligeros y grandotes

Como siempre, empecemos hablando del diseño. Los Amazon Echo Buds 2 son unos auriculares de botón bastante grandotes, por lo que no van a pasar desapercibidos cuando los llevemos en la oreja. Cada auricular pesa 5,7 gramos, que no es una mala cifra. Es cierto que no son los auriculares más ligeros que hemos probado, pero en estas cifras la diferencia entre un gramo más o menos apenas es apreciable.

Los auriculares son intraaurales, por lo que se introducen en nuestro canal auditivo y se fijan al mismo con unas gomillas de silicona. Amazon incluye en la caja varias almohadillas de diferente tamaño y es recomendable que, antes de nada, las probemos todas para encontrar la que mejor se adapte a nuestra anatomía. Una buena fijación evitará que los auriculares se caigan y, por supuesto, mejorará la cancelación pasiva.

Durante el tiempo que los hemos podido probar no hemos tenido problemas de caídas de ningún tipo. Los auriculares se quedan bien fijados en la oreja y, al menos en nuestra experiencia, no hemos sentido molestias al llevarlos durante mucho tiempo. No obstante, es algo que dependerá del tamaño de nuestra oreja porque, como decimos, son unos auriculares grandotes y quizá no sienten bien a todo el mundo.

Los auriculares están hechos de plástico con un acabado en negro o blanco mate. Es un plástico que se siente bien en mano y que, afortunadamente, no se ensucia demasiado. Esto es importante, ya que lo más probable es que los toquemos varias veces para controlar la música. Su diseño es bastante sobrio y, de alguna forma, algo aburrido. Lo único que llama la atención es el logo de Amazon, que está grabado en el frontal de ambos auriculares.

Hablando del frontal, aquí encontramos dos de los tres micrófonos que hay en cada auricular y que se encargan, entre otras cosas, de la cancelación de ruido activa. Esta superficie es táctil y es la que usaremos para controlar la reproducción mediante gestos. El otro micrófono está en el interior, junto al sensor de posición y los pines de carga. Sin sorpresas en este aspecto.

En resumidas cuentas, podemos concluir que son unos auriculares sencillos, relativamente cómodos y bien acabados. No son los mejores auriculares que hemos probado, pero no están nada mal para ser unos auriculares de poco más de 100 euros.

En lo que se refiere al estuche, tenemos dos versiones. Ambas son del mismo plástico que los auriculares, pero difieren en la tecnología de carga que nos ofrecen. Los Amazon Echo Buds 2 más baratos tienen un estuche que se carga mediante puerto USB tipo C, mientras que la versión más cara incluye USB tipo C y carga inalámbrica. La diferencia entre ambas es de apenas tres gramos. Luego volveremos a hablar de la carga.

El estuche tiene una tapa imantada con bastante fuerza, pero cuya bisagra apenas ofrece resistencia. No se siente particularmente robusta. Es bastante grandote y abulta en el bolsillo, aunque tampoco es un drama. En la parte frontal tenemos un LED que cambiará de color según el nivel de carga (de hecho, si abrimos la tapa tenemos otros dos LEDs, uno para cada auricular), mientras que en la parte trasera tenemos el botón para resetear los auriculares y el puerto USB tipo C. Si tenemos el modelo con carga inalámbrica, en la parte inferior tendremos la base para aprovecharla.

Experiencia: Alexa, ¿estás ahí?

Vistos por fuera, veamos cómo es la experiencia con los Amazon Echo Buds 2. Lo primero es abordar la compatibilidad, y es que estos auriculares usan Bluetooth 5.0 y se pueden conectar a iOS y Android (realmente a cualquier dispositivo con Bluetooth, pero están pensados para ser usados con el móvil). Para ello, usaremos la app de Alexa. Sí, la app de Alexa, la misma que usamos para controlar la domótica. Es gratis y está disponible en Google Play y App Store.

La aplicación es extremadamente completa en general, pero nos vamos a ceñir a lo referente a los auriculares. Cuando los conectamos, nos aparece un módulo en la parte superior de la app (en la sección "Inicio") que nos permite consultar rápidamente el estado de batería de los auriculares (y del estuche, aunque para eso tenemos que tenerlos dentro del mismo), el estado de sonido, desactivar el micrófono y comenzar una sesión de ejercicio.

Pulsando en el botón de ANC alternaremos entre la cancelación de ruido activa y el modo ambiente. Pulsando en el icono del micrófono activaremos o desactivaremos este componente, una opción que Amazon ha incluido para "proteger tu privacidad". Si pulsamos en la rueda de ajustes, accederemos al resto de funciones, como el manos libres con Alexa, el efecto local (para escuchar nuestra voz en las llamadas), los controles táctiles, el ecualizador (sencillo, pero funcional y suficiente) y la opción para encontrar los auriculares con Alexa.

Los auriculares responden bien a los gestos, aunque la ejecución de la acción no es del todo inmediata. Hay un pequeño retardo, nada grave, pero nunca está de más comentarlo. Las opciones de personalización que nos permite la app son las siguientes:

En lo que concierne a la latencia, no hemos tenido problemas de ningún tipo. Hemos podido ver vídeos y jugar sin que haya un retraso apreciable entre la imagen y el sonido. No obstante, ya sabemos que esto puede variar según el dispositivo al que los conectemos.

Lo que marca la diferencia entre estos auriculares y otros modelos de su rango de precios es la integración con Alexa. Los auriculares permiten invocar al asistente de Amazon diciendo la palabra clave "Alexa" sin tener que hacer ni el más mínimo gesto, como sucede, por ejemplo, con Siri en los AirPods de Apple.

De esa forma, podemos hacer absolutamente cualquier cosa que quedamos, desde pedir información a hacer una llamada, pasando por encender una bombilla, añadir algo a la lista de la compra o configurar un recordatorio. Basta con decir "Alexa", esperar a la señal y dar la orden. Funciona de miedo y, si tenéis la casa domotizada con Alexa, seguramente no tardéis en exprimir al máximo estos auriculares.

¿No os gusta Alexa? Sin problema, en los ajustes de la app puedes configurar la pulsación prolongada para que invoque al asistente nativo, que puede ser Siri o Google Assistant, según el móvil al que conectéis los auriculares. Yo, personalmente, he usado un iPhone durante el análisis y he podido usar Siri sin problema, aunque personalmente me quedo con Alexa. Ir paseando por la calle y decirle a Alexa que te cuente un chiste es algo que no tiene precio.

Lo que no tienen estos auriculares es conexión multidispositivo, así que solo podremos usarlo con un solo dispositivo a la vez. Pero en cualquier caso, la experiencia con los auriculares es muy positiva en líneas generales y la potente integración de Alexa ya es un motivo más que de peso para tenerlos en el radar.

Calidad de sonido: buen trabajo

Pero vayamos al grano: ¿cómo se escuchan estos auriculares? Pues lo cierto es que me he llevado una grata sorpresa. Antes de nada, cabe destacar que hemos usado los Echo Buds 2 conectados a un iPhone 13 mini para escuchar la batería de canciones habitual y nuestra propia biblioteca. Todos los temas se han reproducido a 320 kbps, que es lo máximo que despacha Spotify (por ahora), y tampoco es que vayamos a necesitar más.

¿Por qué? Porque los Amazon Echo Buds 2 son compatibles con AAC y SBC, pero no con códecs más potentes o sonido espacial. Dicho de otra forma, no están preparados para exprimir las bondades del sonido en alta definición que nos ofrecen plataformas como Tidal, Apple Music o Qobuz. Esto, sin embargo, no os debe preocupar lo más mínimo si vais a usar los auriculares para escuchar música en Spotify, YouTube Music o ver vídeos en YouTube.

Dicho lo cual, podemos decir que los Amazon Echo Buds 2 se escuchan bastante bien para ser unos auriculares de ciento y pico euros. El espectro de frecuencias está bien representado, con unos graves correctos. Los auriculares tienen pegada, pero sin llegar a ser estridente o más exagerada de la cuenta.

También se ha hecho un buen trabajo con los agudos y medios, que suelen ser algo problemáticos en los auriculares de este tipo. Son agradables y permiten que disfrutemos de las guitarras y la batería de 'Paint it black' (Rolling Stones) o 'Bloody Valentine' (Machine Gun Kelly), diferenciando sin problema ambos instrumentos.

¿Es el mejor sonido que hemos tenido ocasión de escuchar? No, evidentemente no. Pero para ser unos dispositivos de alrededor de 100 euros, y teniendo en cuenta el público al que van dirigidos estos auriculares, no creo que un usuario con el oído poco entrenado vaya a ponerle pegas. La experiencia es bastante positiva y nos ha dejado con buen sabor de boca.

Cancelación de ruido

Algo que también merece la pena destacar es la cancelación de ruido. Poco a poco, esta tecnología ha conseguido hacerse hueco en los auriculares de gama media y Amazon no ha dejado pasar la ocasión de implementarla en sus auriculares. Su rendimiento es bueno, correcto, suficiente para aislarnos del mundanal ruido de los coches de la calle, del ajetreo propio de una cafetería o del motor de un autobús.

Lo que seguramente no consiga anular es el sonido del metro, por ejemplo. No he tenido ocasión de probarlos en un metro porque, bueno, en mi ciudad no hay metro, pero la potencia de la cancelación de ruido no es tan alta como para deshacerse de este sonido. No obstante, y al César lo que es del César, pocos auriculares de este rango de precios lo consiguen.

La cancelación de ruido funciona, pero no es la mejor en su rango de precios

A lo que quiero llegar es a que la cancelación de ruido activa es correcta, pero no es la mejor que nos vamos a encontrar. Diría que está por encima de la que nos ofrecen los Nothing Ear (1), pero un escalón por debajo de los Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro y muy por debajo de los AirPods Pro, los Sony WF-1000XM4 o los Jabra Elite 85t.

Y si la cancelación de ruido está bien, lo que no me ha terminado de convencer es el modo entorno. Es cierto que deja pasar parte del ruido exterior, pero no es lo suficientemente potente para mantener una conversación con los auriculares puestos. Hasta el momento, esta especie de magia negra solo la he conseguido disfrutar en los AirPods Pro. ¿Es suficiente para salir a correr y estar al tanto de lo que está pasando? Sí, pero a la hora de hablar tocará quitárselos.

Batería: unas cinco horas de música

Terminamos este análisis hablando de la autonomía, uno de los puntos más peliagudos cuando hablamos de auriculares TWS. Amazon no ha desvelado el amperaje ni de los auriculares ni del estuche, pero promete una autonomía de hasta cinco horas con la cancelación de ruido activada y un total de hasta 15 horas teniendo en cuenta la carga del estuche.

Según hemos podido comprobar, la cifra es bastante precisa. Por norma general, es fácil conseguir entre cuatro horas y media y cinco horas de reproducción continua, aunque dependerá de varios factores, como el volumen. Si necesitamos más autonomía, podemos recurrir a desactivar la ANC o el manos libres con Alexa, consiguiendo así alrededor de una hora más.

Lo normal será conseguir entre cuatro horas y media y cinco horas de autonomía con la ANC activada

La autonomía no es mala, pero tampoco es la más alta que hemos visto en este tipo de auriculares. Combinando ambos dispositivos (auriculares y estuche) no llegamos al día completo, pero también es cierto que no será frecuente pasarnos 15 horas seguidas con los auriculares puestos. El problema no está en los auriculares (cinco horas de autonomía es "lo normal"), sino en el estuche, que tiene poca capacidad.

En cuanto a la carga, dependiendo de la versión podremos acceder o no a carga inalámbrica. Nosotros hemos probado el modelo con carga inalámbrica y sí, es cierto que es muy cómodo dejar los auriculares sobre la base para que se carguen, pero la realidad es que no es necesaria. Si los 20 euros de diferencia entre una versión y otra no son un problema, adelante, pero tampoco es que la carga inalámbrica sea un elemento fundamental.

Amazon Echo Buds 2, la opinión de Xataka

Los Amazon Echo Buds 2 nos han gustado bastante. Son unos auriculares solventes pensados para usuarios que buscan unos auriculares que se escuchen bien, que ofrezcan ANC e integración con Alexa y, en ese sentido, cumplen. ¿Son los mejores auriculares inalámbricos de su rango de precios o en términos generales? No, no lo son, pero no por ello dejan de ser recomendables.

El sonido es bueno, la autonomía es correcta (pero sin más) y Alexa es un asistente que, con sus limitaciones, rinde muy bien. Son los típicos auriculares con los que no nos vamos a equivocar si queremos escuchar música en Spotify, podcasts y ver películas o vídeos, los típicos que es fácil recomendar cuando alguien te pregunta por unos auriculares de alrededor de cien euros.

Mi experiencia con los Echo Buds 2 ha sido positiva, pero reconozco que echo en falta una mejor cancelación de ruido, un estuche con más autonomía y compatibilidad con sonido en alta definición. De cada usuario dependerá poner sus bondades y limitaciones en una balanza y decidir.

7,7 Diseño7,75 Calidad de sonido8 Cancelación de ruido7,5 Ergonomía8 Experiencia de uso7,75 Autonomía7,25 A favor Se escuchan bien y ofrecen un sonido equilibrado.

Permiten acceder a Alexa con solo decir su nombre.

Aunque son grandes, son bastante cómodos. En contra La autonomía podría ser un poquito más alta.

La cancelación de ruido no es la mejor en su rango de precios.

Al ser grandes, pueden resultar incómodos si tenemos las orejas pequeñas.



