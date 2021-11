Anker SoundCore Liberty Air 2 Pro, análisis: directos al podio de los mejores auriculares TWS por 100 euros

Auriculares completamente inalámbricos de alrededor de 100 euros hay a patadas y destacar en un segmento tan apretado no es fácil, pero Anker quiere hacerlo. ¿Su arma? Los Soundcore Liberty Air 2 Pro, unos auriculares TWS muy sencillos, con una aplicación extraordinaria y que han resultado ser toda una sorpresa.

En Xataka llevamos ya un buen tiempo probándolos para traeros este, su análisis. ¿Qué tal se portan? ¿Cómo se oyen? ¿Cómo se comporta la cancelación de ruido activa? Sin más dilación, vamos a salir de dudas.

Ficha técnica de los Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

ANKER SOUNDCORE LIBERTY AIR 2 PRO DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 36 x 25 x 23 mm - 5,2 gramos

Estuche: 61 x 58 x 30 mm - 50,5 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 11 mm SONIDO Impedancia: 16 Ω

Frecuencia: 20 Hz-20 KHz CONEXIÓN Bluetooth 5.0

AVRCP1.6, A2DP1.3, HFP1.7

SBC, AAC COMPATIBILIDAD iOS, Android BATERÍA Auriculares: 55 mAh

Estuche: 500 mAh AUTONOMÍA Auriculares: hasta 7 horas

Estuche: hasta 26 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica

Carga rápida EXTRAS Cancelación de ruido activa

6 x micrófonos

Uso individual

Control gestual

Modo transparencia

Ecualizador PRECIO 129,99 euros

Diseño: este estuche mola

Como siempre, comenzamos con el diseño. Los Soundcore Liberty Air 2 Pro tienen un diseño convencional, similar a otros tantos auriculares completamente inalámbricos. Es un diseño un tanto genérico, algo que no es necesariamente malo. Como suele decirse, si algo funciona, no lo toques. Están hechos de plástico y, como otros tantos auriculares de este tipo, tenemos un cabezal y un mástil, solo que muy bien integrados para que parezcan una sola pieza.

Los auriculares son más bien grandotes, por lo que no van a pasar desapercibidos y menos en este llamativo color azul. Cada auricular pesa algo más de cinco gramos, por lo que no se notan. Es más, no solo no se notan sino que son realmente cómodos. Encajan perfectamente en la oreja y no se caen, incluso cuando hacemos movimientos bruscos.

No obstante, para eso será necesario usar una gomilla de silicona que se adecúe a nuestro canal auditivo. Afortunadamente, muy mal se nos tiene que dar para que no haya en la caja una que nos siente bien, porque Anker ha incluido nada más y nada menos que nueve pares de gomillas, a cada cual más pequeña o grande, según desde dónde mires. Opciones hay muchísimas y recomiendo encarecidamente probarlas todas para elegir la que mejor nos quede.En ese sentido, puedes hacerlo manualmente o puedes hacerlo usando la función "Prueba de ajuste" de la app.

Como decíamos antes, los auriculares son de plástico con acabado mate. No se notan particularmente premium, pero tampoco es algo que vayamos a notar mucho en el día a día. Su forma hace que sean ergonómicos y que sean cómodos, incluso al llevarlos durante mucho tiempo, y eso es lo que importa al final del día. En cuanto al mástil, es bastante largo y, por supuesto, tiene una superficie táctil para que controlemos los auriculares mediante gestos. Ahora hablaremos de ellos.

En definitiva, son unos auriculares que sin ser los más premium del mercado, se notan bien construidos y rematados. Son cómodos, son ligeros y son, en definitiva, correctos. Pasamos así al estuche, un estuche que, a título personal, me encantaría que otros fabricantes copiasen.

Estamos acostumbrados a que los auriculares tengan una tapita que tenemos que abrir como si de un cofre se tratase. Pues ese mecanismo no hace acto de presencia en los Soundcore Liberty Air 2 Pro, sino que el estuche se abre deslizando hacia arriba (y se cierra con un rotundo "clonck" que es un gustazo). Eso es excelente, ya que permite abrir la tapa con una sola mano sin esfuerzo. La tapa, además, está imantada, evitando así que se abra de forma involuntaria al meter el estuche en el bolsillo.

El estuche tiene tres LEDs blancos en la parte delantera que nos indican la carga restante de la batería, un puerto USB tipo C en la parte trasera para cargarla y un botón que nos permite encender los LEDs o, si lo dejamos pulsado, resetear los auriculares para conectarlos a otro dispositivo. Mención especial merece la zona inferior, donde encontramos la base de carga inalámbrica. Esto es algo que no se ve todos los días en auriculares de este rango de precios.

Es un estuche relativamente compacto y relativamente ligero, aunque algo más grueso que el de otros auriculares. Por ejemplo, el estuche de los Nothing Ear (1) tiene 23,7 milímetros de grosor y el de los Soundcore Liberty Air 2 Pro asciende a 30 milímetros, que son pocos. Sin embargo, su peso es de solo 50 gramos, por lo que aunque haga cierto bulto en el bolsillo, no pesa.

Experiencia: una app digna de imitar

Vistos por fuera, hablemos de la experiencia de uso. Para ello, lo primero es destacar que los Soundcore Liberty Air 2 Pro son compatibles con iOS y Android gracias a la app Soundcore, disponible tanto en Google Play como en App Store. Es gratuita y, ojo spoiler, es una gozada. Es de las mejores aplicaciones para auriculares que nos hemos encontrado.

La aplicación, dentro de su sencillez, ofrece una enorme cantidad de opciones y casi todo lo que podríamos necesitar. Tanto es así que el único aspecto negativo que le podemos poner es que la pantalla principal no muestra el nivel de carga del estuche, pero por lo demás es una aplicación que funciona de escándalo, que es muy fluida y que ha sido diseñada con mucho mimo.

La app tiene tres pantallas. En la pantalla principal podemos ver la carga de los auriculares, modificar el modo de sonido y hacernos una prueba de ajuste. También accedemos a los ajustes desde aquí, algo que haremos para actualizar el firmware de los auriculares. De aquí conviene detenerse un omento en los ajustes de sonido.

Dentro de modos de sonido podemos elegir entre cancelación de ruido, modos de transparencia y normal. En el apartado de cancelación de ruido podemos elegir varios modos, incluyendo uno personalizado. El que más me ha gustado a mí es "Interiores", pero probadlos todos y buscad el que más os guste. En modos de transparencia hay dos opciones, trasparencia total o modo de voz, y yo recomiendo el primero.

La pantalla de la izquierda sirve para acceder a HearID y el ecualizador. HearID es una prueba para ver cuán sensibles somos a las frecuencias. Mediante una prueba de unos tres minutos, la app reproduce una serie de sonidos que debemos decir si escuchamos o no. Terminada la prueba, nos mostrará el resultado y nos creará una configuración personalizada en el ecualizador para, en teoría, mejorar la reproducción del sonido. En cualquier caso, puedes usar el ecualizador para modificar las frecuencias a tu gusto o usar uno de los ecualizadores preconfigurados.

Finalmente, la tercera pantalla nos permite modificar el control gestual. Este funciona realmente bien, es preciso y, por si fuera poco, las opciones de personalización son amplias. Es como si Soundcore no hubiera querido dejarse ninguna opción fuera. Se pueden modificar el toque, el doble toque y la pulsación por auricular, así que se pueden configurar hasta seis gestos distintos. Minipunto para Soundcore. Las opciones disponibles son las siguientes:

ACCIÓN UN TOQUE

IZQUIERDA Y DERECHA Bajar volumen

Subir volumen

Siguiente

Anterior

Reproducir / Pausar DOS TOQUES

IZQUIERDA Y DERECHA Bajar volumen

Subir volumen

Siguiente

Anterior

Reproducir / Pausar

Asistente de voz

Sonido ambiental PULSACIÓN

IZQUIERDA Y DERECHA Bajar volumen

Subir volumen

Siguiente

Anterior

Reproducir / Pausar

Asistente de voz

Sonido ambiental

Por otro lado, cabe hablar de la detección de posición y la latencia. Cuando nos quitamos un auricular la reproducción de pausa automática y vuelve a activarse cuando nos lo ponemos. Funciona bien, pero habría agradecido que fuese un poquito más rápida. En cuanto a la latencia, sin problemas a la hora de ver un vídeo, una peli o jugar.

La experiencia con estos auriculares ha sido sobresaliente. Los aspectos negativos, como podrían ser que no se muestre la batería restante del estuche o que la detección de posición sea un chispitín lenta son minucias si tenemos en cuenta lo bien que funciona la app, lo intuitiva que es y lo bien hecho que está el ecualizador.

Calidad de sonido: equilibrado y solvente

Estaremos de acuerdo en que a unos auriculares de alrededor de 100 euros no se le pueden exigir que suenen como los buques insignias de compañías como Sony o Jabra. Sin embargo, los Soundcore Liberty Air 2 Pro son capaces de ofrecer una experiencia más que correcta y que, probablemente, sea más que suficiente para los usuarios que busquen unos auriculares que se escuchen bien sin gastar mucho dinero.

Para el caso, hemos usado los auriculares conectados a un iPhone 12 Pro. Los hemos usado para escuchar nuestra biblioteca personal de canciones, así como algunos temas que usamos en todos los análisis y que puedes encontrar aquí. En ese sentido, cabe destacar que los Soundcore Liberty Air 2 Pro solo son compatibles con AAC y SBC, por lo que no son compatibles con el sonido en alta definición que ofrecen plataformas como Apple Music.

Sea como fuere, el rendimiento de los auriculares es muy bueno para su rango de precios. Cada auricular tiene un driver de 11 milímetros (bastante grande para este formato) y eso se nota, sobre todo en la reproducción de los bajos. Normalmente, los auriculares de este tipo tienden a potenciar los bajos un poquito más de la cuenta, hasta el punto de que suenan exagerados. Los Soundcore Liberty Air 2 Pro, sin embargo, consiguen tener pegada sin que los bajos lleguen a sonar artificiales.

En temas como 'Por mi nombre' de Duki, 'Malibu de Coco' de Oscu y ese tipo de temas más urbanos, los auriculares consiguen darnos una buena dosis de bajos sin llegar a reventarnos el tímpano. Es algo difícil de explicar con palabras, pero podemos quedarnos con la idea de que tienen pegada sin llegar a saturar.

En otros temas, como 'Monster (Under my bed)' de Call me Karizma o 'BOOM' de X Ambassador, que mezclan las frecuencias medias con graves fuertes, los auriculares también consiguen sacar pecho. Es un sonido muy equilibrado que solo peca en las frecuencias más agudas. En canciones con agudos pronunciados, como 'Blood / Water' de Grandson, se puede apreciar que a los auriculares le cuesta un poco más. No es que se escuchen mal, ni mucho menos, pero es cuando sale a relucir su gama y precio.

En definitiva, tenemos unos auriculares muy solventes, muy equilibrados y que ofrecen una experiencia más que correcta para su precio. Si nos ponemos exquisitos, no tienen soporte para sonido Hi-Fi y podría reproducir mejor los agudos, pero eso no quita que sean unos auriculares que suenen bien y que, en pocas palabras, hayan resultado ser toda una sorpresa. En las llamadas, por si a alguien le interesa, tenemos buen sonido, pero el micrófono es mejorable.

Cancelación de ruido: muy correcta

Uno de los aspectos más llamativos de los Liberty Air 2 Pro de Soundcore es su cancelación de ruido. No es la más potente del mercado, ni de lejos, sobre todo tras haber probado auriculares como los Freebuds Pro de Huawei, los AirPods Pro de Apple o los WF-1000XM4 de Sony, pero sí me atrevo a decir que tienen la mejor cancelación de ruido activa en el rango de 100 euros. Es, sencillamente, una gozada.

Los auriculares son capaces de cancelar sonido en interiores y exteriores sin problema. Para ello, ponen a nuestra disposición diferentes modos de cancelación de ruido que, sinceramente, se notan. El modo para interiores consigue cancelar sin problema el ruido de los ventiladores del ordenador y aquellos propio de los bloques de piso, mientras que el modo para exteriores consigue anular bastante bien el ruido de los coches. No hace magia, pero se nota mucho.

Lo cierto es que nos hemos quedado con un sabor de boca sobresaliente. Insisto en que no es la mejor, pero en su rango de precio es, con diferencia, la más notable. Por otro lado, cabe destacar que tiene modo transparencia (también con dos modos, transparencia total y modo de voz). El segundo, en principio, debería potenciar la voz de nuestro interlocutor, pero la mejor experiencia se consigue con el primero.

A una distancia normal podemos mantener una conversación escuchando relativamente bien la voz de la otra persona, pero siendo fieles a la realidad, este modo no consigue el mismo efecto que otros auriculares de gama alta. Yo, personalmente, he preferido quitármelos a la hora de hablar con alguien. Este modo es, quizá, uno de los puntos que más margen de mejora tienen.

Batería: punto positivo

Terminamos este análisis hablando de la autonomía. Dentro de los Anker SoundCore Liberty 2 Pro encontramos 55 mAh con los que la marca nos promete hasta siete horas de autonomía. En nuestra experiencia, y usando la cancelación de ruido activa en todo momento, la autonomía se ha acercado más a las cinco-seis horas, que tampoco es una mala cifra.

Desactivando esta función podremos conseguir un poquito más de autonomía, pero seis horas es un buen número. A esta cifra debemos sumarle la del estuche, que nos sirve para cargar los auriculares unas tres veces. La carga completa lleva unas dos horas, aunque los auriculares cuentan con un sistema de carga rápida que en 15 minutos permite conseguir tres horas de música aproximadamente.

En cuanto a la carga del estuche, podemos usar tanto el puerto USB tipo C como la base de carga inalámbrica. Por cable, el estuche se carga por completo en dos horas, mientras que con la carga inalámbrica tarda algo más, cerca de tres horas. En resumidas cuentas, podemos concluir que la experiencia con la batería ha sido muy positiva.

Anker Soundcore Liberty 2 Pro, la opinión de Xataka

Reconozco que cuando empecé a probar estos auriculares lo hice sin tener las expectativas altas. He probado muchos, muchísimos auriculares, y a estas alturas es difícil que unos auriculares sorprendan. Los Soundcore Liberty 2 Pro, sin embargo, lo han conseguido. Han dejado el listón tan alto que puedo decir sin miedo a equivocarme que son de los mejores auriculares que se pueden comprar por alrededor de 100 euros.

El sonido es bueno, la cancelación de ruido es buena, la autonomía es correcta, la aplicación es una delicia, son cómodos y tienen nueve pares de gomillas para que usemos la que mejor nos venga. Son, simplemente, unos auriculares excelentes para su precio. ¿Que tienen margen de mejora? Por supuesto, por pedir podríamos pedir códecs más potentes, unos agudos mejor definidos y un estuche más delgado, pero por 100 euros son una compra segura.

8 Diseño7,5 Calidad de sonido7,75 Cancelación de ruido8 Ergonomía8,5 Experiencia de uso8,75 Autonomía7,5 A favor La relación calidad/precio es sobresaliente.

La cancelación de ruido es sorprendentemente buena.

La autonomía es suficiente para echar el día. En contra Habría estado bien que la carga se completase más rápido.

El modo transparencia no funciona tan bien como nos habría gustado.

La app no muestra la batería restante del estuche.



