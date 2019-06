TheC64 resucita al Commodore 64 en tamaño completo, con un teclado funcional, 64 juegos y, por supuesto, BASIC

En septiembre de 2017 la empresa británica Retro Games Ltd. lanzaba al mercado su particular homenaje nostálgico a las máquinas de 8 bits. El TheC64 Mini era una réplica en miniatura del diseño del legendario Commodore 64, y ahora ese proyecto vuelve con una versión distinta.

Se trata de TheC64, que vuelve a usar una réplica del teclado del C64 pero esta vez en tamaño completo y funcional. En la versión Mini ese teclado era falso y no servía para nada, pero en esta podremos usar ese teclado como si se tratase del del C64 original. Hay además alguna novedad adicional, pero en esencia volvemos a contar con un producto que destaca por contar con 64 juegos de éxito en aquella plataforma.

El C64 vuelve una vez más casi cuatro décadas después

El nuevo modelo del TheC64 llega casi 40 años después de que el Commodore 64 original se lanzara en 1982. Esta versión retro destaca por contar con ese teclado que tiene el mismo aspecto exterior que el del modelo original y que además funciona de la misma forma.

No habrá por tanto que conectar un teclado USB a esta máquina, algo que era necesario en el modelo anterior. Eso hace que lógicamente el tamaño del producto sea notablemente superior al de su predecesor.

El equipo no solo emula al C64: tiene un interruptor que permite convertirlo en ese ordenador, pero también en un VIC 20 o en la consola Games Carousel para no tener que interactuar desde el teclado.

Con esa interfaz podremos acceder fácilmente a juegos como 'California Games', 'Paradroid' y 'Boulder Dash', pero además llegan nuevos títulos como 'Attack of the Mutant Camels', 'Hover Bovver', 'Iridis Alpha', 'Planet of Death' y 'Gridrunner'.

Hay otra novedad moderna: se trata de 'Galencia', un tributo al mítico 'Galaga' de 1981 que fue desarrollado en 2017 y que tiene unos gráficos espectaculares más cercanos a las máquinas de 16 bits.

En la parte trasera del teclado tenemos una salida HDMI 720p, y además tenemos un joystick mejorado con microswitches para una respuesta más potente. El equipo permite grabar y cargar partidas en un pendrive USB, pero es que además podremos volver también a ese pasado a través de la programación en el BASIC del C64 y del VIC 20.

El TheC64 estará disponible el próximo 5 de diciembre de 2019, a punto para la campaña navideña, y tendrá un precio de 119,99 euros. Se venderá en el Reino Unido, Alemania e Italia inicialmente -no se especifica si los mapas de teclado cambian- y parece que además llegará a otros países posteriormente.

