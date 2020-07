La carga rápida de OPPO bate récords: su nuevo cargador de 125W completa la batería del móvil en menos de 20 minutos

OPPO presenta el cargador más rápido del mercado, con 125W. La nueva generación de su carga SuperVOOC promete completar la batería de nuestros móviles en el menor tiempo posible, pero no llega sola.

Junto al cargador principal, OPPO nos presenta también su nueva carga inalámbrica AirVOOC de 65W y un mini cargador SuperVOOC de 50W. Varios cargadores que próximamente estarán en el mercado y muestran el gran trabajo de la compañía en este apartado.

Para la presentación de su carga rápida, OPPO nos muestra cuatro cargadores distintos que próximamente podrán ser utilizados por aquellos móviles que soporten una carga de este nivel. El primero de ellos es el nuevo cargador rápido de 125W.

Según los datos de OPPO, este nuevo cargador promete completar hasta el 41% de una batería de 4.000 mAh en 5 minutos, llegando al 100% en 20 minutos. Se trata de cifras inalcanzables para la tecnología que teníamos hasta el momento, aunque curiosamente el punto máximo se sitúa por debajo de la carga IQOO, que promete completar la batería en 15 minutos pese a tener 120W. En el caso de Xiaomi y su futura carga rápida de 100W, la cifra para completar la batería es de 17 minutos.

Y es que OPPO no solo introduce la carga rápida más potente del mercado en estos momentos, también apuesta por un uso seguro y eficiente, con varios algoritmos de cifrado avanzado y reguladores de control de temperatura para mantener en todo momento la temperatura por debajo de los 40º C. En el caso de no limitar la temperatura, la carga rápida de OPPO sería capaz de completar los 4.000 mAh en 13 minutos, de manera equivalente al cargador de Vivo.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m