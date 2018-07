300 millones de dólares. Ésa es la cantidad que se estima que 'Fortnite' ingresó durante el mes de abril, doblando según los analistas la cifra en dos meses. Un juego cuyo modo 'Battle Royale', no olvidemos, es totalmente gratuito para jugar y cuyas compras ingame no proporcionan ningún tipo de ventaja, sino accesorios estéticos.

Ése es tan sólo uno de los múltiples hitos que el título de Epic Games ha conseguido en los últimos meses. Pero, ¿estamos ante una moda pasajera que se irá agotando con el paso de los meses? ¿O nos encontramos ante un título que va a "partir" la historia de los juegos en dos, convirtiéndose en el gran fenómeno mediático del año? Bienvenidos a un nuevo programa de 'Despeja la X', nuestro podcast de Xataka:

Puedes escuchar el programa 'Fortnite y su batalla por romper la historia de los videojuegos en dos' (Despeja la X, 1x09) en iVoox

Para despejar la X de este programa nos acompañan dos auténticos expertos en el mundo de los videojuegos: Álex Cánovas (@AlexCD) y Rubén Márquez (@RMrqz), de nuestra publicación especializada en videojuegos VidaExtra. A los mandos está nuestro compañero, Santi Araujo (@SantiAraujo), presentador y responsable de nuestro podcast.

'Fornite', ¿un antes y un después en la historia de los videojuegos?

'Fortnite' no fue el primer videojuego con el modo 'Battle Royale'. Los que ya llevéis más años recordaréis las míticas partidas al 'Quake' en LAN pero, si nos remontamos a los títulos más recientes, el pionero fue 'H1Z1'. Sí, hubo otro título similar antes incluso que el bien conocido ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’. Un ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’ que, todo sea dicho, está perdiendo tirón: según páginas como SteamCharts, ya han perdido más de 3 millones de jugadores desde enero.

No sólo eso, ¿cómo afecta esto a los modelos de negocio en el sector? No olvidemos que es un juego free-to-play (gratis para jugar) que genera ingresos vendiendo elementos que no suponen ventajas para los jugadores que pagan. ¿Se sumarán otras compañías y otros títulos a este modelo frente al modelo de pago por jugar más tradicional? Sobre todo esto y mucho más debatimos en este nuevo programa de nuestro podcast. En definitiva, ¿estamos ante un antes y un después en el mundo de los videojuegos?

Anteriormente, en Despeja la X

Cada semana, un nuevo capítulo

Y recuerda: cada jueves tendrás un nuevo capítulo de nuestro podcast Despeja la X, en el que analizaremos a fondo el gran tema tecnológico de cada semana. Puedes escucharlo desde aquí o suscribirte a través de iVoox o iTunes. ¡Gracias por acompañarnos!