Así es Libra, la "criptodivisa" con la que Facebook quiere que nos olvidemos del dinero de toda la vida (Despeja la X,1x54)

Es uno de los anuncios tecnológicos más potentes de todo el año, pero es posible que su relevancia no quede demostrada hasta dentro de unos años. Facebook presentó Libra, su nueva "criptomoneda", y lo hizo con una idea singular: la de plantear una moneda digital definitiva que suplante las formas de pago convencionales.

Este ataque transversal a los estándares de facto del mundo financiero ha generado muchísimas dudas, y en este nuevo episodio de 'Despeja la X' trataremos de aclarar algunas de ellas. Cuidado, porque aunque Facebook lo llama criptodivisa, esto es una amenaza no para ese segmento, insistimos: Libra quiere convertirse en la forma de pago global, y lo cierto es que tiene algunas papeletas para lograrlo.

Para hablar de este tema nos juntamos Alejandro Nieto (@vacasueca), editor en El Blog Salmón, que de esto sabe un rato, y un servidor, Javier Pastor (@javipas), editor en Xataka. En el panel de mandos, como siempre, Santi Araújo (@santiaraujo), que además de su labor de editor en Genbeta es el productor de este podcast y también de Captcha, el que dedicamos a inteligencia artificial.

Facebook quizás tenga demasiados usuarios para que esto fracase

Las dudas frente a Libra son enormes, pero la información que ha proporcionado Facebook deja claro que esta plataforma es uno de los desarrollos más ambiciosos a la hora de plantear una alternativa para todo tipo de pagos: desde los personales (quieren favorecer a aquellos sin fácil acceso a una cuenta bancaria) hasta los comerciales.

La integración con aplicaciones como WhatsApp o Facebook Messenger es una de las claves de la puesta en marcha de Libra, que se producirá en 2020 y que tendrá a cerca de 2.000 millones de personas como clientes potenciales: si esa integración es acertada, esto podría representar una amenaza real a las rutinas económicas que manejamos en el día a día.

Por supuesto las críticas ya han surgido desde distintos sectores y con distintos argumentos. Uno de los más importantes es la privacidad, que Facebook insiste en que será una de las claves de un servicio que no servirá para enviarnos publicidad dirigida, por ejemplo.

El control de la criptodivisa por parte de una "nueva oligarquía" formada inicialmente por 28 grandes empresas (se habla de unas 100 para cuando se lance) es otro de los riesgos para muchos, que creen que una plataforma así no debería estar gestionada por entidades privadas de esta magnitud. No solo eso: la descentralización de la que habla Facebook no es ni mucho menos tal, y no tiene nada que ver con la de las criptodivisas "clásicas".

También hablamos de cómo otras plataformas han ido allanando el camino sin lograr cuajar del todo. Apple Pay, Google Pay, Venmo o el ejemplo más claro de un éxito similar, WeChat, son referentes, y habrá que ver si Libra logra superarles a todos como parece tener como claro objetivo.

Y mientras, claro, Alejandro nos hablaba de los problemas regulatorios y de adopción que esto puede tener en un mundo que está ya muy acostumbrado a que quienes vigilan nuestras finanzas son otros. La disrupción podría estar ahí, pero es difícil saber si estará en manos de Facebook o de algún otro desarrollo que logre disipar las dudas que genera la empresa de Mark Zuckerberg.

