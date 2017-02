Adidas pone fecha de caducidad a los miCoach Smart Run y SPEED_CELL Bluetooth: el 31 de diciembre de 2018

En agosto de 2015 nos hacíamos eco de la compra de Runtastic por parte de Adidas por 220 millones de euros. En aquel momento no había más cambio en los servicios de la compañía manteniendo miCoach, pero ahora ésta finaliza su actividad. ¿Qué ocurrirá con los productos Adidas que trabajan con miCoach?

En su momento ya comentamos que la plataforma que adquirían traería consigo una comunidad de usuarios que no habían logrado con la propia. De ese modo, con Runtastic siguiendo evolucionando ahora han decidido definitivamente reunir esfuerzos y centrarse en la que fagocitaron. Pero no todos los datos podrán transferirse de un sitio a otro y no todos los dispositivos podrán seguir midiendo la actividad o hacerlo sin limitaciones.

Un adiós a dos años vista

Desde Adidas explican que desde ese momento han trabajado para lograr esa consolidación de productos y que han confiado en Runtastic al ofrecer una experiencia más completa, facilitando un asistente para la migración de datos de miCoach a Runtastic en la web del servicio. De este modo, los usuarios que hasta el momento han registrado todo en miCoach pueden seguir haciéndolo con la otra app.

Eso sí, siempre y cuando los dispositivos lo permitan y con ciertas limitaciones en cuanto a los datos. Debido a que los dispositivos miCoach se diseñaron exclusivamente para esta plataforma, no todos podrán seguir usándose con Runtastic y por tanto dejarán de ser útiles como monitor de registro de actividad deportiva:

Dispositivos que pueden utilizarse con Runtastic (como monitor de frecuencia cardíaca): Fit Smart , HRM Bluetooth, X-CELL.

Dispositivos que no pueden utilizarse con Runtastic: Smart Run, SPEED_CELL Bluetooth

En cuanto a la información que puede migrarse de una plataforma a otra, en Adidas especifican qué datos podrán transferirse sin problemas y qué información si que sufrirá algunas limitaciones:

Información personal (nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, género, estatura, peso, nombre de calle, país y código postal). Se añadirán si están en la cuenta de miCoach y no en la de Runtastic.

(nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, género, estatura, peso, nombre de calle, país y código postal). Se añadirán si están en la cuenta de miCoach y no en la de Runtastic. Entrenamientos y datos de ejercicios (tiempo, distancia, calorías, ritmo, ritmo medio, frecuencia cardíaca, velocidad, velocidad media, ruta GPS y notas de entrenamiento). Datos que se transferirán parcialmente:

(tiempo, distancia, calorías, ritmo, ritmo medio, frecuencia cardíaca, velocidad, velocidad media, ruta GPS y notas de entrenamiento). Datos que se transferirán parcialmente: Datos de juego de SPEED_CELL y X-CELL : con la puntualización de que al tratarse de datos específicos de un juego pueden no convertirse del todo bien a datos de entrenamiento.

: con la puntualización de que al tratarse de datos específicos de un juego pueden no convertirse del todo bien a datos de entrenamiento. Entrenamientos de fuerza y flexibilidad: sólo se transferirán las estadísticas que se generaron durante los entrenamientos al tratarse de una estructura específica de miCoach (es decir, duración, tiempo y frecuencia cardíaca).

Así, el 31 de diciembre de 2018 miCoach dejará de funcionar y con ella al menos dos de los dispositivos, y hasta ese momento los usuarios de la plataforma podrán seguir usándola aunque hayan pasado ya los datos a Runtastic.

