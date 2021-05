'Valorant' grabará los chats de voz de los jugadores: se compromete a escucharlos solo para combatir comportamientos abusivos

'Valorant', el shooter táctico de Riot Games, ha actualizado sus términos del servicio y la política de privacidad para añadir algo importante: desde ahora, van a grabar los chats de voz del juego para poder combatir mejor los comportamientos abusivos. Según informan desde Riot Games, "para que podamos tomar medidas contra los jugadores que usan comunicaciones de voz para acosar a otros, usar discursos de odio o interrumpir su experiencia de alguna otra manera, necesitamos saber lo que dicen esos jugadores. Es por eso que, en el futuro, necesitaremos la capacidad de analizar datos de voz".

En la nueva versión del aviso de privacidad, 'Valorant' se permite registrar y evaluar las comunicaciones de voz cuando se envía un informe por comportamiento abusivo. Si se detecta una infracción, se tomarán las medidas pertinentes y eliminarán los datos "cuando ya no sean necesarios para las revisiones".

Solo en 'Valorant', pero no en el resto de juegos

Según explican desde Riot Games, la compañía no va a estar escuchando a los jugadores de forma activa. "No monitorizamos activamente las comunicaciones de juegos en vivo. Solo escucharemos y revisaremos los registros de voz cuando se informe de un comportamiento de voz disruptivo". Dicho de otra forma, Riot Games solo escuchará las conversaciones en el caso de que un jugador mande un reporte por comportamiento abusivo.

Lo único que podrán hacer aquellos jugadores que no quieran que su voz sea grabada es desactivar el chat de voz, ya que participar en el juego significa que los registros de voz están "sujetos a grabación y potencial procesamiento". Como sabrá todo jugador de 'Valorant', el juego tiene un chat de voz integrado para comunicarse con los miembros del equipo, algo importante en juegos de este género, pero su uso es completamente opcional.

Aunque la política de privacidad se aplica a todos los juegos de Riot Games, la voz solo se grabará en 'Valorant'

Por otro lado, conviene destacar que la actualización del aviso de privacidad se aplica a todos los juegos de Riot Games, incluyendo 'League of Legends', 'League of Legends: Wild Rift', 'Tácticas Maestras' y 'Legends of Runeterra'. Sin embargo, Riot games no tiene planes de grabar la voz de los jugadores en dichos juegos y, en el caso de tenerlos en el futuro, la compañía afirma que notificará a los jugadores "antes de empezar a recoger cualquier dato adicional". Tampoco tiene planes para implementar chat de voz en 'LoR'.

¿Cuándo se activará este sistema? Por ahora se encuentra en fase de desarrollo y la idea es tenerlo operativo cuando antes. Comenzará a probarse en fase beta con 'Valorant' en Norte América antes de desplegarlo al resto de idiomas y regiones.

