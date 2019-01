Ubisoft pasa de Steam con 'The Division 2', en su lugar el juego se venderá en Epic Games Store

Ubisoft ha llegado a un acuerdo con Epic Games para distribuir algunos de sus próximos juegos para PC en la Epic Games Store. 'The Division 2', uno de los grandes juegos que se esperan para este 2019, es el primero en hacerlo. La tienda de Epic Games se lanzó en diciembre de 2018 y su atractivo principal frente a Steam es la inferior comisión que cobran a los creadores. Razón que parece haber sido suficiente para que Ubisoft opte por ellos antes que por la tienda de Valve.

'The Division 2' será lanzado de forma oficial el próximo 15 de marzo. Durante el E3 de 2018 pudimos probar el juego y tener unas primeras impresiones de él. Hay mucha expectación con el videojuego y no es de sorprender que vaya a ser uno de los principales lanzamientos del año. Estará disponible en PlayStation 4, en Xbox One y en PC.

Steam es una referencia en cuanto a tienda de videojuegos, es aquí donde suelen publicarse los principales videojuegos para PC. Sin embargo, no hay planes de que 'The Division 2' sea uno de los que encontremos a partir del próximo 15 de marzo. Ubisoft ha decidido ofrecer la semi-exclusividad de venderlo a Epic Games en su Epic Games Store. El otro lugar desde el cual se podrá comprar es Uplay, la propia tienda online de Ubisoft.

Steam cuenta con su antecesor 'The Division' y otros títulos de Ubisoft. Pero con 'The Division 2' Epic Games Store se ha adelantado en preferencia para los creadores del juego. De hecho, el título ya aparece en la tienda de Epic Games.

El primer gran arrebato de Epic Games Store a Steam

Epic Games había conseguido algunas exclusivas hasta ahora, pero era con pequeños desarrolladores y con títulos no tan esperados o populares como los de Ubisoft. 'The Division 2' es el primer gran título que entra en la tienda de Epic Games (si obviamos Fortnite, juego propio de la casa). No será el único, de momento se han asegurado varios títulos más de Ubisoft. Aunque vale la pena destacar que también se venderá en la tienda propia de Ubisoft, por lo que no es una exclusiva al 100%.

Epic Games es una empresa conocida por el motor Unreal Engine y sobre todo por Fortnite, un fenómeno de masas durante este último año que ha catapultado al éxito a la empresa. También los ha impulsado a mover el funcionamiento de la industria. Decidieron por ejemplo no subir Fortnite para Android a Google Play y en su lugar ofrecerlo directamente desde su página web. El motivo es evitar tener que repartir los ingresos con Google.

El otro gran paso que dieron durante 2018 fue el lanzamiento de Epic Game Store, una alternativa a Steam de Valve. Epic Games Store tan sólo tiene unas semanas de vida. En la tienda se distribuyen tanto juegos de la propia Epic Games como de otros desarrolladores que quieran subir sus juegos ahí. Su atractivo principal es quedarse únicamente con el 12% de los ingresos, muy por debajo del 30% que mantiene Steam por ejemplo.

Comisiones de Epic Games y Steam para los creadores.

Tiene también una desventaja respecto a Steam, el no disponer de un reconocimiento y alcance tan grande como el que tiene Steam. Esto quizás no sea un problema para grandes desarrolladores como Ubisoft que se permite promocionar sus títulos, pero sí para pequeños desarrolladores. Aunque en Steam también se puede dar el caso contrario para los pequeños títulos: perderse y pasar desapercibido en el inmenso catálogo de Steam.

Vía | Polygon

Más información | Epic Games