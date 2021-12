Todas las Xbox de la historia en una web que es casi un videojuego en sí misma y demuestra que a Microsoft le preocupa su legado

Entre las abundantes acciones que Microsoft está llevando a cabo para celebrar el 20 aniversario de Xbox está el lanzamiento de una web, un museo virtual de la historia de la consola que revisa -a golpe de gamificación y trasteando con el concepto del metaverso- la historia de todas las consolas de Microsoft. El menú inicial nos ofrece la posibilidad de acceder a cualquiera de las consolas de la compañía, revisar la saga 'Halo' -sin duda la más representativa de la casa-, o bien acceder a un museo de stats y datos extraídos de nuestro Gamertag.

Una vez dentro de la web el visitante accede a un entorno virtual de aires a lo 'Tron' y deliciosamente cyberpasados de moda, donde podremos acceder a la historia de todas las consolas Xbox (y la saga 'Halo'), divididas en los puntos más importantes del recorrido de cada una. Entre jugosos e históricos vídeos, tendremos la ocasión también de conseguir 132 "logros" atravesando todos los portales de las noticias, aunque sin duda lo más interesante es la disponibilidad de declaraciones exclusivas e imágenes que huelen a puro retro acerca de cómo dio Microsoft sus primeros pasos en la industria del videojuego.

El legado de Xbox cobra importancia

Sin duda lo más llamativo de la web es lo obvio que resulta que en su vigésimo aniversario, Xbox se compromete a fondo con el legado de los videojuegos de Microsoft, de una forma que, inesperadamente, no encuentra equivalencias en Sony (muy poco interesada en hacer accesibles sus juegos anteriores a PS4) o Nintendo (que busca beneficios en la recuperación de sus clásicos). Por supuesto, no deja de ser una cuestión comercial: hace no tanto tiempo, en 2013, Microsoft quería convertir Xbox One en un centro multimedia para el salón, con los videojuegos como un elemento más de un complejo plan que acabó haciendo aguas.

Sin embargo, Microsoft se ha percatado que la estrategia que más beneficios puede darle es Game Pass, y que parte del atractivo de la plataforma está en la recuperación de juegos del pasado de Xbox. El anuncio de que llegaban 76 juegos clásicos a Game Pass (aunque vino acompañado de otro anuncio no tan feliz, que ese era el fin de la retrocompatibilidad) deja claro que Xbox no pierde una perspectiva clara: la de que muchos jugadores de la consola no están en ella tanto por las últimas novedades como por una historia compartida que ya se alarga veinte años.