Tencent, el gigante chino dueño de 'Fortnite', comienza a fijarse en los estudios españoles y compra Tequila Works

Tequila Works es uno de los estudios españoles punteros en términos de calidad. Todos sus juegos tienen un gusto por el detalle y un acabado artístico espectacular, y de su seno han salido títulos tan memorables como 'RiME', 'GYLT', 'Deadlight' o 'The Sexy Brutale'. La empresa está afincada en Madrid, actualmente trabaja en 'Song of Nunu - A League of Legends Story', y es posiblemente esa incursión en la franquicia la que ha llevado a que la dueña de la misma, la china Tencent, se convierta en accionista mayoritario de Tequila.

Tencent tiene una estrategia muy agresiva basada en la compra de accionariados de estudios muy diversos en todo el mundo, como Inflexion Games, Turtle Rock Studios o los que les han dado sus propiedades de más fama: Epic Games, creadores de 'Fortnite', y 'League of Legends', de Riot Games. En el caso de Tequila, se trata de una compra de la mayoría del accionariado del estudio, aunque no se ha especificado de cuánto.

Límites y oportunidades

Raúl Rubio, CEO de Tequila Softworks, ha declarado en torno a la adquisición, que "hay un límite a lo que puedes crecer por ti mismo. (...) Tencent respeta nuestra independencia y libertad creativa. Esta asociación nos permitirá centrarnos en llevar las IPs originales por las que somos conocidos a mayores alturas".

De momento, la adquisición no llevará a cambios en los planes de futuro de la compañía, que seguirán manteniendo autonomía creativa para generar sus propios proyectos. La presencia en su cartera de un juego de la franquicia 'League of Legends', sin embargo, hace pensar que próximos pasos puedan estar encaminados al desarrollo de juegos para esta y otras propiedades del conglomerado chino, en una línea similar a lo que le sucederá a Fortiche, el estudio francés creador de 'Arcane', y que acaba de recibir una participación considerable en su accionariado de Riot Games.