‘Tales of the Shire’, el juego de El Señor de los Anillos que llegará a móviles de forma exclusiva con Netflix Games

Netflix tiene un catálogo de juegos cada vez más interesante. Lo que comenzó en 2021 con apuesta que podríamos calificar como modesta ha ido afianzándose con el paso del tiempo. El gigante del streaming lo tiene claro: quiere ser un actor importante en esta industria y no un mero espectador que ofrece un beneficio adicional para sus suscriptores.

De cara a los usuarios esto puede conseguirse con títulos que disfruten y que, por cierto, decidan hacerlo bajo su membresía de Netflix y no de otras alternativas. Tras abrazar a franquicias como ‘GTA’ y ‘Sonic’, la compañía acaba de anunciar que un juego de El Señor de los Anillos que tiene una particularidad.

‘Tales of the Shire’ aterriza en Netflix

Estamos hablando de ‘Tales of the Shire’, un título inspirado en el trabajo literario de J. R. R. Tolkien que estará disponible en iOS y Android de manera exclusiva para los suscriptores de Netflix. Esto quiere decir que, al menos por ahora, no podremos comprar el juego directamente para disfrutarlo en móviles.

Se tratar de un desarrollo de Wētā Workshop que nos invita a sumergirnos en la vida de un Hobbit. El juego nos permitirá personalizar nuestro personaje y decorar nuestro hogar con diferentes muebles y elementos. ¿Cuál será la misión? Pues bien, la agricultura es parte central de ‘Tales of the Shire’.

Tendremos que practicar la pesca y la agricultura para abastecernos de comida. El título nos permitirá demostrar nuestras habilidades culinarias con los alimentos que hemos recogido, pero no solo eso. También podremos explorar la Comarca para “descubrir secretos y tesoros prohibidos” y obtener recompensas.

El estilo de juego no será solitario. También podremos interactuar con otros personajes para, por ejemplo, mejorar habilidades o cambiar de vestimenta. La misión final del juego es hacer que Delagua, un lugar rodeado de lagos, se convierta en un pueblo pintoresco habitado por Hobbits felices.

Puede que te preguntes cuándo estará disponible este título. No tenemos una fecha precisa, pero Netflix ha dicho que llegará en “próximamente” este año. En cambio, sí sabemos cuándo llegarán otros juegos. A continuación, verás una lista con los títulos pendientes junto a su fecha de lanzamiento.

Netflix Stories: Perfect Match - 6 de Junio

The Case of the Golden Idol - 11 de junio

Hearts - 18 de junio

Cozy Grove: Camp Spirit - 25 de junio

Too Hot to Handle 3 - 23 de julio

The Dragon Prince: Xadia - 30 de julio

Arranger: A Role-Puzzling Adventure - Verano de 2024

Juegos que llegarán “próximamente”

Don’t Starve Together

Harmonium: The Musical

Lab Rat

Netflix Stories: Emily in Paris

Rotwood

Cabe señalar que, si bien ‘Tales of the Shire’ será un juego exclusivo de Netflix Games para móviles, también estará disponible en otras plataformas. Sus desarrolladores han anunciado que este año lo veremos en Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X.

Imágenes | Netflix

En Xataka | Lo nuevo de NVIDIA es Project G-Assist: un chatbot que te ayuda a pasarte de una vez al jefe final de los videojuegos