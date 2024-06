Netflix recapacita: sí habrá tercera temporada de 'El problema de los tres cuerpos' para adaptar la saga entera de libros

Hace apenas unas semanas comentábamos que Netflix había dado una de cal y una de arena con la renovación de 'El problema de los 3 cuerpos': la serie continuaría, pero el anuncio era extraño: Netflix hablaba de "episodios adicionales", lo que hacía pensar en que la plataforma no quería dejar la historia colgada, pero tampoco iba a seguir adelante con una temporada completa, mucho menos a cumplir el sueño de David Benioff y D.B. Weiss, showrunners de la serie, que decían que "necesitamos al menos tres, quizás cuatro temporadas para contar la historia completa"

La impresión, pues era que Netflix cerraría la historia como pudiera, pero quedarían por adaptar dos libros de la trilogía de Liu Cixin, 'El bosque oscuro' y 'El fin de la muerte'. Uno de los motivos que se barajaban era que la serie había tenido cifras de audiencia positivas, pero contradictorias. Y otro, el elevadísimo coste de la producción, que con 20 millones de dólares de presupuesto por episodio, se había convertido en la más cara de la plataforma.

Sin embargo, Netflix parece haber tomado nota de las dudas que suscitaba su anuncio y lo ha reformulado de forma mucho más clara a través de redes sociales: desde ellas afirman que "'El problema de los 3 cuerpos' contará la historia completa de la seminal serie de libros en las temporadas 2 y 3". Ahora solo cabe preguntarse: ¿ha dejado Netflix atrás su costumbre de cancelar series a medias o simplemente ha decidido que hay demasiado en juego, a nivel de imagen y del valor que quiere darle al carísimo fichaje de Benioff y Weiss?

Recordemos que hasta hace no mucho, Netflix se había ganado una merecida fama de no renovar series en cuanto dejaban de llegar a unos niveles mínimos de impacto. La última serie muy publicitada y que quedó a medias fue '1899', de los creadores de 'Dark', cancelada tras una primera temporada. Durante un tiempo se conjeturó acerca de una variable conocida como 'Tasa de completación' para justificar la cancelación de series tan costosas, pero lo cierto es que últimamente la plataforma no está ajusticiando programas con tanta facilidad. ¿Buenas audiencias o cambio de actitud?

Cabecera | Netflix

