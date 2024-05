Netflix renueva 'El problema de los tres cuerpos', pero la decisión tiene más de funeral que de celebración

Casi dos meses después de su estreno (una cantidad de tiempo inusualmente larga para anunciar una renovación), Netflix ha dejado claro que quiere continuar con 'El problema de los tres cuerpos', aunque su anuncio no ha sido exactamente el de una segunda temporada al uso. Las cifras contradictorias sobre las audiencias de la serie creada por David Benioff y D.B. Weiss hacían temer incluso por una cancelación con solo una temporada a cuestas.

Al final no ha sido así: Netflix habla de que ha encargado "episodios adicionales" para continuar la serie, lo que hace pensar en que la plataforma no quiere dejar la historia colgada... pero las cuentas no salen para una segunda temporada completa. Lejos del sueño de Benioff y Weiss de que "necesitamos al menos tres, quizás cuatro temporadas para contar la historia completa", es muy posible que este final se aleje, por motivos prácticos, de los dos libros de Liu Cixin que quedan por adaptar en esta trilogía, 'El bosque oscuro' y 'El fin de la muerte'.

Después de este anuncio, producido en el primer upfront que hace Netflix en toda su historia (los upfronts son las presentaciones en las que las plataformas y canales muestran a los anunciantes los contenidos para los próximos meses, en busca de contratos publicitarios, lo que demuestra hasta qué punto Netflix da importancia a los ingresos de esta fuente), Netflix ha anunciado que Benioff y Weiss seguirán produciendo ficciones para la plataforma. Actualmente están inmersos en una serie que contará la historia del presidente estadounidense James Garfield.

Es decir, cabe pensar en un acuerdo para tener contentos a los prestigiosos (y carísimos) showrunners, con el que no se deja en el aire la historia de 'El problema de los 3 cuerpos', pero tampoco hay un compromiso de poner en pie una segunda temporada completa de la segunda serie más cara de la plataforma, que ha costado veinte millones de dólares por episodio. Los creadores han declarado que "Estamos encantados de poder contar esta historia hasta su épica conclusión", lo que de nuevo hace pensar en que lo que anunciará Netflix cuando concrete sus planes dentro de unas semanas será un cierre para la serie.

Desde su debut a mediados de marzo, 'El problema de los 3 cuerpos' ha mostrado audiencias difíciles de interpretar, como tantas veces sucede con las series que coronan los Top 10 de la plataforma. En este caso, las cifras eran contundentes, pero incapaces de alcanzar a uno de los mayores éxitos de Netflix en lo que llevamos de año, 'Los caballeros' de Guy Ritchie. El hecho de que el coste por episodio fuera tan elevado hizo temer por una cancelación, sobre todo teniendo en cuenta la larga tradición de Netflix a la hora de quitarse de enmedio proyectos que no rinden lo suficiente.

Cabecera | Netflix

En Xataka | Dónde ver gratis 'Tres cuerpos', la serie china que adapta más fielmente y en su integridad 'El problema de los tres cuerpos'