Taito resucita un mítico arcade en pequeño formato: la Egret Mini II y su pantalla rotatoria recuperan hasta 50 títulos míticos

Eso de resucitar videoconsolas o videojuegos históricos sigue de moda y no vamos a mentir: nos encanta. Más aún cuando se recuperan una serie de títulos míticos de Taito en una máquina de arcade en miniatura con pantalla giratoria.

Se trata de una réplica, con su típica palanca y los botones, de una máquina recreativa Egret II, popular en los 90 por tener ya esa propiedad de poder rotar la pantalla. No en vano, se trata de la Egret II Mini y aunque no es precisamente de bolsillo, se trata de una réplica para usar más o menos como un portátil o un tablet actuales (por las dimensiones).

Tres mandos a elegir y 50 míticos títulos

Si preferimos (o no sabemos) no construir nuestro propio arcade, esta nueva Egret Mini II puede ser una buena solución para saciar nuestros deseos de echar horas a alguno de aquellos juegos que nos robaban tardes (a algunos, otros no habíais nacido) y, por qué no decirlo, vengarnos por tantas y tantas monedas echadas para ello.

La Egret Mini II incluye 40 títulos precargados, disponiendo además de una bandeja SD para poder ampliar la colección (de hecho, se incluye una SD con diez juegos que soportan la trackball). La lista de juegos confirmados son los siguientes:

'Space Invaders'

'Lunar Rescue'

'Qix'

'Elevator Action'

'Chack’n Pop'

'Bubble Bobble'

'Rastan Saga'

'Rainbow Islands Extra'

'New Zealand Story'

'Don Doko Don'

'Violence Fight'

'Cadash'

'Liquid Kids'

'Metal Black'

'Kaiser Knuckle'

'Strike Bowling' (en la SD)

'Arkanoid' (en la SD)

'Plump Pop' (en la SD)

'Syvalion' (en la SD)

'Cameltry' (en la SD)

'Arkanoid Returns' (en la SD)

Como vemos, figuran juegos tan icónicos como 'Space Invaders' o 'Arkanoid', que nos hicieron memorizar el logo de Taito cada vez que se iniciaban. Este logo ahora carga en una pantalla de 5 pulgadas LCD de ratio 4:3, que con esa característica de la rotación permite jugar el título que sea en cualquier orientación de las dos.

La Egret Mini II puede ir con unos controles básicos (una pieza de unas dimensiones de 240 x 100 x 48 milímetros) y la trackball, y además de manera adicional se venden los controles con la palanca o bien tipo joystick, con la tecla de dirección. Se carga vía USB tipo C y dispone tanto de HDMI, como de jack de 3,5 milímetros como de dos puertos USB tipo A.

Por ahora conocemos los precios para Japón. La mini máquina recreativa per se parte de los 18.678 yenes (unos 139,83 euros al cambio), el mando con el trackball tiene un coste de 12.078 yenes (90,42 euros al cambio), el joystick por 3.278 yenes (unos 24,54 euros al cambio) y el accesorio con la palanca vale 8.778 yenes (65,71 euros al cambio). También hay un pack especial de lanzamiento que incluye todo esto además de (ojo) CDs con bandas sonoras por unos 370 euros al cambio o bien unos 246,88 euros al cambio sin los controladores de joystick y el de la palanca.

Estará disponible a partir del 2 de marzo de 2022, así que hay tiempo para ahorrar un poco si nos interesa. La verdad es que la idea resulta bastante atractiva para quienes nos gustan estos juegos (sobre todo la idea de jugar con la palanca típica de los arcade), incluso nos da igual que el HD no les siente nada bien a estos títulos.

Toda la información | Taito